The Bigbang Theory เปิดตัว Pistol บริการสร้าง XR ตั้งเป้าผู้นำด้านธุรกิจโลกเสมือนครบวงจร

The Bigbang Theory เปิดตัว Pistol บริการสร้าง XR ตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านธุรกิจโลกเสมือนแบบครบวงจร พร้อมตอบโจทย์การเป็นเครื่องมือทางด้าน Marketing Technology

บริษัท เดอะ บิ๊กส์แบง ทิออรี่ย์ จำกัด บริษัทชั้นนำด้าน Metaverse ที่ให้บริการด้าน Metaverse ในรูปแบบแพลตฟอร์มพร้อมใช้ หรือ Metaverse (infrastructure ) as a service รายแรกของโลก นำโดย นายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว New Journey, Now Exploration by The Bigbang Theory – The grand opening new service and TBT discussion ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวบริการใหม่ในการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าให้กับภาคธุรกิจ ช่วยสร้างโลกเสมือนให้กับธุรกิจทุกประเภท มุ่งเน้นให้ภาคธุรกิจเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี ที่สามารถนำมาใช้ในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ตลอดจนการเปลี่ยนธุรกิจแบบเดิมเข้าสู่โลกเสมือน และยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลักดันโลก Metaverse ให้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวทุกคนมากขึ้น

รวมไปถึงการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในวงการต่างๆ ในหัวข้อ What will happen if people don’t step in to metaverse? จาก นายนิธี สีแพร (รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา ททท.) นายชัชวาล สังคีตตระการ (นักวิจัย ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทค) ดร.อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ (นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร) และนายสุรศักดิ์ วนิชเวทย์พิบูล (หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี แผนกธุรกิจคลาวด์ ประเทศไทย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด) โดยมีนายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

และหัวข้อ Opportunity in metaverse จาก ดร.จุมพต ภูริทัตกุล (Chief Innovation & Research Officer จาก Translucia) นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ (Chief of Executive Officer จาก Sabuy tech) ซีเค เจิง (Chief of Executive Officer จาก Fastwork Technologies) นายวรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง (Co-founder จาก ImpactMind. AI และ Insiderly. AI) และนายอนุสรณ์ ลิ้มประเสริฐ (ผู้จัดซีรี่ย์วายเรื่องหอมกลิ่นความรัก) โดยมีคุณชนัตฐา ธรรมศยาธร เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ในการจัดงาน New Journey, Now Exploration by The Bigbang Theory – The grand opening new service and TBT discussion ในครั้งนี้ถือเป็นการประกาศจุดยืนของบริษัทเดอะ บิ๊กส์แบง ทิออรี่ย์ จำกัด ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยผลักดันการเกิดสิ่งใหม่ๆ ให้กับทุกธุรกิจ โดยไม่หยุดพัฒนาแพลตฟอร์มให้ครอบคลุมการให้บริการระบบธุรกิจโลกเสมือนแบบครบวงจรอีกด้วย

นายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เดอะ บิ๊กส์แบง ทิออรี่ย์ จำกัด เปิดเผยถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า การเปิดตัว Pistol (XR As A Service) บริการใหม่ล่าสุดจาก The Bigbang Theory เราคาดว่าจะเข้ามาช่วยภาคธุรกิจให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่เหนือขั้นให้กับ user ผ่านแพลตฟอร์ม Pistol เพื่อตอบโจทย์การเป็นเครื่องมือทางด้าน Marketing Technology (MarTech) โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้าง Pistol เพื่อทำให้ Immersive technology ที่มีอยู่แล้วอย่างAR VR MR และ XR เกิดเป็น Mass Adoption โดยภายในงานได้นำเอากิมมิกของARเข้ามาปรับใช้กับงานเปิดตัวเพื่อให้สื่อมวลชนและแขกที่มาร่วมงานได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่และเห็นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถนำไป add on value ให้กับธุรกิจตัวเองได้อย่างง่ายดายและสามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจทุกประเภท ที่สำคัญคือมุ่งเน้นให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในงบประมาณที่ย่อมเยา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

“ในตอนนี้เรายังมี partner ในต่างประเทศด้วย the bigbang theory เราเปิดตัวบริษัทมาได้ 4 เดือน ตอนนี้ในต่างประเทศเรามีพาร์ทเนอร์ญี่ปุ่น 1 เจ้าแล้ว เกาหลี 1 เจ้า กำลังดำเนินการเจรจาเพิ่มอีก 4 ประเทศ และในปีหน้าเรามีแผนจะนำแพลตฟอร์มไปตีตลาดต่างประเทศเพิ่มอีก 7 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน ไต้หวัน และฮ่องกง และเราต้องบอกว่ากระแสตอบรับของเรา ค่อนข้างได้รับผลตอบรับที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ จริงๆแล้วเทคโนโลยีที่เรานำมาพัฒนามีมาตั้งนานแล้ว แต่ไม่เกิด mass adoption สักทีพอเราทำให้ technolgy กลายเป็นเครื่องมือที่ใครๆก็ใช้ได้ ทำให้ในปัจจุบันมีคนเข้ามาคุยกับเรากว่า 20-30 Projects ใหญ่ และมีคนสนใจอีกค่อนข้างเยอะทั้งในและต่างประเทศครับ”

โดยการจัดงาน New Journey, Now Exploration by The Bigbang Theory – The grand opening new service and TBT discussion ในครั้งนี้เป็นการประกาศจุดยืนของบริษัทเดอะ บิ๊กส์แบง ทิออรี่ย์ จำกัด ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยผลักดันการเกิดสิ่งใหม่ๆ ให้กับทุกธุรกิจ โดยไม่หยุดพัฒนาแพลตฟอร์มให้ครอบคลุมการให้บริการระบบธุรกิจโลกเสมือนแบบครบวงจร สามารถติดตามติดตาม The Bigbang Theory ได้ที่ Official Website : https://bigbangtheory.io