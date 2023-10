เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา มีมติแต่งตั้ง จากเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็น ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

รับหน้าที่ต่อจาก นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ที่เกษียณอายุในเดือนกันยายนนี้

เกิดวันที่ 24 กันยายน 2507 อายุ 59 ปี

จบการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีการบริหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Certificate of Attainment in Science and Technology Indicators for Policy Development and Planning, center for Policy Research, University of Wollongong, NSW, Australia

ผ่านการอบมรมหลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 65 สถาบันดำรงราชานุภาพ ผู้บริหารการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2/1)

ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สำนักงาน ก.พ. นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6

ประวัติรับราชการ

บรรจุรับราชการลูกหม้อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผ่านตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง จากนั้นขยับ เป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวง ต่อมาเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง

และขึ้นเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ต่อมาปี 2563 เป็น เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นอกจากนี้ ยังเป็น คณะกรรมการในหลายชุด อาทิ คณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)

คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

1 ต.ค.2566 ขึ้นเป็น ปลัดกระทรวง อว. คนใหม่ มีเวลาโชว์ฝีมือ 1 ปี ก่อนเกษียณอายุ