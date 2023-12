ตร.มอบของขวัญปีใหม่ 2567 ให้ครอบครัวตำรวจ – ประชาชน จัดโปรฯ ที่พักตากอากาศ “บางละมุง – ชะอำ” โปรแกรมสุขสันต์ Police Wellness

ตร. มอบของขวัญปีใหม่ ให้ครอบครัวตำรวจ ประชาชน จัดโปรโมชันราคาพิเศษที่พักตากอากาศ ริมทะเล The Cop Seminar & Resort บางละมุง – Sea Sand Sun ชะอำ จัดเต็มโปรแกรม Police Wellness ปีใหม่ New life – New health เริ่ม 29 ธันวาคม นี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบความสุขให้ตำรวจ ส่งต่อความสุขให้ประชาชน ในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2567 โดยกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล เดินตามนโยบาย พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ” สร้างสวัสดิการที่ดีแก่ตำรวจและครอบครัว ถือโอกาสปีใหม่ 2567 ปีมังกรทอง มอบของขวัญให้ประชาชนด้วยเปิดตัวโครงการ “Police Wellness” โดย “พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล” เปิดเผยว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ แบ่งเบาภาระของข้าราชการตำรวจ และมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชนทั่วไปด้วย โดยมอบสวัสดิการด้านส่วนลดในการเข้าใช้บริการที่พักสถานตากอากาศ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีสวัสดิการบ้านพักตากอากาศ ริมทะเล อยู่ที่ The Cop Seminar & Resort อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หรือ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการตำรวจ มีไว้ให้บริการข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ และพี่น้องประชาชน โดยในช่วงปีใหม่เราตั้งใจมอบสิทธิพิเศษเป็นของขวัญปีใหม่ จึงทำโปรแกรม Police Wellness ภายใต้แนวคิด New year , New life , New health” พล.ต.ท.ยิ่งยศ เล่าถึงโครงการ นี้ว่า ตำรวจและครอบครัว รวมถึงประชาชน สามารถเข้าใช้บริการ Police Wellness @ The Cop Seminar & Resort ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง 7 มกราคม 2567 โดยสามารถเข้าบริการได้ในราคาพิเศษ สำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว ราคา 600 บาท / ห้อง / คืน สำหรับประชาชนทั่วไป ราคา 800 บาท / ห้อง / คืน

“ผู้เข้าใช้บริการ Police Wellness @ The Cop Seminar & Resort จะได้รับบริการอาหาร ที่ดูแลโดยนักโภชนาการของโรงพยาบาลตำรวจ ได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพ ด้านการออกกำลังกายจากนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กองสวัสดิการ และได้รับความผ่อนคล้ายมีการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ตำรวจตลอดโครงการในช่วงวันหยุดต่อเนื่องปีใหม่ 2567”ส่วนที่พักสวัสดิการของตำรวจอีกแห่ง คือ และ Sea Sand Sun อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หรือ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการตำรวจ (ค่ายพระราม 6) พล.ต.ท.ยิ่งยศ ระบุว่า แม้ไม่ได้เข้าจัดโครงการ Police Wellness แต่กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพลได้จัดโปรโมชันพิเศษ ลดราคา 50 % ทั้งนี้หากสนใจร่วมเข้าพัก ร่วมโครงการ Police Wellness ติดต่อจองห้องพัก The Cop Seminar & Resort โทร. 095-9172266 ติดต่อจองห้องพัก Sea Sand Sun โทร. 032 706 111