โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเด็กโดยกุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้

เด็กไทยเผชิญกับปัญหาผิวและภูมิแพ้ที่เพิ่มขึ้น จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น PM2.5 มลภาวะในชีวิตประจำวัน รวมถึงสารเคมีตกค้าง จากผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเด็กโดยตรง ในยุคที่พ่อแม่รุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกน้อยแบบองค์รวมโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จึงเปิดตัว “bear & bloom” แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเด็กระดับพรีเมียม-เมดิคัล พัฒนาโดยกุมารแพทย์ ด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ด้วยความเข้าใจในความบอบบางและความต้องการพิเศษของผิวเด็ก ที่มีแนวโน้มแพ้ง่าย

ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อดูแลสุขภาพผิว ความสบายทางอารมณ์ และช่วยสนับสนุนพัฒนาการของเด็ก โดยผสาน องค์ความรู้ทางการแพทย์กับส่วนผสมจากธรรมชาติที่อ่อนโยนและปลอดภัยต่อผิวบอบบาง พร้อมมุ่งหวังสร้าง “Ecosystem การดูแลสุขภาพเด็ก” ที่เชื่อมโยงการดูแลจากโรงพยาบาลสู่บ้านอย่างไร้รอยต่อ

พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และบีเอ็นเอช และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “แนวคิด #โตไปไม่ป่วย จากโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งดูแลเด็กอย่างรอบด้านทั้งร่างกายและจิตใจ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิต ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเติบโต ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยง ยุคใหม่ เช่น มลภาวะ ฝุ่น PM2.5 สารเคมี และอาหารกระตุ้นภูมิแพ้ อาจส่งผลต่ออารมณ์ พฤติกรรม และพัฒนาการในระยะยาวของลูกน้อย จึงมุ่งเน้นการสร้าง Ecosystem เพื่อสนับสนุนให้เด็กเติบโตอย่างแข็งแรงและมีความสุข ในทุกช่วงชีวิต จากโรงพยาบาลถึงที่บ้าน เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างแข็งแรงและมีความสุขในทุกช่วงวัย”

รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์ที่ปรึกษา ศูนย์ภูมิแพ้เด็ก โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “จากประสบการณ์ดูแลเด็กที่มีปัญหาผิวบอบบางและภูมิแพ้ผิวหนังมากว่า 30 ปี พบว่า เด็กจำนวนมาก มีอาการผิวแห้ง แดง คัน และบางครั้งอาจเกาจนเกิดแผล เมื่อรักษาหายแล้วกลับมาเป็นอีกซ้ำๆ เพราะการดูแลผิวเด็กควรเริ่มตั้งแต่แรกเกิดและปรับเปลี่ยนตามช่วงวัย โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอ่อนโยน ปลอดภัย และมีข้อมูล

ทางวิทยาศาสตร์รองรับ เช่น Jojoba Oil เติมความชุ่มชื้น และ Defensil-Plus ลดอาการระคายเคือง และสารสกัดจาก Guava Leaf, Green Tea และ Rose Flower มีคุณสมบัติต้านการอักเสบ เป็นต้น การดูแลผิวลูก ควรเริ่มตั้งแต่วันแรก ไม่ใช่แค่รอให้เกิดปัญหา เพราะผิวที่แข็งแรงตั้งแต่ต้น จะช่วยลดความเสี่ยงของผื่นและปัญหาผิวระยะยาวได้ค่ะ”

“เพราะผิวลูก คือผิวแรกแห่งชีวิต” คือแนวคิดและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ bear & bloom คิดค้นและพัฒนาสูตรโดยกุมารแพทย์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันเด็กจากโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ด้วยความเข้าใจลึกซึ้งถึงทั้งผิวและจิตใจ ของเด็กไทยผสมผสานวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กับสูตร 3 Active Ingredients ธรรมชาติ เพื่อปกป้องผิวบอบบาง ดูแลผิว ลูกน้อยตั้งแต่วันแรก มีส่วนผสมของ Jojoba Oil เติมไขมันดีให้กับผิว เสริม “เกราะป้องกันผิว” ให้แข็งแรง ลดการระคายเคือง

Defensil-Plus ปลอบโยนผิวแพ้ง่าย เสริมความชุ่มชื้น และสารสกัดจาก Guava Leaf, Green Tea และ Rose Flower ต้านการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จดสิทธิบัตรในประเทศเกาหลี และคว้ารางวัล Excellence in the Health Industry Technologies Exhibition in Korea พัฒนาสูตรเฉพาะตามช่วงวัย เพื่อการดูแลที่ตรงจุดและปลอดภัยในทุกวัยของผิวเหมาะสำหรับผิวเด็กไทยโดยเฉพาะ ได้รับมาตรฐานผ่านการทดสอบ การระคายเคือง (Dermatologically Tested – Non irritating) และผ่านการใช้จริงในโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

สัมผัสประสบการณ์ใหม่จาก 3 ผลิตภัณฑ์จาก bear & bloom

1. bear & bloom Baby head to toe bath อ่อนโยนต่อผมและผิว (เหมาะสำหรับทารกแรกเกิด – 6 เดือน)

Extra-mild Surfactants ช่วยผิวสะอาดจากธรรมชาติ ไม่ระคายเคืองตา

Decyl Glucoside สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าว อ่อนโยนต่อผิวบอบบาง แพ้ง่าย

pH 5.5 ปรับสมดุลผิวตามธรรมชาติ ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงหลังอาบ

Paraben-free and Sulfate-free ไม่มีสารก่อการระคายเคือง

Lovely Wishes Scent หอมละมุน สบายตัว ตลอดวัน

2. bear & bloom Kids bath สะอาด อ่อนโยน ผิวนุ่มชุ่มชื้น (เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป)

Decyl Glucoside สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าว อ่อนโยนต่อผิวบอบบาง แพ้ง่าย

pH 5.5 ปรับสมดุลผิวตามธรรมชาติ ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงหลังอาบน้ำ

Paraben-free and Sulfate-free ไม่มีสารก่อการระคายเคือง

Lovely Wishes scent หอมละมุน สบายตัว ตลอดวัน

3. bear & bloom Gentle baby lotion บางเบา ซึมไว สบายตัว (เหมาะสำหรับทารกแรกเกิดเป็นต้นไป)

Dermatologically tested ผ่านการทดสอบทางคลินิกว่าช่วยลดการอักเสบ รอยแดงในผื่นภูมิแพ้ และผื่นยุงกัด

pH 5.5 ช่วยรักษาสมดุลผิวตามธรรมชาติ

Lovely Wishes scent หอมละมุน สบายตัว ตลอดวัน

