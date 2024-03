คิงส์ เฟาน์เทร่น รุกขยายตลาดอาหารเสริม รับ Wellness & Medical Hub ในไทย

“คิงส์ เฟาน์เทร่น” รุกขยายตลาดอาหารเสริมแบรนด์ Q CAN เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ “QCAN GOLD CBD” คาดยอดจำหน่ายในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 50,000 กล่อง ตอกย้ำเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริง ประกาศพร้อมดำเนินคดีกับสินค้าแอบอ้างเลียนแบบ

น.ส.มิรา นิลยกุณช์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คิงส์ เฟาน์เทร่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ “QCAN “เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตที่ยั่งยืนและที่สำคัญทำให้เกิดศักยภาพในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งพัฒนาสินค้าแห่งอนาคตที่แปลกใหม่ ทั้งอาหาร Halal อาหารสำหรับผู้ป่วย และอาหารชนิดพิเศษอื่นๆ เพื่อผู้บริโภคในหลากหลายมิติ เพื่อสนองต่อนโยบายภาครัฐ ที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ (Wellness & Medical Hub) ผลักดันอุตสาหกรรมสาธารณสุข ให้เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรของโลก ทางบริษัทฯ จึงเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ ได้แก่ QCAN GOLD CBD ผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม โดยเราเพิ่มนวัตกรรมตัวน้ำมันรำข้าว เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“ผลิตภัณฑ์ QCAN การันตีด้วยนวัตกรรมเหรียญทอง จากประเทศเกาหลี และเป็นเจ้าได้แรกที่ผลิตออกจำหน่ายวางตลาดในประเทศไทย โดยกลุ่มลูกค้า เรามีทุกระดับ และราคาเราไม่สูงมาก เมื่อรับประทานแล้วเกิดการตอบสนองดีต่อสุขภาพ จึงมีการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างรวดเร็ว”

น.ส.มิรา กล่าวอีกว่า ด้านการตลาดปัจจุบันเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศ และมีโครงการที่จะจับมือกับหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อจะขยายตลาดครอบคลุมทั่วประเทศ ส่วนในต่างประเทศได้จำหน่ายไปแล้ว ได้แก่ อินเดีย, เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา และในปีนี้ตั้งเป้าหมายยอดขายเพิ่ม 2 เท่าตัว หรือประมาณ 50,000 กล่อง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีสินค้าที่แอบอ้างเลียนแบบ QCAN PLUS CBD ออกมา โดยใช้แบรนด์ใกล้เคียงกัน ชื่อ C CAN PLUS CBD โดยได้ออกสินค้าพร้อมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่า QCAN PLUS CBD ได้เปลี่ยนชื่อเป็น C CAN PLUS CBD อีกทั้งยังสวมเลขทะเบียน อย. เดียวกัน การกระทำดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ QCAN ได้รับความเสียหาย จึงได้มอบหมายให้ทนายรวบรวมข้อมูล เพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป