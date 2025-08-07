ร่วมมือกันสร้าง อนาคตใหม่แห่งการพัฒนา ความสัมพันธ์จีน-ไทย

หมายเหตุ – จาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย คนใหม่ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง เขียนบทความถึงคนไทยในหัวข้อ ร่วมมือกันสร้างอนาคตใหม่แห่งการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ไทย
ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย และ “50 ปีทองแห่งมิตรภาพจีน-ไทย” ทั้งสองฝ่ายได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ณ กรุงปักกิ่งและกรุงเทพฯ ในวาระพิเศษนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย คนที่ 14 ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีภารกิจทรงเกียรติและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่มาก
ประเทศไทยมักได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ข้าพเจ้าก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความเป็นมิตรของประเทศไทยอย่างทันที ระหว่างทางจากสนามบินสู่ใจกลางเมือง ข้าพเจ้าได้เห็นการให้บริการอย่างครอบคลุมด้านการท่องเที่ยวของไทยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจีน รถยนต์พลังงานใหม่ในไทยก็มีอยู่ทั่วไป และเครือข่าย 5G กำลังช่วยสร้างกรุงเทพฯให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมืออย่างมีชีวิตชีวาจีน-ไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
คำกล่าว “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” มีรากฐานมาจากมิตรภาพอันลึกซึ้งที่สืบทอดกันมายาวนานนับพันปี ตำราโบราณของจีนได้ระบุว่า ชาวจีนได้มาเยือนประเทศไทยเมื่อประมาณสองพันปีก่อน ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนาน ประชาชนทั้งสองประเทศได้มีการไปมาหาสู่กันอย่างเป็นมิตรและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
โดยสร้างเรื่องราวดีๆ ที่เกี่ยวกับมิตรภาพอันยาวนานไว้มากมาย นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจ และร่วมทุกข์ร่วมสุข ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย สึนามิในมหาสมุทรอินเดีย แผ่นดินไหวที่เวิ่นชวนของจีนหรือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งสองฝ่ายต่างยืนหยัดเคียงข้างและสนับสนุนซึ่งกันและกันมาโดยตลอด แม้ต้องเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทาย ซึ่งทำให้สัมพันธไมตรีใกล้ชิดและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ไทยได้รับประโยชน์จากความเอาใจใส่และชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำสูงสุดของทั้งสองประเทศ ผู้นำจีนและไทยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันอย่างใกล้ชิดเฉกเช่นการเยี่ยมเยียนญาติมิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ไทยทรงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างสองฝ่ายด้วยพระองค์เอง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เดินทางเยือนประเทศไทยครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศได้บรรลุฉันทามติสำคัญในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันจีน-ไทย เราเฝ้าคอย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯเยือนจีนอย่างเป็นทางการ จีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ไทย ซึ่งถือเป็นทิศทางหลักในการทูตสำหรับเพื่อนบ้านมาโดยตลอด และจีนจะเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ของไทยโดยตลอด เรายินดีที่จะร่วมมือกับไทยเพื่อปฏิบัติตามฉันทามติสำคัญที่ผู้นำทั้งสองประเทศบรรลุร่วมกัน และผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันจีน-ไทย เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น
ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันจีน-ไทยสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของทั้งสองประเทศในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของแต่ละประเทศ จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยมา 12 ปีติดต่อกัน และเป็นตลาดส่งออกอันดับสองของไทย โดยรองรับการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยมากกว่า 40% และยังเป็นหนึ่งในนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดของไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการร่วมกันสร้างโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ความร่วมมือในการเชื่อมโยงกันได้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และความร่วมมือในเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาสีเขียว และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าโดยตลอด เมื่อเดือนที่แล้ว จีนและไทยได้ประสบความสำเร็จในการสาธิตการผ่าตัดทางไกลด้วยหุ่นยนต์ครั้งแรกผ่านเครือข่าย 5G จีนพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงกันระหว่างการร่วมกันพัฒนาโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ซึ่งมีคุณภาพสูง และยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทย ดำเนินแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์จีน-ไทย และยกระดับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ทันสมัยของทั้งสองประเทศอย่างดียิ่งขึ้น
การกระชับมิตรภาพจีน-ไทยเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าของประชาชนทั้งสองที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น คำกล่าว “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” คือความตั้งใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ และการสืบสานมิตรภาพจีน-ไทยจากรุ่นสู่รุ่น เป็นความปรารถนาร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ จีนเป็นหนึ่งในแหล่งนักท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดของไทย และการยกเว้นวีซ่าร่วมกันยิ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสองประเทศ จีนและไทยต่างมีนักเรียน 30,000 กว่าคนที่กำลังศึกษาอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง และมีผู้คนกว่า 3 ล้านคนได้สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) ที่อัญเชิญจากวัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแพนด้ายักษ์รอบใหม่กำลังดำเนินไปอย่างแข็งขัน ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตุ๊กตาแฟชั่นของจีนอย่าง LABUBU และ DIMOO ได้รับรางวัลจากไทยว่าเป็น “Amazing Thailand Experience Explorer” และ “Special Friend of Thailand-China Golden Jubilee” ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนรุ่นใหม่ในทั้งสองประเทศ และสร้างพลังใหม่ให้กับมิตรภาพจีน-ไทย จีนพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับไทยในด้านเยาวชน สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อให้มิตรภาพจีน-ไทยหยั่งรากลึกในใจประชาชนและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นตลอดไป
ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์จีน-ไทยสอดคล้องกับการแสวงหาแนวทางร่วมกันในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค จีนและไทยมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างกว้างขวางและมีจุดยืนที่คล้ายคลึงกันในกิจการระหว่างประเทศ ในฐานะประธานร่วมของความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงในปัจจุบัน จีนพร้อมที่จะใช้โอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อกระชับความร่วมมือในภูมิภาค และรับมือกับความท้าทายอย่างแข็งขัน ประเทศไทยสนับสนุนความริเริ่มด้านการพัฒนาระดับโลก ความริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลก และความริเริ่มด้านอารยธรรมระดับโลก ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะของสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นและสงครามต่อต้านฟาสซิสต์ของโลก จีนพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยเพื่อส่งเสริมโลกที่มีหลายขั้วให้มีอำนาจเท่าเทียมกันและเป็นระเบียบ รวมถึงโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน์อย่างทั่วไปและครอบคลุม เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงมากขึ้นให้กับภูมิภาคและสากลที่มีความผันผวนและความซับซ้อนในขณะนี้
ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ความสัมพันธ์จีน-ไทยได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับสูง นับเป็นประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์แห่งมิตรภาพระหว่างสองประเทศ และเป็นต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศ ขณะที่อยู่บนจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของความสัมพันธ์จีน-ไทย ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยม ข้าพเจ้าจะพบปะหารือ แลกเปลี่ยนและประสานอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนมิตรจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ กระชับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน และขยายขอบเขตและความลึกของความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก้าวไปอีก 50 ปีข้างหน้า และพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันจีน-ไทยให้เป็นรูปธรรมและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสร้างอนาคตใหม่แห่งการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ไทย
ฯพณฯจาง เจี้ยนเว่ย
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย