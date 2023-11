ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ โชว์ศักยภาพดีไซเนอร์ไทยบนรันเวย์ระดับประเทศ ในแฟชั่นโชว์ BIFW 2023

สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ อวดโฉมผลงานดีไซเนอร์ไทยศิษย์เก่าสถาบันฯ และดีไซเนอร์รุ่นใหม่นักศึกษาสาขาการออกแบบแฟชั่น รุ่นที่ 21 ในงานแฟชั่นโชว์ระดับประเทศ “บางกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล แฟชั่น วีค 2023” (Bangkok International Fashion Week 2023) หรือ BIFW 2023 ที่เอเทรียม 1 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์

นายสิทธิพัฒน์ ธนสารสิน ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ กล่าวว่า ในปีนี้สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ตอกย้ำการเป็นผู้ผลักดันดีไซเนอร์ไทยสู่เวทีแฟชั่นระดับสากล ร่วมจัดงานแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด If Life Is Design! บนรันเวย์ระดับประเทศ “บางกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล แฟชั่น วีค 2023” โดยร่วมมือกับศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ เพื่อประกาศให้วงการแฟชั่นได้รับรู้ถึงความสามารถในการออกแบบของดีไซเนอร์ที่เป็นศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าของสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์

ครั้งนี้ภายในงานแฟชั่นโชว์ BIFW 2023 ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ ได้นำเสนอแฟชั่นโชว์กว่า 55 ชุด จากทั้งหมด 6 แบรนด์ ที่มาร่วมรังสรรค์ผลงานการออกแบบสุดตระการตา เริ่มด้วยแฟชั่นโชว์ 10 ผลงานของนักศึกษาสาขาการออกแบบแฟชั่น รุ่นที่ 21 ในคอลเลกชัน Action/ Reaction หรือการกระทำ/ ปฏิกิริยา คือปฏิกิริยาเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยพลัง แฝงไว้ซึ่งความไม่แน่นอน ความสับสนอลหม่าน แต่เมื่อผ่านพ้นไป จะเกิดการสร้างสรรค์และการกระทำใหม่ๆ เพื่อก้าวไปข้างหน้า อันเป็นโจทย์ในการออกแบบผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ในปีนี้

ต่อด้วยดีไซเนอร์ไทยชั้นนำระดับประเทศ จากเหล่าศิษย์เก่าซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ เริ่มต้นกับ เมธาวี อ่างทอง แบรนด์แบล็คชูการ์ (BLACKSUGAR) กับคอลเลกชัน BLACKSUGAR – Ocean Creatures ได้แรงบันดาลใจจากเสน่ห์แห่งชีวิตใต้ท้องทะเล ผสมผสานสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของ BLACKSUGAR เข้าด้วยกันอย่างลงตัวคือขาวดำ การรื้อโครงสร้าง ความไม่สมมาตร รวบรวมความไม่ปกติของการดำรงอยู่ของท้องทะเล ผสมผสานความไม่สมดุลและองค์ประกอบทางประติมากรรมเข้าด้วยกันเพื่อความน่าหลงใหลและได้ดื่มด่ำกับประสบการณ์ของแฟชั่น

ต่อด้วย สุมามาลย์ เต๋จ๊ะ แบรนด์ ขวัญตา (Khwanta) มากับคอลเลกชัน Beauty of Thai Textile & The Trend of Zero Waste ได้แรงบันดาลใจมาจาก Trend ที่ต้องการรักษ์โลกและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนของ Fashion มี Waste เกิดขึ้นมามากที่สุดจากปัจจัยพื้นฐานทั้ง 5 ดังนั้นจาก Trend ของ BCG และ Zero Waste ทีบูมขึ้นมากๆ หลังจากปี 2022 ที่มุ่งเน้น “การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด” และ “กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด” นําเอาวัสดุที่เหลือจากขั้นตอนการทอผ้าและการตัดเย็บ มา Upcycle เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นสามารถที่ Mix & Match กับผ้าไทยให้ดูร่วมสมัย

ส่วน ธนุนาฏ เอกะสิงห์ และ แพท ศุภธาราภรณ์ แบรนด์สตอรี่แวร์ (Stori Ware) ออกแบบคอลเลกชัน Elysian Horizons : Sun-Dyed ได้แรงบันดาลใจมาจากช่วงเวลาที่สวยงามและน่าหลงใหลของแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาเช้าและค่ำ โดยคอลเลกชันนี้มีความปรารถนาที่จะแปลงความงดงามและความสงบสุขของปรากฏการณ์ธรรมชาติให้เป็นงานศิลปะที่สวมใส่ได้และยังส่งผ่านความรู้สึกและพลังที่ดีให้กับผู้ใส่ด้วยวัสดุธรรมชาติที่ใช้ เช่น ไหมดิบ เทนเซล ลินิน และผ้าคอตตอนเจอร์ซี ถูกเลือกมาเป็นสื่อกลางในการแสดงผลภาพโดยใช้เทคนิคย้อมสีผ้าด้วยมือ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ได้สัมผัสถึงความงดงามความสงบสุขของการเปลี่ยนแปลงของแสงแดด ที่ฉายลงมาจากท้องฟ้าลงสู่ผืนผ้าได้อย่างชัดเจน

ด้าน เสฏฐวุฒิ ชนะศรีโยธิน แบรนด์เสฐสูท (SettaSuits) แบรนด์เสื้อผ้าที่อยากให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจและมีความพิถีพิถันเรื่องเครื่องแต่งกายเพื่อช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพและ ส่งต่อวัฒนธรรมผ่านเครื่องแต่งกายไปยังรุ่นต่อๆ ไป ครั้งนี้ออกแบบคอลเลกชัน Veovy No Envy Linen ภายใต้คอนเซ็ปต์การถ่ายทอดชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนรักผ้าลินิน ที่มีความมินิมอล ความสะดวกสบายและเรียบง่าย ไม่แข่งขันกับใคร แต่มีแนวทางการใช้ชีวิตเป็นของตนเอง ต้องการสื่อสารถึงความยั่งยืนในการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ

ปิดท้ายกับ จิราทิพย์ สูรย์ส่องธานี แบรนด์คาเพนี่ (Capheny) มากับคอลเลกชัน The Lavish Lover’s ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค Roaring ’20s ยุคที่ผู้หญิงได้มีสิทธิเสรีภาพครั้งแรก มีแฟชั่นการแต่งตัวเป็นของตนเอง ยุคแห่งการปาร์ตี้ ดูหนัง ฟังเพลง การใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่าย หรูหราสุดเหวี่ยง หลังจากทุกคนทนเก็บกดมานานในช่วงสงคราม คอลเลกชันนี้จึงเป็นชุดสำหรับใส่ไปปาร์ตี้ออกงาน โดยผ้าที่มีความพรีเมี่ยม เช่น ไหม ซาติน ออแกนดี้ ในโทนสีอ่อน โชว์รูปร่างให้ดูมีความโค้งเว้าแบบผู้หญิง และเพิ่มดีเทลงานฝังมุกคริสตัล ติดโบว์ เพิ่มความเฟมินีน สไตล์คาเพนี่อีกด้วย

โดยภายในงานได้เหล่าเซเลบริตี้ ดารา นักแสดง และนางงามที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยมาร่วมเดินแบบในครั้งนี้ อาทิ ศิธา ทิวารี, จินนี่-ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ, โบโซ่-เมธิส อานุศาสถิตชัย และเอมม่า-ณัฐธันยา ฮาดิ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านการออกแบบกับสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.chanapatana.com และ www.facebook.com/Chanapatana และสอบถามรายละเอียดช่องทางดังนี้ โทร 081-432-8555, ไลน์แอด : @cidichanapatana หรือ https://lin.ee/4AoRhnQ