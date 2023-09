เอเวอเรสต์ ไวลด์แทรค ใหม่ ระดมใส่ ‘เบสต์ อิน คลาส’

เรียกว่ามาแรงแซงทางโค้งกันเลยทีเดียว สำหรับรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นใหม่ ยอดขายดีวันดีคืน ทั้งรูปร่างหน้าตา สมรรถนะการขับขี่ อุปกรณ์ต่างๆ ส่งอานิสงส์มาถึง ฟอร์ด เอเวอเรสต์ รถกระบะดัดแปลง หรือพีพีวี ยอดขายกระชุ่มกระชวยด้วยเช่นกัน

ล่าสุด ค่ายฟอร์ดชิงจังหวะกำลังขึ้นหม้อนี้ แนะนำ เอเวอเรสต์ เจเนอเรชั่นใหม่ รุ่นไวลด์แทรค รุ่นย่อยใหม่ล่าสุดของรถยนต์นั่งอเนกประสงค์สำหรับครอบครัวต่อยอดสมรรถนะและเทคโนโลยีด้วยดีไซน์เอกลักษณ์แบบไวลด์แทรค เน้นให้ดูเท่ แข็งแกร่ง และมีสไตล์ ภายในห้องโดยสารเพิ่มความหรูหราสะดวกสบาย

เอเวอเรสต์ เจเนอเรชั่นใหม่ รุ่นไวลด์แทรค หน้าตารูปลักษณ์ถอดแบบมาจาก รถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ ไวลด์แทรค เพราะใช้ชิ้นส่วนเดียวกันหลายชิ้น

ส่วนกระจังหน้าดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ฟอร์ด เอเวอเรสต์ รุ่นไวลด์แทรค พร้อมตัวอักษร WILDTRAK สีดำบนฝากระโปรงหน้า ออกแบบต้องการเน้นสะท้อนสไตล์นักผจญภัย

ภายในห้องโดยสาร ตกแต่งสีดำให้อารมณ์ดุดันเป็นเอกลักษณ์สไตล์ไวลด์แทรค เบาะหนังและหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมเดินด้ายสีส้ม และโลโก้ซิกเนเจอร์ “Wildtrak” ที่เบาะคู่หน้า

มิติตัวรถ สูง 1,842 มม. กว้าง 1,923 มม. ยาว 4,914 มม.

เครื่องยนต์ 2.0 ลิตร เทอร์โบคู่ เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด แบบ อี–ชิฟเตอร์ (E-Shifter) ทางฟอร์ดถือว่าเป็น เบสต์ อิน คลาส (Best in Class) โดดเด่นที่สุดในกลุ่มรถพีพีวี ให้กำลังสูงสุด 210 แรงม้าที่ 3,750 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 500 นิวตันเมตร ดิสก์เบรกหน้าและหลัง พร้อมครีบระบายความร้อน ล้ออัลลอย 20 นิ้ว พร้อมยางขนาด 255/55 R20

ระบบขับเคลื่อนแบบ 4×4 มีตัวเลือกโหมดการขับขี่ 6 โหมด (เบสต์ อิน คลาส) ได้แก่ Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery, Mud/Ruts และ Sand เพื่อการเดินทางหลากหลายสภาพพื้นผิว

อุปกรณ์ภายนอก หลังคา พานอรามิก มูนรูฟ (Panoramic Moonroof) (เบสต์ อิน คลาส)

ไฟหน้าแบบเมทริกซ์ แอลอีดี พร้อมระบบปรับมุมลำแสงไฟอัตโนมัติ ระบบป้องกันไฟแยงตา และระบบเปิด–ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ ระบบนี้เป็นทั้ง เฟิร์สต์ อิน คลาส และเบสต์ อิน คลาส (First in Class, Best in Class) หรือครั้งแรกในกลุ่มรถประเภทนี้ และดีที่สุดในกลุ่มเช่นกัน

มีไฟวิ่งกลางวัน หรือเดย์ไทม์ รันนิ่ง ไลต์ แบบ แอลอีดี รูปตัว C ไฟตัดหมอก และไฟท้ายแบบแอลอีดี มีไฟส่องสว่างข้างตัวรถ ประตูท้ายเปิด–ปิดด้วยไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรี

อุปกรณ์ภายในและความสะดวกสบาย เบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง และเบาะแถวที่ 3 พับได้แบบไฟฟ้า แท่นชาร์จไร้สาย กุญแจรีโมตอัจฉริยะ พร้อมปุ่มสตาร์ตรถอัตโนมัติ ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย–ขวา และระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ พร้อมช่องต่อ USB ไฟ อุปกรณ์เพื่อความบันเทิง อาทิ หน้าจอแสดงผลจอสีแบบสัมผัส มัลติ–ทัช (Multi-Touch) ขนาด 12 นิ้ว (เบสต์ อิน คลาส)

ใช้ระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 4A รองรับ ไวร์เลส แอปเปิล คาร์เพลย์ และแอนดรอยด์ ออโต้ พัฒนาให้สะดวกรวดเร็วไปอีกขั้น เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัย

หน้าจอแสดงผลบนหน้าปัดแบบสีขนาด 12.4 นิ้ว โดดเด่นที่สุดในกลุ่มพีพีวี มีระบบเชื่อมต่อระบบ ฟอร์ดพาส คอนเน็กต์ (FordPass Connect) ช่องต่อ USB 4 จุด ลำโพง 8 ตำแหน่งช่องต่อไฟ 12V 3 ช่อง พร้อมช่องต่อไฟ 230V (400W) 1 ช่อง

ส่วน อุปกรณ์ความปลอดภัย มีถุงลมนิรภัย 7 จุด ได้แก่ คู่หน้า ด้านข้าง ม่านถุงลมนิรภัย และถุงลมบริเวณหัวเข่า ระบบช่วยโทรฉุกเฉิน สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้าและหลัง ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (Traction Control System) พร้อม Electric Brake Booster ระบบช่วยการออกตัวขณะจอดบนทางลาดชัน (Hill Launch Assist) และระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำ (Roll-Over Mitigation) ระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขา (Hill Descent Control) และเบรกมือไฟฟ้า

สำหรับ เทคโนโลยีช่วยการขับขี่ขั้นสูง ได้แก่ ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ (Fully Automated Active Park Assist System) โดดเด่นที่สุดในกลุ่มรถพีพีวี ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติ พร้อมระบบ Stop&Go และระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง ระบบเปิด–ปิดไฟสูงอัจฉริยะ ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน (AEB) ระบบเตือนการชนด้านหน้า (Forward Collision Warning System) ระบบช่วยควบคุมรถหลังจากชน

ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (Lane Departure Alert) ระบบตรวจจับรถในจุดบอด และระบบตรวจจับขณะออกจากช่องจอด (Blind Spot Information System – BLIS? with cross-traffic alert) กล้องมองรอบคัน 360 องศา ระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลัง ระบบช่วยการหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการปะทะ (Evasive Steering Assist) (First in Class) ระบบตรวจเช็กลมยาง

เอเวอเรสต์ เจเนอเรชั่นใหม่ รุ่นไวลด์แทรค ราคา 1,899,000 บาท มีให้เลือก 6 สี ได้แก่ เงิน Aluminium Metallic เทา Meteor Grey ดำ Absolute Black ขาวมุก Snowflake White Pearl เหลือง Luxe Yellow และส้ม Sedona Orange

ในแง่ยอดขาย แม้ว่า ฟอร์ด เอเวอเรสต์ จะอยู่อันดับ 3 ในกลุ่มพีพีวี รองจากโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ และอีซูซุ มิว–เอ็กซ์

แต่ทางลงรายละเอียดในเรื่องรูปร่างหน้าตา สมรรถนะการขับขี่ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ต้องถือว่าเอเวอเรสต์ไม่เป็นรองใคร แถมมีอุปกรณ์ใหม่ๆ หลายอย่าง มากกว่ารุ่นอื่นๆ อีกต่างหาก

ขึ้นกับว่าใครชอบแบบไหนมากกว่า

นายพล