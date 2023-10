แสนสิริผนึกไทยพาณิชย์ จัดงานใหญ่แห่งปี ขายบ้าน-คอนโด รับดบ.เงินกู้ 0% นาน 1ปี

“แสนสิริ” จัดงานใหญ่แห่งปี ‘Museum of YOU’ เปิดขายบ้านแนวราบ-แนวสูง มาสเตอร์พีซ 34 โครงการทั่วประเทศ ผนึกไทยพาณิชย์ กู้ซื้อรับดอกเบี้ย 0% นาน 1 ปี มีการันตีราคาดีที่สุด เจอถูกกว่าจ่ายเงินคืน คาดยอดขายทะลุ 3.5 พันล้าน

นายองอาจ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริ ประกาศจัดงานใหญ่แห่งปี ‘Museum of YOU’ ที่ชั้น 1 แฟชั่นฮอลล์ สยามพารากอน วันที่ 27-29 ตุลาคมนี้ โดยนำโครงการที่อยู่อาศัยและแนบราบและแนวสูงมานำเสนอในรูปแบบมิวเซียมถ่ายทอดเรื่องราวของบ้าน ผ่านผลงานมาสเตอร์พีซ พร้อมทั้งคัดยูนิตพิเศษ การันตีราคาดีที่สุดแห่งปีด้วย

เริ่มตั้งแต่ ไฮไลท์ของงาน คือการเปิดให้จอง Via ARI (เวีย อารีย์) คอนโดลักซ์ชัวรี่ล่าสุดใจกลางอารีย์ จะเปิดจองวันที่ 28 ตุลาคม ในลักษณะ First Come, First Served มาก่อนได้สิทธิ์ในการจองก่อน ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดกระแส Talk of the Town อีกครั้ง กับภาพการต่อคิวจองซื้อ Via ARI ภายในงาน, ไฮไลท์ต่อมา HAUS DEALS ด้วยการเปิดจำหน่ายยูนิตพิเศษ BEST PRICE EVER!! กล้าการันตีราคาดีที่สุด หากเจอต่ำกว่า เราจ่ายคืน ทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม รวมกว่า 34 โครงการทั่วประเทศ อาทิ XT Huaykwang รับส่วนลดสูงสุดกว่า 2 ล้านบาทในยูนิตพิเศษ รวมถึง dcondo Panaa และ THE MUVE Bangna ฯลฯ ส่วนแนบราบได้คัดยูนิตพิเศษจากสราญสิริ ศรีวารี, บุราสิริ วัชรพล, เศรษฐสิริ วงแหวน-จตุโชติ รวมถึงสิริ เพลส พัฒนาการ และสิริ เพลส พระราม 2 – วงแหวน ฯลฯ นอกจากนี้ ได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อจองซื้อบ้านและคอนโด รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 1 ปี และรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ อาทิ iPhone 15 Pro Max, MacBook Air, ทองคำ และอื่นๆ

ไฮไลท์ที่สาม Brand Showcase โดยรวบรวมกิจกรรมต่างๆของแสนสิริ โดยสามารถเข้าร่วมได้เมื่อทำการ Pre-register ที่ http://siri.ly/fnI4DcA เพื่อรับ QR Code ในการเข้าร่วมงาน และเมื่อมา Check-in หน้างาน และได้รับตั๋วเข้าร่วมชม Museum ของแสนสิริ และกิจกรรมถ่ายภาพ พร้อมตกแต่งรูปด้วยลายสติ๊กเกอร์ลิมิตเต็ดจากแต่ละศิลปินเป็นที่ระลึก คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายรวมได้กว่า 3,500 ล้านบาท