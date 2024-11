‘พินิจ’นำทัพ Kasetsart Winds สร้างปรากฏการณ์ ‘ดุริยางค์เครื่องลม’ เปิดท่วงทำนองฉลอง 50 ปีสัมพันธ์การทูตไทย-จีน

ระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ฯพณฯ หลงอี่ว์เสียง ผู้อำนวยการ China International Culture Exchange Centre และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นำคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ คณาจารย์ และสมาชิกวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Winds) จำนวนเกือบ 100 ชีวิต เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ต ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย-จีน โดยมี รศ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ประสานงานตลอดการเดินทาง

วง Kasetsart Winds เป็นวงที่มีผลงานการแสดงคอนเสิร์ตในรูปแบบการบรรเลงเพลงคลาสสิกและเพลงสมัยนิยม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ ปี 2556 และปี 2560 ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรตินิยมเป็นอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย และอันดับ 6 ของโลก จากการประกวดดนตรีโลก (World Music Contest) ณ เมือง Kerkrade สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ปี 2559 ได้รับเชิญไปแสดงในงานกาล่าคอนเสิร์ตของงาน Singapore International Band Festival ปี 2566 ได้ถูกเชิญไปแสดงในงาน Texas Bandmasters Association Annual Convention/Clinic ณ เมือง San Antonio มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งวง Kasetsart Winds เป็นวงดุริยางค์เครื่องลมจากต่างประเทศวงเดียวที่ได้รับเชิญไปแสดงในปีนั้น และจากประวัติเริ่มจัดงานมา วงดุริยางค์เครื่องลมจากต่างประเทศที่ได้รับเชิญมาแสดงมีเพียงวงดุริยางค์เครื่องลมจากประเทศญี่ปุ่น 3 วงเท่านั้น ล่าสุด ในเดือนกันยายน 2567 ได้ร่วมแสดงในคอนเสิร์ต Her ที่รวมเหล่าศิลปินชั้นนำของเมืองไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ต ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย-จีนในครั้งนี้ วง Kasetsart Winds ได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้ง โดยการแสดงศักยภาพในการบรรเลงดนตรีผ่านการแสดงคอนเสิร์ต 3 รอบ ณ 3 เมืองใหญ่ ดังนี้

Advertisement

วันที่ 26 ตุลาคม 2567 แสดงคอนเสิร์ตแรกที่มหาวิทยาลัย Xi’an Jiaotong-Liverpool ณ เมืองซูโจว ในงานนี้วง Kasetsart Winds ได้มีโอกาสแสดงร่วมกับวง XJTLU’s Symphony Orchestra และวง Chinese Folk Orchestra รวมถึงทั้งสองมหาวิทยาลัยยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอีกด้วย ในการนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศ.ดร.หร่วนโจว หลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย Xi’an Jiaotong-Liverpool ให้เกียรติร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต พร้อมกับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปอีกกว่า 500 คน

Advertisement

วันที่ 27 ตุลาคม 2567 แสดงคอนเสิร์ตในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย-จีน อันเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมสมาคมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประชุมสุดยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและ

การค้า และการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจีน-ไทย ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม Renaissance Shanghai Zhongshan Park ณ นครเซียงไฮ้ โดยในการแสดงครั้งนี้มี พินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต โดยในการแสดงครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานและชมการแสดงมากกว่า 1,000 คน

วันที่ 29 ตุลาคม 2567 ได้จัดแสดงคอนเสิร์ตที่มหาวิทยาลัย Xi’an Shiyou ณ นครซีอาน ในการแสดงครั้งนี้มี ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทรัพย์สิน ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และศ.ดร.จ้าวเจี้ยน รองอธิบการบดีมหาวิทยาลัย Xi’an Shiyou

ให้เกียรติมาชมการแสดงคอนเสิร์ตพร้อมกับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอีกกว่า 500 คน

สำหรับบทเพลงที่นำไปแสดงในครั้งนี้ อ.สุรพล ธัญญวิบูลย์ และ อ.ดร.นิพัต กาญจนะหุต ผู้ควบคุมวง Kasetsart Winds ได้คัดเลือกบทเพลงที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทย-จีนอย่างลงตัว เพื่อให้ผู้ชมชาวจีนได้ประจักษ์ เข้าถึง ซาบซึ้งในวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่แสดงออกผ่านเสียงดนตรี โดยมี อ.ดร.ประทีป เจตนากูล เป็น Sound Engineer จัดการระบบเสียงให้เข้ากับสถานที่แสดงทั้ง 3 แห่ง ลำดับการแสดงมีดังนี้

ช่วงเกริ่นนำ : วัฒนธรรมไทยสู่สากล

เริ่มต้นด้วยบทเพลง Hanuman ประพันธ์โดย ผศ.จิณณวัตร มั่นทรัพย์ บรรเลงดนตรีและขับร้องโดยคณาจารย์ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์, อ.บุษยพัชร

อุ่นจิตติกุล, อ.ปฏิภาณ พูนสวัสดิ์, อ.ดร.ณัฐพล เบญจธรรมนนท์, อ.ดร.เกษม ทิพยเมธากุล, อ.ดร.ประทีป เจตนากูล, รศ.ดร.ภาวไล ตันจันทร์พงศ์, ผศ.สุมิดา อังศวานนท์, อ.ดร.ธารินทร์ ศุภประกร, อ.ดร.ชญณัฐ วิสัยจร และนิสิตในวง Kasetsart Winds ต่อด้วยบทเพลง Variations on Soi Son Tad for Piano Duet ประพันธ์โดย อ.ดร.ธารินทร์ สุภประกร บรรเลงเปียโนโดย รศ.ดร.ภาวไล ตันจันทร์พงศ์ และ ผศ.สุมิดา อังศวานนท์

องก์ที่ 1: โหมโรง

เปิดการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยบทเพลง Amity เพลงที่ อ.สุรพล ธัญญวิบูลย์ สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่สำหรับการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีนในครั้งนี้ โดยนำบทเพลงคลาสสิกที่ติดหูมาเกริ่นนำ เปรียบเสมือนนานาชาติมาร่วมแสดงความยินดี ก่อนจะตามมาด้วยบางส่วนจากบทเพลง Yellow River Concerto (แม่น้ำฮวงโห) ในฝั่งตัวแทนของจีน และบทเพลงไทย เช่น เสเลเมา ค้างคาวกินกล้วยในฝั่งของไทย

มาร้อยเรียงในรูปแบบเมดเลย์ที่สนุกสนาน ต่อด้วยบทเพลง The Legend of Two Heroines เพลงที่นำเสนอท่วงทำนองจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องดังอย่าง Mulan และเพลงสุริโยทัย จากภาพยนตร์สุริโยทัย ในลักษณะการขับบทกวีและขับร้องประกอบวงดุริยางค์เครื่องลม เพื่อเล่าถึงตำนานของมู่หลานและพระสุริโยทัย สองวีรสตรีผู้กล้าจากทั้ง 2 แผ่นดิน ขับร้องโดย อ.บุษยพัชร อุ่นจิตติกุล ขับเสภาโดย ผศ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์ บรรเลงกู่เจิงโดย นายพีรพันธ์ กาญจนโหติทัศ ซึ่งทั้งสองเพลงเรียบเรียงเสียงประสานโดย นายธนภาค ไชยศร อำนวยเพลงโดย อ.สุรพล ธัญญวิบูลย์

องก์ที่ 2 : บทเพลงแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำทางด้านวงดุริยางค์เครื่องลมของโลก

เริ่มด้วยบทเพลง Folkdance ของ Dmitri Shostakovich ซึ่งเป็นบทเพลงที่ผู้เล่นจะต้องใช้เทคนิคขั้นสูงในการบรรเลงเพื่อให้ได้สไตล์เพลงระบำพื้นเมืองของชาวรัสเซีย และบทเพลง Piano Concerto หมายเลข 1 ของ P.I .Tchaikovsky เดี่ยวเปียโนโดย อ.ดร.ชญณัฐ วิสัยจร เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลมโดย อ.กิตติ เครือมณี อำนวยเพลงโดย ดร.นิพัต กาญจนะหุต

องก์ที่ 3 : บทเพลงประทับใจ

ในช่วงนี้เป็นการนำบทเพลงไทยที่ฮิตในจีนมาบรรเลง โดยเริ่มจากการนำบทเพลง Full Phase of the Moon ที่มีทำนองเพลงลอยกระทง ประพันธ์โดย ผศ.จิณณวัตร มั่นทรัพย์ มาเป็นบทนำ ต่อด้วยบทเพลง หรูเหอ (Skyline) จากซีรีส์ แปลรักฉันด้วยใจเธอ ขับร้องโดย นายปัณณธร ลิ้มรักษ์ เรียบเรียงเสียงประสานโดย อ.กิตติ เครือมณี บทเพลง หยงหย่วน (Ever Forever) จากภาพยนตร์หลานม่า ขับร้องโดย อ.บุษยพัชร อุ่นจิตติกุล เรียบเรียงเสียงประสานโดย อ.กิตติ เครือมณี อำนวยเพลง อ.ดร.นิพัต กาญจนะหุต และบทเพลง

พรหมลิขิต จากละครเรื่อง พรหมลิขิต ขับร้องโดย อ.บุษยพัชร อุ่นจิตติกุล และ นายจิรเดช สมบัติปัน

เรียบเรียงเสียงประสานโดย นายมัณฑนศิลป์ กมลวารินทร์ อำนวยเพลงโดย ผศ.จิณณวัตร มั่นทรัพย์

องก์ที่ 4 : ดนตรีไม่มีพรมแดน

ในองก์นี้วง Kasetsart Winds ได้มีโอกาสแสดงร่วมกับ วง XJTLU’s Symphony Orchestra ในบทเพลง Peer Gynt Suite ท่อนที่ 1 “Morning” ของ Edvard Grieg เรียบเรียงเสียงประสานโดย นายมัณฑนศิลป์ กมลวารินทร์ อำนวยเพลง โดย ผศ.จิณณวัตร มั่นทรัพย์ และบรรเลงร่วมกับวง Chinese Folk Orchestra ในบทเพลง My Homeland เรียบเสียงประสานโดย นายวิทวัส โพธิ์ศรี และบทเพลง Colorful Clouds Chasing the Moon เรียบเรียงเสียงประสานโดย นายวีรชัย พรหมมินทร์ อำนวยเพลงโดย อ.ดร.นิพัต กาญจนะหุต

บทเพลงทั้งหมดที่กล่าวถึงสร้างความประทับใจให้ผู้ชมไม่ยอมลุกจากที่นั่ง จนต้องมีเพลงสนุกแถมให้อีกหนึ่งเพลง คือ เพลง คู่กัด (Grasshopper’s Clun Broken Heart) ในภาษาจีนกลาง ขับร้องโดย อ.บุษยพัชร อุ่นจิตติกุล เรียบเรียงเสียงประสานโดย นายวีรชัย พรหมมินทร์ อำนวยเพลงโดย ผศ.จิณณวัตร มั่นทรัพย์

การแสดงเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ในครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จในการใช้ศิลปะวัฒนธรรมผ่าสุนทรียภาพของเสียงดนตรีโดยวง Kasetsarts Winds เพื่อยกระดับกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยหลังการแสดงจบลง มีการแลกเปลี่ยน พบปะพูดคุยระหว่างเพื่อนนักดนตรี ครูบาอาจารย์ ผู้บริหาร และผู้ชม ที่ต่างพากันเข้ามาชื่นชมว่าประทับใจฝีมือการบรรเลงและการขับร้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวงจะมีโอกาสกลับมาแสดงที่จีนอีก เป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถของคนไทยและแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น เป็นการใช้กระบวนการ Soft Power ที่ครบวงจรอย่างได้ผล

การเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตของวง Kasetsart Winds ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญด้านความสัมพันธ์ไทย-จีน นอกจากความร่วมมือทางวิชาการที่มีมาอย่างต่อเนื่องตามพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่มหาวิทยาลัยจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทย-จีน ให้แน่นแฟ้นและยั่งยืน

ต่อไป นอกจากนี้โครงการนี้ยังได้การสนับสนุนที่ดีเยี่ยมจากสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีคุณูปการยิ่งในการเจริญความสัมพันธ์ของสองประเทศมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้การจัดโครงการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์การแสดงของวงดุริยางค์เครื่องลมที่ได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมชาวจีน โดยหลังการแสดงจบลง ผู้ชมต่างพากันเข้ามาชื่นชมว่าประทับใจฝีมือการบรรเลงและการขับร้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วงจะมีโอกาสกลับมาแสดงที่จีนอีก