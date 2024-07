ป๊อปมาร์ททุ่มงบเกือบ 9 หลัก ดัน Hirono Bangkok Art Exhibition and Event เดสติเนชั่นโลก

POP MART Thailand ทุ่มงบเกือบ 9 หลัก ดัน Hirono Bangkok Art Exhibition and Event เป็นเดสติเนชั่นระดับโลก

POP MART Thailand เปิดตัวนิทรรศการ Hirono Bangkok Art Exhibition and Event ครั้งแรกในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ นำโดย น.ส.ศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การบริหารจัดการโดย POP MART International ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก โดยนำเสนอ Hirono (ฮิโรโนะ) หนึ่งใน TOP 5 คาแรคเตอร์ของ POP MART Thailand ที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักสะสม รวมถึงคนรักงานศิลปะ จนสามารถครองใจเหล่านักสะสมจากทั่วทุกมุมโลก

น.ส.ศิริพร แผลงจันทึก กล่าวว่า จุดประสงค์ของการจัดงาน Hirono Bangkok Art Exhibition and Event ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนให้คนไทยได้ดื่มด่ำกับโลกของศิลปะที่มากกว่างานภาพเขียน โดยทาง POP MART Thailand วางแผนให้นิทรรศการนี้เป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวที่หลงใหลในงานศิลปะและอาร์ตทอยส์ และนำรายได้เข้าประเทศจากการใช้จ่ายอีกด้วย

ปัจจุบัน POP MART Thailand ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากตลาดในทุกเพศทุกวัย โดยคาแรคเตอร์หลักที่ได้รับความนิยม มีจำนวน 5 IP ซึ่ง Hirono ถือเป็น 1 ใน TOP 5 คาแรคเตอร์ของ POP MART Thailand รวมไปถึง POP MART ทั่วโลกอีกด้วย โดย POP MART Thailand มองว่าอาร์ตทอยส์คือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมคนไทยอยู่แล้ว จากพื้นเพคนไทยที่ชอบในการชอบสะสมของที่มีคุณค่าทางจิตใจ อาทิ การสะสมแสตมป์ การสะสมฟิกเกอร์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมของ POP MART ที่ต้องการขยายมุมมองด้านศิลปะ ให้เป็นสินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ รวมไปถึงอาร์ตทอยส์อีกด้วย

จากผลงานลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ LANG (หลาง) ศิลปินชาวจีนผู้ออกแบบคาแรคเตอร์ ด้วยคาแรคเตอร์ของเด็กหนุ่มหน้าเศร้าที่ครองใจแฟนๆ Hirono อย่างเหนียวแน่น ซึ่งความนิยมของ POP MART Thailand สะท้อนถึงกำลังการผลิตของ POP MART ที่สามารถผลิตอาร์ตทอยส์ได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จาก POP MART International แม้จะมีกระแสหรือปรากฏการณ์ป๊อปมาร์ท จากการที่คนไปต่อแถวรอซื้อสินค้าจน Sold out รวมไปถึงการรีเซลล์และเก็งกำไรสินค้าที่เพิ่มมูลค่าให้กับอาร์ตทอยหลายเท่าตัว ซึ่งภายในงาน Hirono Bangkok Art Exhibition and Event เราได้มีการขยายตลาดสินค้าครอบคลุมไปถึงแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ไอเท็ม รวมถึงคอลเล็คชั่นพิเศษที่จะวางขายเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น อาทิ เสื้อยืด Hirono Is Coming – Muay Thai T-shirt Thailand Limited ในราคา 1,750 และกระเป๋า Hirono Is Coming – Muay Thai Canvas Bag Thailand Limited ในราคา 1,950 ที่ศิลปินออกแบบมาให้เฉพาะประเทศไทย และไม่มีจำหน่ายที่ใดในโลก

นอกจากนี้ ด้วยความนิยมของ BLIND BOX หรือกล่องสุ่มในประเทศไทย ที่ทำให้นักสะสมจำเป็นต้องสุ่มหลายครั้ง จนกว่าได้สินค้าที่ต้องการ จึงถือเป็นการกระตุ้นยอดขายอย่างดีเยี่ยม รวมไปถึงส่งผลให้ยอดขายของ POP MART Thailand ติดอันดับ 1 จากกว่า 400 สาขา จาก 30 ประเทศทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทย POP MART Thailand มี 5 สาขา ได้แก่ POP MART สาขา Central World, POP MART สาขา Terminal21 Asoke, POP MART POP UP STOREสาขา Siam Center, POP MART FLAGSHIP STORE สาขา Central Ladprao และ POP MART สาขา Fashion Island อีกทั้งในเดือน กรกฏาคม 2567 จะมีการเปิดตัว POP MART สาขา เมกาบางนาอีกด้วย โดยมั่นใจว่างาน Hirono Bangkok Art Exhibition and Event ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2567 จะช่วยผลักดันยอดขาย และมีส่วนผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวในปีนี้อีกด้วย