ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม สกสว. ร่วมงาน STS Forum 2023 ประเทศญี่ปุ่น



น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารและนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน The 20th Annual Meeting of Science and Technology in Society Forum (STS Forum) 2023 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ช่วงวันที่ 1 – 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งงานประชุม STS Forum ได้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) โดย นายโกจิ โอมิ (Koji Omi) อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเชิญผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วโลก เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นโจทย์วิจัยสำคัญและสร้างเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติที่มีศักยภาพ

ในปีนี้ นายฟูมิโอะ คิชิดะ (Fumio Kishida) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน STS Forum 2023 และปาฐกถาเปิดงานภายใต้กรอบแนวคิด “Lights and Shadows of Science and Technology” โดยมีประเด็นหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ Artificial Intelligence (AI), Climate change และ Human resource development ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า 1,500 คน และจาก 120 ประเทศทั่วโลก

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า ได้เข้าร่วมประชุม The 13th Funding Agencies Presidents’ Meeting (FAPM) เป็นการประชุมพิเศษของหน่วยงานให้ทุนจากต่างประเทศทั่วโลก โดยในปีนี้หน่วยงานสนับสนุนทุนมุ่งประเด็นในเรื่องการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย นอกจากนี้ สกสว. พร้อมหน่วยงานพันธมิตรของไทยร่วมประชุมกับ Japan Science and Technology Agency (JST) ในโอกาสที่ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น ครบรอบ 50 ปี ได้มีการหารือรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยแบบใหม่ร่วมกัน พร้อมร่วมผลักดันการสร้างและพัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพ (Talent mobility) ระหว่างประเทศ โดยได้เลือก Bio-Circular-Economy (BCG) เป็นประเด็นสำคัญนำร่อง

นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร สกสว. ได้เข้าร่วมประชุมระดับทวิภาคีกับหน่วยงานให้ทุนระดับนานาชาติอาทิ Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) ประเทศแคนาดา เพื่อหารือแผนกิจกรรมที่ประเทศไทยประสงค์เป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศแคนาดาในการส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างสองประเทศ รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือในระยะสั้นและระยะยาว การพบกับทีมงานจาก American Association for the Advancement of Science (AAAS) ประเทศสหรัฐอเมริกา หารือแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Science Diplomacy ของภูมิภาคอาเซียนที่จะเกิดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในช่วงกลางปีหน้า และการพบทีมบริหารจาก Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ประเทศเยอรมัน นำเสนอภาพรวมของระบบทุนวิจัยในประเทศไทยในปัจจุบัน พร้อมแลกเปลี่ยนหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานในอนาคต