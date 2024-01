นิปปอนเพนต์ เผยยุทธศาสตร์ ก้าวสู่ผู้นำอันดับ 1 ธุรกิจสี-สารเคลือบผิวในไทย ภายในปี 2569

“นิปปอนเพนต์” เปิดยุทธศาสตร์ 3 ปี ก้าวขึ้นสู่ “ผู้ผลิตสีที่ผลิตและจำหน่ายมากที่สุดในประเทศไทย” ด้วยยอดขายกว่า 15,000 ล้านบาท ประเดิมเปิดศักราชใหม่ จัดประชุมตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมเดินเครื่องวางยุทธ์ทางการตลาดสร้าง Movement ใหม่ๆ ให้กับตลาดสี ตอกย้ำแนวคิด Inspired by you มั่นใจแนวรบใหม่ดันยอดขายปี 2567 แตะนิวไฮ

มร.จอน ตัน ฮอน ยู รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนิปปอนเพนต์ มาเลเซีย (M Group) นำทีมแถลงความสำเร็จและนโยบายของกลุ่มบริษัทนิปปอนเพนต์ทั่วโลก รวมถึงความสำเร็จในภูมิภาคเอเชีย และประเทศไทย พร้อมผลักดันกลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับสากล

นายวัชระ ศิริฤทธิชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสี “นิปปอนเพนต์” ในประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตสีรายใหญ่อันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 4 ของโลก จากประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ภาพรวมของนิปปอนเพนต์ ประเทศไทย ในปี 2566 มียอดขายรวมกว่า 9,200 ล้านบาท เติบโตกว่า 12% สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ โดยปัจจัยหลักมาจาก การปรับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทแบบรอบด้าน ทั้งในส่วนของกลยุทธ์การทำตลาด โดยเพิ่มการทำตลาดแบบ Push Marketing ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น การปรับโครงสร้างการขาย เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขายให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด รวมถึงการปรับเซ็กเม้นท์ตลาด เพื่อให้มีความชัดเจนและตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Business-to-Business (B2B), กลุ่ม Business-to-Customer (B2C) และกลุ่ม Business-to-Government (B2G)

สำหรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ “นิปปอนเพนต์” ใน 3 ปี นับจากนี้ (ปี 2567-2569) บริษัทตั้งเป้าหมายก้าวขึ้นเป็นผู้นำอันดับ 1 ของธุรกิจสีและสารเคลือบผิวของตลาดสีในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Inspired by you” โดยแนวคิดในการดำเนินงานเป็นการผนึกรวม 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มสีทาบ้าน อาคารและโรงงาน, กลุ่มสีพ่นรถยนต์ และกลุ่มสีสำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ความเชื่อมั่น และตอบโจทย์ความต้องการในตลาดเมืองไทยอย่างแท้จริง พร้อมเดินหน้าลงทุนต่อเนื่องทั้งในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี การพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงการวาง กลยุทธ์การตลาดแบบ 360 องศา เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

“ในปี 2566 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่นิปปอนเพนต์ประสบความสำเร็จ เห็นได้จากยอดขายที่เติบโตแบบก้าวกระโดด กว่า 12% ขณะที่ตลาดรวมมีการเติบโตเพียง 5-6% ถือเป็นการเติบโตมากกว่าตลาดถึง 2 เท่าตัว ทำให้บริษัทมีความเชื่อมั่นในการรุกตลาดต่อเนื่อง โดยในปีนี้จะเห็นการกลับมาลงทุนและการรุกตลาดอย่างหนักของนิปปอนเพนต์ พร้อมตั้งเป้าหมายที่จะนำยอดขายสูงกว่า 11,000 ล้านบาท ถือเป็นการทำยอดขายนิวไฮในรอบ 57 ปีของนิปปอนเพนต์ประเทศไทย พร้อมตั้งเป้าหมายก้าวขึ้นสู่ผู้ผลิตสีที่ผลิตและจำหน่ายมากที่สุดในประเทศไทย (ผู้ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทยไม่นับรวมการส่งออก) ภายในปี 2569 ด้วยยอดขายรวมกว่า 15,000 ล้านบาท”

ด้าน นายณรงค์ฤทธิ์ มาลัยนวล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า นิปปอนเพนต์เดินหน้ากลยุทธ์การทำตลาดแบบ 360 องศา ทั้ง Above The Line และ Below The Line เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มทั้ง B2B, B2C และ B2G โดยเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วย การจัดงาน Dealer Conference Meeting การรวมตัวครั้งใหญ่ของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และบริษัทพร้อมเดินเครื่องกลยุทธ์การตลาดเต็มสูบ เพื่อที่จะสร้าง movement ใหม่ๆให้กับตลาดสีในประเทศไทย

“นิปปอนเพนต์เดินหน้าธุรกิจภายใต้แนวคิด “Inspired by you” ประกอบไปด้วย “3C” ได้แก่ Customer Centric, Customized Solution และ Concrete Innovation ด้วย วิสัยทัศน์การทำงานที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของนิปปอนเพนต์ คิดและพัฒนาจากความต้องการของลูกค้าและปัญหาที่ลูกค้าพบเจอ โดยนิปปอนเพนต์คิดค้นนวัตกรรมและโซลูชันที่เข้ามาตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขายให้ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ครอบคลุมทั้งในกลุ่มตัวแทนจำหน่าย (ดีลเลอร์) และโมเดิร์นเทรด ขณะเดียวกันบริษัทมุ่งเดินหน้าสร้างการเติบโตร่วมกับพันธมิตรคู่ค้า ในทุกกลุ่ม โดยจะร่วมกันพัฒนาทั้งสินค้าและบริการรวมถึงการวางแผนดำเนินการร่วมกันควบคู่กันไป โดยบริษัทไม่มีนโยบายในการเปิดร้านค้าปลีก หรือจำหน่ายสินค้าเช่นเดียวกับคู่ค้า ทำให้ คู่ค้ามั่นใจได้ว่า นิปปอนเพนต์พร้อมเดินหน้าเคียงข้างร่วมกันอย่างแท้จริง”

สำหรับตลาดสีทุกประเภทในปี 2566 มีมูลค่ารวมราว 58,000 ล้านบาท เติบโต 5-6% โดยในปี 2567 คาดว่าจะมีการเติบโตราว 5% ซึ่งการเติบโตหลัก มาจากการกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและการร่วมกันเป็นพันธมิตรกับกับคู่ค้า บริษัทยังให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญ

ภายในงาน Dealer Conference Meeting ได้รับเกียรติจาก นายอาณัติ กิตติกุลเมธี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ได้กล่าววิสัยทัศน์ทิศทางภาคอสังหาฯที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืน รวมถึงเทรนด์การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างสำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567 ว่า “แสนสิริ เราให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทยที่ตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ภายในปี 2593

ซึ่งแผนงานที่สำคัญในปีนี้ คือ การมุ่งมั่นส่งมอบทุกโครงการใหม่ของแสนสิริด้วยนวัตกรรมบ้านสีเขียว หรือ Green Living Designed Home ภายใต้ 3 แนวคิด เริ่มตั้งแต่การออกแบบ-ก่อสร้าง-จนถึงการส่งมอบบ้านพลังงานสะอาด เพื่อให้ลูกบ้านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ แสนสิริ ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการการคัดเลือกคู่ค้าที่ใส่ใจเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ขอชื่นชมนิปปอนเพนต์ที่ร่วมเป็นพันธมิตรและคู่ค้ากับแสนสิริมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเดินหน้าส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีมีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้อาศัย และมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายใหญ่ในการร่วมลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน