จับมือรวยไปด้วยกัน

หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน Exclusive Dinner Talk 50 ปีไทย-จีน The Golden Road : From Now to Eternity จัดโดย เครือมติชน ที่เพลนารี ฮอลล์ 1 (Plenary Hall 1) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คือปาฐกถาพิเศษจาก เจ้าสัว ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพีกรุ๊ป) ที่บรรดาแขกเหรื่อภายในงานตั้งตารอฟัง

“หวังไทยกับจีนความสัมพันธ์ 50 ปี จะต่อยอดเป็นล้านปี ถ้าผู้นำต่อๆ ไปของไทยเห็นว่าจะทำอะไร จะช่วยให้ไทยกับจีนจับมือรวยไปด้วยกัน”

นี่คือวลีส่งท้ายของเจ้าสัว ที่มีอิมแพกต์มากๆ

เพราะความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมีแต่จะส่งผลบวกกับไทยแน่นอน