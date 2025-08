Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 ชูนวัตกรรมอาหาร-สุขภาพ พลิกบทบาท อาหารคือ ยา

หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 ที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2568 ที่ไบเทค บางนา คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของงาน Health & Innovation Asia 2025 งานคู่ขนานด้านสุขภาพและเทคโนโลยี ที่สะท้อนแนวคิดการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และอาหารฟังก์ชัน เพื่อการดูแลสุขภาพในโลกยุคใหม่อย่างยั่งยืน

Health & Innovation Asia 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อาหารคือยา” โดยเปิดพื้นที่พิเศษ Future Food Pavilion ซึ่งเป็นโซนจัดแสดงนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพจากผู้ร่วมแสดงกว่า 40 ราย ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมพาวิลเลียนเฉพาะทาง 3 โซน และการสัมมนาวิชาการตลอด 3 วัน กว่า 20 หัวข้อสำคัญ เช่น

The Internet of Medical Things (IoMT) and AI โดย Bay Computing

Thai Health-Tech Startups Panel โดย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

Functional Food as Medicine โดย Mahidol University

BOI Investment Incentives for Healthcare Businesses

Health & Innovation Hackathon 2025 โดย สวทช. และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Nationwide Health Data Platform โดย สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Institute)

Health & Innovation Asia 2025 ยังจัดควบคู่ไปกับอีก 3 งานหลัก ได้แก่

Thailand LAB INTERNATIONAL (ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชันแนล)

BioAP INTERNATIONAL (ไบโอเอพี อินเตอร์เนชันแนล)

FutureCHEM INTERNATIONAL (ฟิวเจอร์เคม อินเตอร์เนชันแนล)

ครอบคลุมทุกมิติของวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีชีวภาพ และเคมีขั้นสูง โดยมีพื้นที่รวมกว่า 15,000 ตารางเมตร และผู้แสดงสินค้ากว่า 500 แบรนด์จาก 12 ประเทศ พร้อมกิจกรรมพิเศษ เช่น Startup Pavilion สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่, การเปิดตัวสินค้าใหม่, การประกวดบูธสวยงามและยั่งยืน, กิจกรรมจับคู่ธุรกิจทั้งออนไลน์และออนไซต์, และครั้งแรกกับ โครงการ Carbon Neutrality Program ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของงานในการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

ในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “ความยั่งยืนในห้องปฏิบัติการ ความยั่งยืนในสุขภาพ สู่สังคมแห่งความยั่งยืน” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาควิชาการ และสมาคมอุตสาหกรรม มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้แก่ คุณพงศ์ศักดิ์ ฟูศิริ นายกสมาคมการค้าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ (STTA), ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาศูนย์การจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยเน้นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ แนวโน้มตลาด ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อน Thailand LAB INTERNATIONAL ให้เป็นเวทีสำคัญในการสร้างอนาคตทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

การขยายสู่ตลาดใหม่ของงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 ไม่ใช่แค่การเพิ่มขนาดของงาน แต่คือการต่อยอด ‘พลังแห่งความร่วมมือ’ ที่จะยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านห้องปฏิบัติการและสุขภาพ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า “เรามีการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ อาทิ Big Data Institute, TED Fund, KX Knowledge Xchange, BART Lab, สมาคมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์, สมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย และ ศูนย์ MIND Center โรงพยาบาลรามาธิบดี นับเป็นเครื่องยืนยันว่า Thailand LAB ไม่ได้เป็นเพียงเวทีแสดงเทคโนโลยี แต่คือ ‘ฐานปฏิบัติการระดับชาติ’ สำหรับการต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแห่งอนาคต”

“เรายังมีแรงสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและสมาคมชั้นนำที่สนับสนุนเราเสมอมา ทั้ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ, กรมปศุสัตว์, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สวทช., วว., สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, สถาบันอาหาร, และอีกมากมาย ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานนี้สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ตั้งแต่ห้องแล็บ วิจัย การผลิต จนถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม” คุณอนุชา กล่าว

ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาศูนย์การจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน มจธ. กล่าวว่า “”ห้องปฏิบัติการเป็นหนึ่งในแหล่งที่ใช้พลังงานสูง มีการใช้สารเคมีและปล่อยของเสียอันตราย ซึ่งส่งผลต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานโดยตรง อีกทั้งยังเป็นแหล่งปลดปล่อยคาร์บอนจากวัสดุ น้ำยา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการวิเคราะห์ การก้าวสู่ ห้องปฏิบัติการยั่งยืน จึงไม่ใช่แค่เรื่องทางเลือก แต่เป็นความจำเป็นของโลกยุคใหม่ แนวทางสำคัญคือการลดการใช้สารเคมี ลดขยะพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมนวัตกรรมที่ประหยัดพลังงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละห้องปฏิบัติการ พร้อมเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย Net Zero Carbon Lab ภายในปี 2050 อย่างเป็นรูปธรรม”

สัมมนาวิชาการมากกว่า 65 สัมมนาจาก 160 วิทยากรทั่ววงการ ภายในงานมีการประชุมสัมมนามากกว่า 65 หัวข้อ จาก 26 องค์กรทั้งหน่วยงานในไทยและต่างประเทศ หลากหลายหมวดหมู่ ทั้งเทคโนโลยีชีวภาพ การวินิจฉัย ห้องปฏิบัติการดิจิทัล และเคมีขั้นสูง โดยวิทยากรมากกว่า 160 ท่าน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น:

Biotech Frontiers Forum #6 โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)

Biotechnology International Congress ครั้งที่ 9 โดย BIC 2025

การใช้งานวัสดุคอมโพสิตในห้องปฏิบัติการ (Composites in Laboratory Applications)

Global Testing Standards for Business Resilience โดย สวทช.

AI Applications for ISO/IEC 17025 Labs โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นวัตกรรมเครื่องสำอางและความยั่งยืน โดย สมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย (TCOS) เป็นต้น

ขับเคลื่อนอนาคตนวัตกรรมของไทย Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 และงานที่จัดร่วมกัน ถือเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของนวัตกรรมไทย ด้วยการเชื่อมโยงงานวิจัย ธุรกิจ และนโยบายเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการเร่งกระบวนการวินิจฉัย ขยายการผลิตชีวภาพ หรือนิยามใหม่ของแนวคิด “อาหารคือยา” ล้วนสะท้อนวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่า เศรษฐกิจไทยในอนาคตต้องขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความร่วมมือข้ามภาคส่วน ขอเชิญนักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบการ นักลงทุน และสตาร์ทอัพ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้

ดร. นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กล่าวว่า “ในยุคที่การค้าระหว่างประเทศเผชิญความไม่แน่นอน การเติบโตของไทยจะขับเคลื่อนด้วยภาคบริการมูลค่าสูง โดยเฉพาะบริการสุขภาพเชิงป้องกันและตลาดผู้สูงอายุ ห้องปฏิบัติการในไทยจึงต้องเร่งปรับตัว ด้วยระบบอัตโนมัติ IoT และความมั่นคงทางไซเบอร์ ขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นยังคงเป็นพันธมิตรสำคัญด้านเทคโนโลยีและการดูแลผู้สูงอายุ โดยลงทุนในไทยกว่า 40,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเยี่ยมชมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 จัดร่วมกับ BioAP INTERNATIONAL, FutureCHEM INTERNATIONAL และ Health & Innovation Asia ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.thailandlab.com และ https://health-innovation-asia.com

ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อลุ้นรับของรางวัล ได้ที่ https://eventpassinsight.co/el/to/THLAB0017