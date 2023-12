รมว.ท่องเที่ยว-บิ๊กโจ๊ก-ผบช.ทท.ร่วมปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นปีใหม่

รองผบ.ตร.-ผบช.ทท.พร้อมรมว.การท่องเที่ย ร่วมปล่อยเเถวสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวมิติใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี 67 ณ ลาดเซ็นทรัลเวิลด์

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่บริเวณลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยวมิติใหม่ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 (Happy New Year 2024) โดยมี นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธี , พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยพล.ต.ท. ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ผบช.ทท.) และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธี

พล.ต.ท. ศักย์ศิรา กล่าวว่าทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขอส่งมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนผ่านโครงการ 10 แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย และ โครงการ We Smile for Your Smile โดยได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว (Command and Control Operation Centre :CCOC) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทำหน้าที่ประสานงานให้กับหน่วยงานต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ประจำในประเทศไทย (Focal Point) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ

ทางตำรวจท่องเที่ยวมีความพร้อมในการทำงานเพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยหลักการ SSR = Smart-บุคลิกดีSmile-มีจิตบริการ Reliable-สร้างความไว้ใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว อยากให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย และเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี 2567 นี้ด้วยความสุข

นางสาวสุดาวรรณ กล่าวว่า วันนี้ พิธีการปล่อยแถวกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนั้นเเสดงให้เห็นถึงความพร้อมของตำรวจท่องเที่ยวและสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ที่สามารถดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้ และในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นนั้นก็ได้มีการนำรถโมบายเคลื่อนที่เพื่อดูแลความปลอดภัยควบคู่ไปด้วยเช่นกัน อย่างเช่นเมื่อวาน 26 ธันวาคม ที่ผ่าน ได้มีอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีน 100 กว่าราย มาท่องเที่ยวยังประเทศไทย ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจท่องเที่ยวเองก็ได้มีการดูแลความปลอดภัยเช่นเดียวกัน

พล.ต.ท. ศักย์ศิรา กล่าวว่า ตำรวจท่องเที่ยวได้มีการดูแลแหล่งท่องเที่ยว 10 จุดใหญ่ในประเทศไทยได้แก่คือ 1. ถนนข้าวสาร กทม. 2. ซอยคาวบอย กทม. 3. ถนนคนเดินพัทยา ชลบุรี 4. ชุมชนวัดชยวัฒนาราม อยุธยา 5. ถนนคนเดินเชียงคาน เลย 6. ถนนคนเดินประตูท่แพ เชียงใหม่ 7. วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก 8. ชุมซนฟิชเซอร์แมน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 9. ถนนคนเดินบางลา ภูเก็ตและ 10. ถนนเสน่หาอนุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา เป็น 10 แหล่งท่องเที่ยวที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการพลักกันในเรื่องของ Command and Control Operation Centre :CCOC และช่วยกันขับเคลื่อนร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อที่จะดูแลในส่วนของนักท่องเที่ยวให้มั่นใจและรู้สึกปลอดภัยกับการท่องเที่ยว

ด้านพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ไอ้พื้นที่ที่เป็นจุดแลนด์มาร์กในการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างที่เซ็นทรัลเวิล์ดนี้ ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการมาคานทดาวน์countdownทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติสูง เพราะฉะนั้นการปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในครั้งนี้ ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่า ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจพื้นที่นั้นพร้อมดูแลความปลอดภัย ไม่ใช่แค่เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ยังดูเเลชาวไทยด้วยเช่นกัน ในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้น ตนได้สั่งการให้ตำรวจท่องเที่ยวบูรณาการร่วมกับตำรวจท้องที่และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ลงตรวจพื้นที่ ในแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นด้วย แต่ในบางพื้นที่นั้นอาจจะไม่มีตำรวจท่องเที่ยวประจำการอยู่ก็ต้องมีตำรวจท้องที่หรือหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมดูแลด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นในปีนี้นั้นจะต้องลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยให้ได้มากที่สุด

ภายหลังจากเสร็จพิธีปล่อยแถวทาง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ยังได้เยี่ยมชมระบบปฏิบัติการรถโมบาย เคลื่อนที่ พร้อมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย พร้อมแจกของที่ระลึกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณงานพิธี

โดยบรรยากาศบริเวณลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ท่องเที่ยวรับบรรยากาศในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างวันคริสต์มาสที่ผ่านมาและวันปีใหม่ 2567 ที่กำลังจะถึงด้วยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวและประชาชนพบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง และแอพพลิเคชั่น ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ‘Tourist Police i lert u’