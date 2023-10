“เวลเคิร์ฟ” วางเป้าธุรกิจวันสต็อปเซอร์วิสโปรดักชัน ยกชั้นสู่บริษัทมหาชน

“เวลเคิร์ฟ” เล็งนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ เป็นวันสต็อปเซอร์วิสโปรดักชัน ยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเทียบชั้นระดับโลก รับนโยบาย Soft Power ส่งโปรเจกต์ฮีโร่ URANUS2324″ อวดผลงานในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน

นายคีตะวัฒน์ ชินโคตร ผู้ก่อตั้ง ซีอีโอ บริษัท เวลเคิร์ฟ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯตั้งเป้าจะเป็นบริษัทมหาชน โดยนำบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อผลักดันให้เวิลเคิร์ฟเป็นสตูดิโอระดับโลก และมีความมุ่งมั่นจะยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซีรีส์ไทยก้าวไกลสู่ระดับโลก โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา มีผลประกอบที่ดีต่อเนื่อง ปี 2563 โตขึ้นจากปี 2562 คิดเป็น 74.60% ปี 2564 โตขึ้นจากปี 2563 คิดเป็น 69.37% และปี 2565 โตขึ้นจากปี 2564 คิดเป็น 438.07%

“เราเป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่ และเป็นมากกว่า Production House ที่จะสร้างสรรค์ ให้คำปรึกษา เพื่อนำเสนอรูปแบบไอเดียคิดนอกกรอบ ภายใต้แนวคิด “MAKE THE NEW OF THE NEW TRANSFORM FOR THE NEW” โดยเราเป็น One Stop Service ของงานโปรดักชั่นครบวงจร ที่สามารถเสิร์ฟตั้งแต่ไอเดียไปจนจบชิ้นงานที่มีความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นครีเอทีฟ, งานดนตรีประกอบ, ซาวด์ดีไซน์, ตัดต่อ, วิชวลเอฟเฟค, งานซีจี, งานปรับสีภาพ (Color Grading) เพื่อส่งมอบงานในทุกรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ”

นายคีตะวัฒน์ กล่าวอีกว่า บริษัทฯพร้อมบุกตลาดอินเตอร์ โดยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ครั้งที่ 28 ที่เกาหลีใต้ ในวันที่ 4-13 ตุลาคมนี้ โดยนำโปรเจกต์ฮีโร่ของบริษัทฯ คือภาพยนตร์ “URANUS2324” (ยูเรนัส2324) ไปโปรโมทในงานนี้ อวดศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่สายตาชาวโลก พร้อมสร้างเครือข่ายทางการค้าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติก-แฟนตาซี และเป็นภาพยนตร์อวกาศเรื่องแรกของไทยเพื่อนำเสนอสถานที่ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และศิลปะไทย เป็นการนำเสนอ Soft Power ของประเทศไทยให้คนทั่วโลกได้ชม