กรมสันทนาการและวัฒนธรรม ชวนสัมผัสเสน่ห์และแก่นแท้แห่งวัฒนธรรมจีน ผ่านดนตรี ศิลปะการแสดง 

กรมสันทนาการและวัฒนธรรม ชวนสัมผัสเสน่ห์และแก่นแท้แห่งวัฒนธรรมจีนผ่านดนตรี ศิลปะการแสดง

กรมสันทนาการและวัฒนธรรม (The Leisure and Cultural Services Department) ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรมไทย และองค์กรชั้นนำมากมายในไทย จัดงาน Hong Kong Week 2023 @Bangkok มหกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนครั้งแรกและครั้งยิ่งใหญ่ในไทย ชวนคนไทยสัมผัสเสน่ห์และแก่นแท้ของวัฒนธรรมฮ่องกง ผ่านดนตรี ศิลปะการแสดง นิทรรศการ และการภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2566 ทั่วกรุงเทพฯ

พิธีเปิดงาน Hong Kong Week 2023 @Bangkok จัดขึ้นในวันนี้ (21 ตุลาคม เวลากรุงเทพฯ) ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ประเทศไทย โดยมีคอนเสิร์ตเปิดตัว “Shostakovich Piano Concerto” ที่บรรเลงโดย Hong Kong Philharmonic Orchestra (HK Phil) ภายใต้การควบคุมของ Lio Kuokman วาทยากรชาวฮ่องกง โดยนำทำนองเพลงที่น่าหลงใหลมาสู่ผู้ชมในท้องถิ่น เป็นการแสดงร่วมกันระหว่าง ภูมิ พรหมชาติ นักเปียโนชื่อดัง และ นิติภูมิ บำรุงบบ้านทุ่ม ทรัมเป็ตหลักของ HK Phil ซึ่งมาจากประเทศไทยด้วย การแสดงซึ่งเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของ Hong Kong Week ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ชมในท้องถิ่น

​นาย John Lee ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมด้วยข้อความวิดีโอ โดยกล่าวว่า ในฐานะที่เป็นมหานครที่ผสมผสานวัฒนธรรมจีนและตะวันตก ฮ่องกงเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสามารถได้รับการส่งเสริมโดยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เขากล่าวว่าฮ่องกงมีความกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันความสำเร็จทางศิลปะกับโลกและพยายามใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่โดดเด่นของตนในฐานะที่เป็นช่องทางเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่และทั่วโลก นำผลงานศิลปะที่มีคุณภาพที่ครอบคลุมวัฒนธรรมจีนที่อุดมสมบูรณ์ไปสู่เมืองต่างประเทศมากขึ้น

​นาย Kevin Yeung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กล่าวเปิดงานว่า Hong Kong Week 2023 @Bangkok มีโปรแกรมหลากหลายที่ครอบคลุมทั้งดนตรี การเต้นรำ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภาพยนตร์ และแฟชั่น เพื่อนำเสนอสาระสำคัญที่เป็นของ DNA วัฒนธรรมตะวันออก-ตะวันตกของฮ่องกง และเรื่องราวและความงามของจีนและฮ่องกง

​งาน Hong Kong Week 2023 @Bangkok เป็นงานแสดงทางวัฒนธรรมในต่างประเทศครั้งแรกที่จัดโดยกรมการท่องเที่ยวและบริการวัฒนธรรม (LCSD) ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม ราชอาณาจักรไทย โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, ผู้อำนวยการฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นาย Vincent Liu ประธานคณะกรรมการบริหารวงดุริยางค์ Thailand Philharmonic Orchestra, คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล, ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจฮ่องกง และสำนักงานการค้าในกรุงเทพฯ นาย Parson Lam, คณบดีคณะดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Hong Kong Philharmonic Orchestra นาย Benedikt Fohr

​นอกจากคอนเสิร์ตเปิดตัวแล้ว Hong Kong Week ยังจะมีการจัดรายการต่าง ๆ ให้ผู้ชมได้ชมกันอย่างหลากหลาย ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 12 พฤศจิกายนนี้ ประกอบด้วย คอนเสิร์ตแชมเบอร์ “Brass and Percussion” โดยทีมเครื่องทองเหลืองและเครื่องตีของ HK Phil และ Thailand Philharmonic Orchestra, การแสดงนาฏศิลป์ “Convergence” ของ Hong Kong Dance Company, คอนเสิร์ตแชมเบอร์สองคอนเสิร์ตโดยสถาบันศิลปะการแสดง รวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล, การแสดงดนตรีป็อป “Pop Beat by SENZA A Cappella” และ “Pop Beat by Respire and Friends”, นิทรรศการ “Hong Kong Intangible Cultural Heritage Carnival”, รายการภาพยนตร์ “Movies to GO – Border Crossings in Hong Kong Cinema – Thailand”, “Next Generation: Emerging Directors Exhibition & Hong Kong Film Gala Presentation”, นิทรรศการแฟชั่น “JUXTAPOSED 2023 Hong Kong Fashion in Bangkok” และงานแฟชั่นโชว์

​สำหรับข้อมูลโปรแกรมเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.hongkongweek.gov.hk

นอกจากงาน Hong Kong Week 2023 @ Bangkok แล้ว LCSD ยังได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่าง ๆ อีกด้วย อาทิ งาน Asia+ Festival, New Vision Arts Festival และเทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะบริเวณอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า และอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความร่วมมือของสถานที่ต่าง ๆ