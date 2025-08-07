จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2568 ทั่วไทยตลอดเดือนสิงหาคม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM จัดงาน ‘มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2568’ (National Science and Technology Fair 2025; NST Fair 2025) อย่างยิ่งใหญ่ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมุ่งสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสกับวิทยาศาสตร์แบบลงมือทำจริง คิดจริง และสนุกจริง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.กระทรวง อว. เปิดเผยว่า งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช “พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีคุณูปการต่องานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานนี้ไม่ใช่แค่นิทรรศการวิชาการ แต่เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายและสนุกสนาน เราอยากชวนคนไทยทุกคนมาสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดจินตนาการเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอย่างแท้จริง
“งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ เป็นไปตามนโยบายและภารกิจสำคัญของ อว. ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยองค์ความรู้และกำลังคน ภายใต้นโยบาย “สร้างปัญญา เปิดโอกาส สร้างอนาคตไทย” ซึ่งครอบคลุมภารกิจหลัก 2 ด้าน ได้แก่ การพัฒนากำลังคน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างคนให้มีทักษะที่สอดรับกับอนาคต เพื่อให้เยาวชนและแรงงานไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ผ่านนวัตกรรมการศึกษา เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เสริมสร้างระบบนิเวศที่พร้อมผลักดันผลงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง” รมว.กระทรวง อว.กล่าว
ด้าน นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในฐานะผู้จัดงานหลัก เปิดเผยถึงรายละเอียดการจัดงานว่า “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2568 จะจัดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ให้เข้าถึงเยาวชนในทุกภูมิภาค ส่วนกลางจัดงานระหว่างวันที่ 9 – 17 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5-6 ชั้น LG โดยได้เนรมิตพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร ด้วยความร่วมมือจาก 8 ประเทศ 97 หน่วยงานให้เป็นดินแดนแห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนจะได้สัมผัสวิทยาศาสตร์แบบลงมือจริง คิดจริง สนุกจริง นอกจากนี้ยังผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์งานที่ตอบโจทย์คนในแต่ละพื้นที่ ทำให้มหกรรมวิทย์ฯ ปีนี้ยิ่งใหญ่มากขึ้นอีกด้วย”
สำหรับไฮไลต์ที่น่าสนใจ ดังนี้
นิทรรศการควอนตัมเปลี่ยนโลก (Quantum Quest) มาร่วมผจญภัยในโลกควอนตัมที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีแห่งอนาคต สำรวจจักรวาลจิ๋วในอะตอมและค้นพบธรรมชาติอันน่าพิศวงของอนุภาคต่าง ๆ ที่อยู่รายล้อมตัวเรา ไฮไลต์ที่ห้ามพลาดคือ อุโมงค์ควอนตัมสุดพิศวง และพบกับการเสวนา “ควอนตัม:มุมมองฉัน มุมมองเธอ” โดย ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือ ‘ควอนตัม’ จากแนวพิศวง สู่ควอนตัมคอมพิวเตอร์ และ ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
นิทรรศการส่องสมอง (Brain Inside Out) เปิดโลกการทำงานของสมองมนุษย์ในทุกช่วงวัย พร้อมสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงในโดมจำลองเครือข่ายใยประสาทขนาดใหญ่ และพบกับการเสวนา “เข้าใจสมองในวันที่โลกเปลี่ยน Brain Inside Out” พาไปสำรวจโรคและกลไกลของสมองที่ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของเราในยุคที่ทุกอย่างไม่มีความแน่นอน และสิ่งแวดล้อมหล่อหลอมให้เราต้องเผชิญกับความเครียดหลากรูปแบบ พบกับวิทยากร อาทิ ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ แพทย์ด้านประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ดร.แทนไทย ประเสริฐกุล นักสื่อสารวิทยาศาสตร์
นิทรรศการคลังเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต (Mystery of Svalbard) เพื่อเรียนรู้บทบาทของคลังเมล็ดพันธุ์จากทั่วโลก ณ สฟาลบาร์ ที่เป็นเสมือนความหวังในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของมวลมนุษยชาติ ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงแบบ Virtual Tour 360 องศา พร้อมทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติในอนาคต
นิทรรศการดินแดนนักประดิษฐ์ตัวน้อย (Little Inventor) พื้นที่สำหรับเด็กอายุ 3-7 ปี ให้สนุกกับการประดิษฐ์และเรียนรู้กลไกพื้นฐานรอบตัว
ห้ามพลาดกับ “Science Stamp” กิจกรรมที่เชื่อมโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ผู้ร่วมงานจะได้สนุกกับ 7 ภารกิจวิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์ที่ต้องทำจริงผ่านการถ่ายภาพหรือวิดีโอ พร้อมแชร์ลงโซเชียลมีเดีย จากนั้นส่งหลักฐานเพื่อสะสมตราประทับดิจิทัลผ่าน LINE OA : @nstfairthailand เมื่อทำภารกิจครบตามเงื่อนไข จะได้รับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกพิเศษ กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ให้ความรู้และความสนุก แต่ยังช่วยปลูกฝังทักษะด้านวิทยาศาสตร์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย
ในส่วนภูมิภาคขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ 3 ภาคหลัก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับอัตลักษณ์ท้องถิ่น งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ยังจะเดินทางไปจัดใน 3 ภูมิภาค ได้แก่
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา นำเสนอไฮไลต์อย่าง นิทรรศการ The Beach: The Treasure of the South ที่จะพาไปผจญภัยในโลกของชายหาดภาคใต้
ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พบกับ นิทรรศการ Seed Traits of the Northern Tales ที่สะท้อนเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์และวัฒนธรรมล้านนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ชวนไปสำรวจ นิทรรศการ The Rocket Maker: Isan Inspiration ที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาบั้งไฟอีสานเข้ากับเทคโนโลยีอวกาศ
ขอเชิญชวนประชาชนและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมงาน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน สามารถดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thailandnstfair.com และ Facebook: NSTFair Thailand
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ป.รวบ ผู้ใช้จ้างวานฆ่า อบต.อิปัน สางแค้นให้หลาน จ่าย2แสน เผยมือปืนเคยรับงานฆ่า3ศพ
- Breaking the Cycle หนังสารคดีพรรคอนาคตใหม่ เข้าชิง 4 สาขา รางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 33
- สกัด แก๊งยาบ้า ‘ตี๋หน้าพระลาน’ ยึดของกลาง 2 ล้านเม็ด มูลค่า 60 ล้านบาท
- ฮุน มาเนต ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการโนเบลสาขาสันติภาพ หนุน ‘ทรัมป์’ รับรางวัลแล้ว