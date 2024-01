ทลายเครือข่ายเงินกู้ออนไลน์สินเชื่อ SME ข่มขู่เรียกดอกเบี้ยโหด

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.วิจักขณ์ ตารมย์ รอง ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ., พ.ต.ท.ภูวเดช จุลกะเสวี, พ.ต.ท.วิวัฒน์ชัย คลื่นแก้ว, พ.ต.ท.จักรี กันธิยะ และ พ.ต.ท.พิทยา คงเจริญ รอง ผกก.5 บก.ปอศ. ว่าที่ พ.ต.ต.พิชญากร แตงรอด, พ.ต.ต.สุทธิพงษ์ มอญรัต, พ.ต.ต.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์ และว่าที่ พ.ต.ต.ฉัตรดนัย ทองคลอด สว.กก.5 บก.ปอศ. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. ร่วมกันจับกุมนายธนกฤต(สงวนนามสกุล)อายุ 38 ปี นายปิยะบุตร(สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี นายนราธิป(สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี นายโอภาส(สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปีและนายพิทักษ์(สงวนนามสกุล)อายุ 24 ปี ความผิดฐาน ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต และเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด พร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง โทรศัพท์ 20 เครื่อง แท็บเล็ต 1 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 6 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 5 ใบ และเอกสารเกี่ยวกับการกู้เงิน ได้ในท้องที่เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณปลายปี 2566 ตำรวจรับแจ้งเบาะเเสจากผู้ประกอบการ SME รายย่อย แจ้งให้ทราบว่ามีกลุ่มเครือข่ายปล่อยเงินกู้ออนไลน์นอกระบบ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “บริษัท ศรีนครเครดิต จำกัด” จากการสืบสวนทราบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีพฤติการณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมากโดยผู้ประกอบธุรกิจฯขอกู้นั้นจะต้องจ่ายดอกเบี้ยรายวันอัตราร้อยละ 1.5 ต่อวัน หรือ ร้อยละ 547.5 ต่อปี จนกว่าจะมีเงินต้นมาชำระ อันเป็นการคิดดอกเบี้ยที่เอารัดเอาเปรียบ ซ้ำเติมประชาชน และ ผู้ประกอบธุรกิจ ต่อมา กก.5 บก.ปอศ.สืบสวนสอบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายเปิดเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวเพื่อชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปกู้เงิน โดยกลุ่มเป้าหมายเน้นไปที่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนถูกกฎหมายได้ ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อของเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานยืนยันตัวตน และไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจฯ กลุ่มคนร้ายจะไปสำรวจกิจการเพื่อประกอบการพิจารณา เมื่อสินเชื่ออนุมัติแล้วกลุ่มคนร้ายจะโอนเงินไปให้ผู้กู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของผู้กู้ โดยกลุ่มคนร้ายจะหักยอดเงินกู้เป็นดอกเบี้ยงวดแรกและงวดสุดท้ายไว้ก่อน หากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ก็จะใช้วิธีการโทรศัพท์ข่มขู่ และไประรานผู้กู้ถึงที่บ้าน ที่ทำงาน หรือ สถานประกอบการ ซึ่งการกระทำของกลุ่มคนร้ายเป็นการกระทำที่อุกอาจ ไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงสืบสวนจนทราบสำนักงานของกลุ่มคนร้าย จึงขออนุมัติหมายค้นจากศาลจำนวน 4 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จากนั้นจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพัก และสำนักงานของกลุ่มคนร้ายอยู่ในท้องที่เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น นายธนกฤต รับว่าเป็นผู้ติดต่อให้ข้อมูลการกู้เงินแก่ผู้กู้ (ตรวจสอบเครดิตผู้กู้) และนายปิยะบุตรรับว่าเป็นผู้ถือบัญชี โอนเงินกู้และรับชำระหนี้เงินกู้ นายนราธิปฯรับว่าเป็นผู้เก็บเงินกู้จากลูกหนี้ และเป็นเจ้าของบัญชีรับเงิน และนายโอภาส รับว่าเป็นผู้ตอบข้อความสนทนากับลูกค้าผ่านเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวจริง จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเชื่อว่าบุคคลทั้ง 4 ร่วมกันปล่อยสินเชื่อออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ศรีนครเครดิต” (https://www.facebook.com/movecountry1?locale=th_TH) โดยจะแบ่งหน้าที่กันทำ โดยจะเรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้กู้ร้อยละ 1.5 หรือวันละ 1,500 บาท ต่อเงินต้นจำนวน 100,000 บาท คิดเป็นดอกเบี้ยร้อยละ 547.5 ต่อปี จึงดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวในฐานความผิด “ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต และเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด” ส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นอกจากการตรวจสอบพบเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวแล้ว ในการดำเนินการตรวจค้นครั้งนี้พบว่ามีการลักลอบประกอบธุรกิจให้สินเชื่อผ่านเพจเฟซบุ๊กอื่น ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ก Cash For You ซึ่งปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ SME ในลักษณะเดียวกัน โดยเพจเฟซบุ๊ก Cash For You นั้นมีนายพิทักษ์ เป็นเจ้าของเพจดังกล่าว