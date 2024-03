‘สุทิน’ต้อนรับ ‘รมว.กห.สาธารณรัฐเช็ก’ สานสัมพันธ์ 2 ปท.ครบรอบ 50 ปี ก่อนเซ็นเอ็มโอยูความร่วมมือด้านเทคนิคทางทหาร

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่กระทรวงกลาโหม(กห.) นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ น.ส.ยานา เซร์โนโควา ( Jana Cemochova) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเช็ก ที่ได้เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหม โดยมีการกระทำพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ และเข้าเยี่ยมคำนับเพื่อหารือร่วมกัน



นายสุทินได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีและราบรื่นระหว่างไทย – สาธารณรัฐเช็ก ครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะมิติด้านการทหารเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันให้มีพลวัตยิ่งขึ้นต่อไป อาทิ การดำเนินการตาม MOU เกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้ บ.Gripen การพัฒนาขีดความสามารถด้านไซเบอร์ และด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ในการนี้ น.ส.ยานา เซร์โนโควา ได้กล่าวขอบนายสุทินและ กห.ของไทย ที่ให้การต้อนรับตนเองและคณะเป็นอย่างดี โดยมีความประทับใจในอัธยาศัยไมตรีที่ดีของคนไทยและยินดีที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือกับกองทัพไทยทั้ง กองทัพบก(ทบ.),กองทัพอากาศ( ทอ.) และ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) สำหรับการลงนาม MOU ในวันนี้ ก็จะทำให้ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งให้ความสนใจในด้านไซเบอร์ที่จะพัฒนาร่วมกัน สำหรับในส่วนของด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั้นก็มีความประสงค์ที่จะดำเนินการในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ทั้งนี้ ยังได้เชิญชวนให้ กห. เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัท TATA ที่ผลิตรถบรรทุกทหาร และบริษัท COLT ที่ผลิตปืนอีกด้วย

หลังจากนั้น ที่ห้องสุรศักดิ์มนตรี นายสุทิน และ น.ส.ยานา เซร์โนโควา ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจระหว่าง กห. – กห.เช็ก ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคนิคทางทหาร (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Defence of the Czech Republic on Military and Military-Technical Cooperation) โดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้ ซึ่งบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว จะครอบคลุมถึงความร่วมมือในด้านสำคัญต่างๆ อาทิ นโยบายการป้องกันประเทศและความมั่นคง การปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพและมนุษยธรรม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การวิจัยเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ทหาร การฝึกศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน