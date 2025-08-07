นิวส์มอนิเตอร์

ส่งตรงกำลังใจ

นนี้ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย แบบไม่คาดคิด แต่ในวิกฤต เห็นธารน้ำใจคนไทย ส่งไปให้ผู้ประสบภัยอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง 

ล่าสุดมีพรายกระซิบ “พี่ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ” ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ไม่เพียงสนับสนุนให้ทุกคนช่วยกัน อยู่เคียงข้างกันในทุกวิกฤต ไม่ว่าจะน้ำท่วม แผ่นดินไหว ล่าสุดพี่ประสิทธิ์ได้นำทีมไปมอบเงินบริจาค 200,000 บาท จากกิจกรรม “ทุกการซื้อ คือพลังแห่งการให้” สมทบทุนซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวที่ผ่านมา 

และไม่ลืมที่จะเดินขึ้นตึกไปเยี่ยมส่งกำลังใจให้พี่ๆ ทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา งานนี้ซีอีโอซีพีเอฟสั่งจัดหนัก ทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เสริมพลังกาย พลังใจให้พี่ๆ ให้หายจากการเจ็บโดยไว 

สุดท้ายแวะเขียนโพสต์อิตให้กำลังใจพี่ๆ ด้วย แต่ไม่ยอมให้แชะภาพขอเก็บเป็นความลับว่าเขียนอะไร 

เห็นแล้วทำให้อดลุ้นตามไปด้วยเลยค่า (อิอิ)

