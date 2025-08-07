คำปฏิญาณใต้เงาไม้ กับวันนี้ของ‘เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า’ แนวหน้าผู้เสียสละปกป้องทรัพยากรแห่ง(ธรรม)ชาติ

“เรารักษาป่าไว้ เพื่อคนไทยทั้งชาติ”
นี่คือคำมั่นที่ก้องอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่ทุกนายผู้ยืนหยัดเคียงผืนป่า
ประเทศไทย เป็นขุมทรัพย์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์เสมือนปอดของประเทศที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
เบื้องลึกของความงามนี้ คือการเฝ้าระวังอย่างไม่ลดละของเหล่าผู้พิทักษ์ป่า
ภารกิจของ ‘วีรบุรุษไร้นาม’ เหล่านี้ไม่จำกัดอยู่แค่การลาดตระเวนกว่าหลายแสนกิโลเมตร แต่ยังเป็นด่านหน้าช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากภัยธรรมชาติ
30 กรกฎาคมที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงาน ‘วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก’ ประจำปี 2568 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ภายในงานมีคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลักด้านการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และทะเลกว่า 500 คน
เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละแรงกายแรงใจในการปกป้องทรัพยากรอันเป็น ‘ลมหายใจของชาติ’
รวมพลังปฏิญาณทุ่มกายใจ
พิทักษ์มรดกผืนป่าล้ำค่า ส่งต่อลูกหลานไทย
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2505 และได้รับการยกย่องให้เป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่สองของประเทศไทย
“งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้คนได้รำลึกถึงคุณงามความดีและการทำงานอันเสียสละของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ให้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการทำงานเพื่อพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและของโลก”
ชานน วาสิกศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวต้อนรับ พร้อมบอกเล่าหมุดหมายเริ่มต้นของกิจกรรมนี้
ไฮไลต์ของ “วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” ในปีนี้ คือโชว์สาธิตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสถานการณ์จำลอง โดยชุดครูฝึกหมวกแดง จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงร่วมรับชมวีดิทัศน์งานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก
ภาพวีดิทัศน์เพียงไม่กี่นาที สะท้อนให้เห็นถึงการเสียสละและความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างชัดเจน ผืนป่าไม่ใช่แค่เพื่อสัตว์ป่าเท่านั้น แต่ยังหมายถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกคน เมื่อธรรมชาติฟื้นคืน ป่าสมบูรณ์ สัตว์อยู่ได้ คนก็อยู่ได้
ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของงาน ด้วยการรวมกำลังของกองผสมจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แม้สายฝนจะกระหน่ำ แต่พลังแห่งปณิธานไม่ลดละ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้งสามหน่วยงานได้ร่วมปฏิญาณตนอย่างพร้อมเพรียง
“ข้าพเจ้าจะทุ่มเทกายใจ พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดิน เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานไทยอย่างสุดความสามารถ”
คือเสียงคำปฏิญาณที่เปล่งออกมาจากหัวใจ สู่ปณิธานเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในผืนป่าอนุรักษ์ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ เสียสละ และยึดมั่นในเจตนารมณ์แห่งการพิทักษ์ผืนป่าไทย
เปิดข้อมูลสูญเสีย 17 เจ้าหน้าทที่พิทักษ์ป่า
วางพวงมาลายกย่องความเสียสละ
รัฐผนึกภาคีช่วยเหลือทุกครอบครัว
อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยว่า การจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการประชุมพิทักษ์ป่าโลกในปี พ.ศ.2549 ณ ประเทศสกอตแลนด์ ซึ่งได้กำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ (International Ranger Federation – IRF) และเป็นการสนับสนุนการทำงานอันทรงเกียรติของผู้พิทักษ์ป่าทั่วโลก
โดยอธิบายว่า สำหรับประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2568
“ปัจจุบันประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ารวมทั้งสิ้น 19,511 คน สังกัดกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลฯ โดยในปีนี้มีข่าวเศร้าที่ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้กล้าไปถึง 17 รายจากการปฏิบัติหน้าที่ แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ 12 ราย และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 5 ราย ซึ่งถือเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของผู้ทำหน้าที่ปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศ ทั้งนี้ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายได้ร่วมแสดงความเสียใจและเข้าช่วยเหลือทุกครอบครัวอย่างเต็มที่แล้ว
วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี จึงเป็นวันที่ต้องรำลึกถึงเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2565 เป็นต้นมา การจัดงานได้ขยายความร่วมมืออย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยมีองค์กร สมาคม และมูลนิธิ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงานอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ปล่อยให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าปฏิบัติงานอย่างโดดเดี่ยวและยังคงยกย่องในคุณงามความดีของผู้ที่เสียสละเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง” อธิบดีกรมอุทยานฯ ชวนให้ทุกคนร่วมตระหนักถึงหน้าที่อันใหญ่หลวงของผู้พิทักษ์ป่า
จากนั้น วางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต และร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้เสียสละทุกราย
จัดสรรงบกว่า 300 ล้าน
ซื้ออาวุธ-อุปกรณ์ได้มาตรฐาน
เพิ่มเงินเยียวยาผู้บาดเจ็บ-สละชีพแตะ 1 ล้าน
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี มอบเครื่องดำรงชีพ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับจำนวน 268 ลำ เพื่อถ่ายภาพความร้อนและทำแผนที่ ส่งมอบให้พิทักษ์ป่าต่อไป รวมถึงยานพาหนะรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 18 คัน ที่จำเป็นสำหรับการลาดตระเวนป่าให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
ทั้งยังมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร แก่ผู้แทนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงได้มอบโล่เกียรติคุณ แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีผลงานดีเด่นในการควบคุมไฟป่าในปี พ.ศ.2568 ที่ผ่านมาจำนวน 8 หน่วยงาน เนื่องจากในปีที่ผ่านมา หน่วยงานในกรมอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ รวมทั้งทางกองทัพ ได้ร่วมกันป้องกันไฟป่ายับยั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้อำนวยการสำนักดำเนินการลดจุดความร้อนได้ตามเป้าหมาย จนจุดความร้อนลดลงไปกว่า 80%
“ปัจจุบันถ้าเราเปรียบทหารเป็นเสมือนด่านหน้าผู้ปกป้องอธิปไตยของแผ่นดิน เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าก็คือหน้าด่านผู้เสียสละในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ” ดร.เฉลิมชัยเปรียบเปรยได้อย่างลึกซึ้ง
ดร.เฉลิมชัยยังชวนมองภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกในปัจจุบัน ฐานะแนวหน้าในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ย่อท้อ
โดยอธิบายว่า แม้จะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก อันตราย และห่างไกลจากความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันเช่นประชาชนทั่วไป แต่ทุกคนยังคงยืนหยัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณอันมุ่งมั่นที่จะรักษาความสมดุลของธรรมชาติให้อยู่คู่กับโลกที่กำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
“อย่างไรก็ดี ภารกิจของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการรักษาป่า รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาธรรมชาติ เปรียบเสมือนการรักษาความมั่นคงด้านอาหาร และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทุกคน เป็นภารกิจที่หนักหน่วง อันตราย เต็มไปด้วยความเสียสละ
แม้ค่าตอบแทนที่ได้จะไม่สูงมากนักและทุกย่างก้าวของการปฏิบัติเต็มไปด้วยการเสี่ยงภัย ซึ่งจะต้องแลกมาด้วยความกล้าหาญ อดทน เพื่อความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ” ดร.เฉลิมชัยกล่าวเน้นย้ำ
ก่อนจะกล่าวต่อไปว่า เนื่องด้วยภารกิจอันหนักแน่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดสรรงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออาวุธปืนและอุปกรณ์ที่มาตรฐาน รวมถึงระบบติดตามที่ทันสมัยและการจัดสร้างห้องเก็บอาวุธที่มีความมั่นคงปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพร้อมมากที่สุด
สิ่งสำคัญที่สุด คือ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
โดยเพิ่มอัตราการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ สูงถึง 1,000,000 บาท เช่น
1) กรณีอัมพาตหรือสูญเสียอวัยวะสำคัญ เช่น แขน ขา หรือตาทั้งสองข้าง จะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน 1,000,000 บาท
2) กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน เช่น แขน ขา หรือตาหนึ่งข้าง จะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน 600,000 บาท
3) กรณีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี ปรับเพิ่มจากเดิมที่เคยได้รับความช่วยเหลือ 400,000-500,000 บาทต่อ 1 ราย ปัจจุบันปรับเพิ่มเป็นไม่เกิน 1,000,000 บาททุกกรณี
“ทั้งหมดเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารทุกคนให้ความสำคัญและใส่ใจกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนและระลึกถึงความเสียสละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างกล้าหาญ อุทิศตนในการปกป้องธรรมชาติ, ป่าไม้, สัตว์ป่า, สัตว์ทะเล และพันธุ์พืช เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานต่อไปในอนาคต
ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านจะทำงานอย่างเต็มความสามารถ ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการ ที่จะพิทักษ์และปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติ ดังเช่นที่ทุกท่านได้ปฏิบัติตลอดมา”
ดร.เฉลิมชัยฝากคำอวยพรทิ้งท้ายถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคน
ภายในงาน ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ล้วนมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สานพลังความร่วมมือเพื่อการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต
แม้เวทีจะปิดลง แต่กิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงความตระหนักและความมุ่งมั่นของภาครัฐในการสนับสนุนและยกย่องผู้เสียสละซึ่งยืนหยัดอยู่แนวหน้าในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชาติ
เพื่อให้ผืนป่าและธรรมชาติอันล้ำค่ายังคงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
พรศิวดี หนูหว้า