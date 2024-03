กระแสแรง! ยอดจองพุ่ง ชุด ‘แรดกาลิ’ สวนสัตว์เชียงใหม่ เตรียมนำรายได้ช่วยสัตว์

กระแสแรง คนแห่ซื้อชุดแรดกาลิ ทำยอดจองพุ่งเกือบครึ่ง คาดครบ 24 ชั่วโมงหมด 800 ชุด สวนสัตว์เชียงใหม่ตั้งใจนำรายได้ช่วยสัตว์

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 กระแสชุดลำลองพิมพ์ลายดอกทองกวาวสีแสด ดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และกาลิ แรดอินเดีย หนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดตัวและรับพรีออเดอร์ไปเมื่อเวลา 15.00 น.วานนี้ (11 มีนาคม) ล่าสุดเช้าวันนี้มียอดสั่งซื้อเข้ามาแล้วกว่า 45%

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำสื่อมวลชนไปยังสวนจัดแสดงแรดอินเดีย พร้อมจัดขันโตกผักและผลไม้ของโปรดของกาลิมอบให้เป็นรางวัล พร้อมนำตัวอย่างผ้าที่ใช้ตัดเย็บมาโชว์ ลักษณะเป็นผ้าแมมเบิร์ตชนิดเดียวกับที่ตัดเย็บกางเกงลายช้างที่กำลังโด่งดัง ใส่สบาย ระบายความร้อนได้ดี พื้นผ้าสีครีมโอลด์โรส พิมพ์ลายดอกทองกวาวสีแสด ดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และลายกาลิ แรดอินเดีย พร้อมข้อความภาษาอังกฤษ The only one Indian Rhinoceros in thailand @ Chiangmai Zoo

นายวุฒิชัยกล่าวว่า เพื่อไม่ให้ซ้ำกับใคร จึงออกเป็นแบบเป็นชุดลำลอง มีเสื้อเชิ้ตคอฮาวาย กางเกงขาสั้นความยาวเหนือเข่าเล็กน้อย เหมาะใส่ท่องเที่ยวและเล่นน้ำสงกรานต์ รายได้ส่วนหนึ่งยังได้ทำบุญเป็นค่าอาหารสัตว์ด้วย

ขณะนี้มียอดจองเข้ามาแล้วประมาณ 45% คาดว่าหากครบ 24 ชั่วโมงยอดจองน่าจะครบ 100% โดยสวนสัตว์เชียงใหม่ผลิตออกมาเพียง 800 ชุดเท่านั้น ราคาชุดละ 399 บาท ซึ่งถือว่าถูกมาก และยังเป็นลายลิมิเต็ด อิดิชั่นด้วย ส่วนจะผลิตเพิ่มและเปิดพรีออเดอร์รอบสองหรือไม่ต้องหารือกับผู้ประกอบการก่อน

ทั้งนี้ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สั่งจองชุดแรดลายกาลิ ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ สวมใส่ชุดแรดให้เต็มบ้านเต็มเมืองในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์แรดอินเดีย หนึ่งเดียวที่มีอยู่ในประเทศไทย

