สมุนไพรหงส์ไทย รับประกาศนียบัตร ด้านการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

นายธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด และกรรมการบริหาร บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ได้เข้ารับประกาศนียบัตร Climate Action Leaders Recognition จาก ดร.ณัฐชา ลิขิตกิจวรกุล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและผลลัพธ์ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนความยั่งยืนเพื่อฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ในงาน Climate Action Forum @ United Nations, Thailand ณ องค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

ซึ่งการได้รับมอบประกาศนียบัตร ในครั้งถือได้ว่าหงส์ไทย เป็นบริษัทเอกชนที่ตอบรับเข้าร่วมเป็น “พันธมิตรด้านความยั่งยืน” ของ Sustainism (stnsm.org) อย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นก้าวสำคัญในการประกาศบทบาทของ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด และประเทศไทยในการร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมบนเวทีนานาชาติ

การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและรับรองโดยองค์การระหว่างประเทศในระดับรัฐบาล AFMA (Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacific – UN FAO) ร่วมกับ Sustainism (stnsm.org) เครือข่ายพันธมิตรความยั่งยืนระดับสากล ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงพันธมิตรภายใต้หลักการของ SDG 17 : Partnerships for the Goals โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังพันธมิตรหลากหลายภาคส่วนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อร่วมกันผลักดัน นโยบายและภารกิจความยั่งยืนด้านการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ

ภายในงานมีการมอบประกาศนียบัตร Climate Action Leaders Recognition ให้แก่ 50 องค์กรจากหลากหลายภาคส่วนที่แสดงบทบาทนำในฐานะ “พันธมิตรด้านความยั่งยืน” ของ Sustainism (stnsm.org) อย่างเป็นรูปธรรม