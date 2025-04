‘ไต้หวันมะ’ มาเติมไฟให้ชีวิต ค้นพบตัวตน ผ่านภาพยนตร์สั้นสุดประทับใจจากการท่องเที่ยวไต้หวัน

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวันและดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางไปเยือนไต้หวันมากยิ่งขึ้น สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพ ฯ ได้ทำการโปรโมตการท่องเที่ยวโดยใช้ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ไต้หวันมะ” (Taiwan (na) go with me?) ซึ่งใช้วิธีการถ่ายทอดที่ทำให้ผู้รับชมสามารถเข้าถึงไต้หวันได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นผ่านตัวละครอย่าง ‘เวฟ’ (นำแสดงโดย อาเล็ก–ธีรเดช เมธาวรายุทธ หรือ แบรนด์แอมบาสเดอร์การท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำปี 2568) ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาชีวิตและหมดไฟในการรังสรรค์ผลงาน

ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้เริ่มต้นในขณะที่ “เวฟ” ผู้ที่กำลังหมดไฟตัดสินใจออกเดินทางสู่ไต้หวัน ทว่าในช่วงเวลาวิกฤติได้มีแผนที่ลึกลับพร้อมเงาของบุคคลปริศนาปรากฏขึ้นระหว่างการเดินทางของเขา และนำพาเขาไปยังสถานที่ท่องเที่ยว unseen ต่างๆ ใน 6 เมืองใหญ่ของไต้หวัน พร้อมเปิดโอกาสให้เขาได้พบประสบการณ์ใหม่ๆ และเริ่มค้นพบตัวตนของตนเอง ตั้งแต่การไปรับลมที่ชายฝั่งเกาะฉีจินในเมืองเกาสง แช่บ่อน้ำพุร้อนโคลนที่กวนจื่อหลิงในเมืองไถหนาน เล่นรถไฟเหาะที่สวนสนุกเจี้ยนหูซานแฟนซีเวิลด์ในเมืองหยุนหลิน ฟังดนตรีที่เทศกาลดนตรีแจ๊สในเมืองไถจง ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสุดพิเศษในเมืองเจียอี้ และขอพรความรักที่วัดปากั้วซานในเมืองจางฮว่า แต่ในท้ายที่สุด เมื่อเขาไล่ตามเงาของบุคคลปริศนาได้ทัน เขากลับพบว่า บุคคลปริศนานั้นคือ ตัวเขาเองในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า

ภาพยนตร์สั้น “ไต้หวันมะ” (Taiwan (na) go with me?) และเรื่องราวของเวฟ ไม่ได้เป็นเพียงแค่บทสนทนาข้ามกาลเวลา แต่ยังสะท้อนถึงแบรนด์การท่องเที่ยวไต้หวัน “Waves of Wonder” ที่พร้อมพาทุกคนมาร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ของไต้หวัน และสร้างคลื่นแห่งความประทับใจไปด้วยกัน โดยแต่ละสถานที่ในภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเผยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของไต้หวัน แต่ยังเป็นการเปิดประสบการณ์ให้ทุกคนได้ลองค้นหาตัวเองผ่านการท่องเที่ยวอีกด้วย

การถ่ายทำภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ประกอบด้วย ฉบับเต็มความยาว 9 นาที และฉบับไฮไลต์ความยาว 30 และ 60 วินาที (ในรูปแบบ 4K 60FPS) ซึ่งนอกจากจะถูกเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube และแฟนเพจ Facebook ทางการของสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพ ฯ แล้ว ยังมีการโปรโมตผ่านป้ายโฆษณากลางแจ้งและนิทรรศการงานท่องเที่ยวต่าง ๆ อีกด้วย เพื่อมุ่งหวังให้ชาวไทยออกไปสำรวจสถานที่ UNSEEN ของไต้หวันตามรอยหนังสั้น และเปลี่ยนไต้หวันจากจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวไปสู่ “การท่องเที่ยวที่มีจุดหมายปลายทาง”

มาร่วมตามรอย ’เวฟ’ สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในไต้หวัน และค้นพบความหมายใหม่ของชีวิตได้แล้ววันนี้ รับชมภาพยนตร์สั้น https://vthai.in/taiwanma หรือติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไต้หวันได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพ ฯ (https://www.taiwantourism.org/th/)