เกมสุดท้าย do it or die บิ๊กโจ๊กกามิกาเซ่ 157 ตายกันเกลื่อน ยัน ป.ป.ช.วิกฤตศรัทธา

The Politics ข่าวบ้าน การเมือง X ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ฉายภาพศึกปะทะใหญ่ บิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฟ้องนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ปฏิบัติหน้าที่มิชอบตั้ง บิ๊กต่อ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็น ผบ.ตร. และสั่งย้ายช่วยรายการ-ส่งกลับ ตร. ก่อนถูกให้ออกจากราชการ เตือนนายกฯ ทำตามกฎหมาย เชื่อเป็นการรุมกินโต๊ะเชื่อหวังสกัดนั่ง ผบ.ตร. หลุดเอกสารบิ๊กโจ๊กดึงบิ๊กป้อม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นพยานสอบคุณสมบัติ บิ๊ก ป.ป.ช. ลากกันไปแบบ do it or die ไม่เคลียร์กันก็ตายกันไปข้าง พุ่งชนแบบกามิกาเซ่ กะเอาให้ตายหมู่ ติดตามรายละเอียดจากคลิปด้านล่างนี้