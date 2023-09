DPU ร่วม FI-Asia 2023 เรียนรู้อุตฯอาหารครบวงจร

เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) 110 คน เข้าร่วมดูงานทัศนศึกษาสัมผัสพื้นที่การเรียนรู้จริงภายในงาน “Fi Asia 2023” ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่ Global Supply Chain, Food Industry Management and Doing Business in ASEAN and China เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารในปัจจุบันที่รุดหน้าและเป็นสิ่งสำคัญของประเทศ รวมไปถึงทำให้นักศึกษาเข้าใจบริบทของกระบวนการนำเข้า-ส่งออก ทั้งหมดของภาคธุรกิจระหว่างประเทศ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคตอันใกล้นี้

นางสุภาพ วงศ์ศรีสุนทร หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) กล่าวว่า การพานักศึกษาลงพื้นที่สถานที่จัดงาน “Fi Asia 2023” ทำให้เห็นถึงการทำธุรกิจจริงของผู้ประกอบการ ซึ่งในงานนี้มีของดีของแต่ละประเทศมาโชว์ สามารถเอามาปรับใช้กับสิ่งที่เราอยากทำได้ด้วย เห็นมุมมองช่องทางในการสร้างธุรกิจไอเดียธุรกิจใหม่ๆ จากนวัตกรรมที่ทันสมัยของปัจจุบัน ได้เห็นวิทยาศาสตร์อาหารการแปรรูปของอาหารที่เรียกว่า Future food ได้จินตนาการถึงอาหารในอนาคต ซึ่งจริงๆ แล้วในการเรียนหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ นักศึกษาอาจจะสามารถทำการส่งออกสินค้าได้โดยเฉพาะสินค้าด้านอาหาร ซึ่งไทยมีต้นทุนพอสมควร

“ประเทศไทยเราส่งออกอาหารเยอะมากเป็นประเทศที่มี GDP จากภาคการส่งออกถึง 60-70% ฉะนั้นการที่นักศึกษาได้เห็นขั้นตอนธุรกิจส่งออกต่างประเทศด้านอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทางและห่วงโซ่ การที่ทำให้นักศึกษาเรามองเห็นโอกาสในอาหารที่เราต้องบริโภคทุกวัน ตั้งแต่กลิ่น สี รสชาติ ตัวอาหาร บรรจุภัณฑ์ต่างๆ จะเป็นเรื่องที่ดี เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารเยอะมาก สามารถนำไปปรับใช้สำหรับการเรียนและรวมการปรับใช้ในการทำงานในอนาคตอันใกล้นี้ที่จะทำให้นักศึกษามีความพร้อมตั้งแต่ก่อนเรียนจบอีกด้วย”นางสุภาพกล่าว