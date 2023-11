รมว. ท่องเที่ยว เดินหน้า Quick Win จีบ 5 แพลตฟอร์มดังจีน ช่วยดึงนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยตามเป้า

รมว. ท่องเที่ยวฯ เดินหน้า Quick Win พบ 5 แพลตฟอร์มดังจีน “ไบท์พลัส, เทนเซน, เสียวหงชู, หม่าเฟงวอ,จูไว่ ไอคิวไอ” ช่วยดึงนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยตามเป้า

วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ผู้บริหารระดับสูงจาก 5 แพลตฟอร์มชั้นนำของประเทศจีน ได้แก่ ไบท์พลัส (โตวยิน), เทนเซน, เสียวหงชู, หม่าเฟงวอ, จูไว่ ไอคิวไอ ได้เข้าพบปะหารือ ถือเป็นโอกาสดีทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและสร้างการเข้าถึงกลุ่มชาวจีนทั่วประเทศ เป็น Quick Win 100 วัน ปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีน โดยเฉพาะกลุ่ม FIT (Free Independent Travelers) เพราะทั้ง 5 แพลตฟอร์มนี้ มีผู้ติดตาม (daily active user) มากกว่า 1,000 ล้านคนต่อวัน

“วันนี้ประเทศไทยเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนในทุกด้านทั้ง short stay and long stay การพบกันในครั้งนี้ ทำให้ไทยได้มีโอกาสรับฟังแนวทางในการเพิ่มจํานวนการท่องเที่ยวและการจัดการด้านความสะดวกสบาย ตลอดจนด้านความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว ซึ่งผู้บริหารทั้ง 5 แพลตฟอร์ม ต่างมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวจีนเป็นอย่างดี ทำให้เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวตามที่ได้ตั้งใจไว้ และทำให้ประเทศไทยเป็นที่หนึ่งในใจของชาวจีน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว FIT เพื่อให้เกิดการ Visit และ Re-visit ต่อเนื่องต่อไป”

นางสาวพรรณอวิกา ลิมปะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัด (Digilink Thailand Co.,Ltd.) กล่าวว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าถึงแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ได้รับความนิยมจากชาวจีน ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นช่องทางการดำเนินธุรกิจ ยังมีข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่าย ความต้องการของชาวจีนแบบอินไซต์ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว FIT ซึ่งมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบอิสระ ไม่ใช้บริการทัวร์ โดย FIT มีจำนวนมากขึ้นทุกปี จนกลายมาเป็นตัวแปรสำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย บริษัทฯจึงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ AV Group จัดเวทีฟอรั่มเสริมแกร่งธุรกิจไทยสู่ตลาดจีน ภายใต้ชื่อ Time to Take off ภายใต้คอนเซปท์ The Rebound of Chinese Travelers and Reborn of Thai Economy ในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ ที่โรงแรม โรสวูด กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจถึงพฤติกรรมชาวจีนที่มีมากกว่า 1,400 ล้านคน

ภายในงานจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วง 1.งานบรรยายถึงทิศทาง โอกาส และอุปสรรคของตลาดจีน โดย ททท. นักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในตลาดจีน และ FIT รวมถึงการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ 5 ผู้บริหารระดับสูงจาก 5 แอพพลิเคชั่นดังจากประเทศจีน นำโดย Mr. Kenny Tan จาก Douyin, Ms. Alice Yu จาก Tencent กับ ecosysterm ของ WeChat, Ms. Mona Liu จาก Mafengwo กับการปลดล็อกพลังนักท่องเที่ยว FIT และการเข้าถึงนักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่, Mr. Hao Zhang จาก Juwai IQI กับ การอัปเดตเทรนด์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจีน พร้อมตอบคำถามทำไมคนจีนจึงอยากได้อสังหาริมทรัพย์ในไทย, Mr. Jake Lee จาก Xiaohongshu กับ การใช้พลังโซเชียล KOL KOC นำรีวิวมาต่อยอดธุรกิจ และ Mr. Krittakorn Uttamo จาก FAR-E ผู้บุกเบิกนำเข้าสินค้าไทยสู่ตลาดจีน

ช่วง 2. Exclusive Dinner แลกเปลี่ยน พูดคุยอย่างใกล้ชิด กับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วย 5 ผู้บริหารระดับสูงจาก 5 แอพพลิเคชั่นยักษ์ใหญ่ของจีน