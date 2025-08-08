เผยคนไทยใช้จ่ายผ่านอี-วอลเล็ตเพิ่มขึ้น ผุดแคมเปญใหม่กระตุ้นคนเจน Z
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ดิจิทัล เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งปัจจุบันการใช้เงินสด ถูกแทนที่ด้วยระบบชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มดิจิทัลหลากรูปแบบ จากหลายค่ายผู้ให้บริการ ส่งผลให้แนวโน้ม “สังคมไร้เงินสด” (Cashless Society) เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เพียงแต่เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้จ่าย แต่ยังตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยและความโปร่งใสในการทำธุรกรรม และหนึ่งในผู้ให้บริการดังกล่าว ก็มีแอปพลิเคชัน ACU PAY ด้วย
แอปพลิเคชัน ACU PAY E-wallet แอปพลิเคชันอีวอลเล็ตที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เปิดตัวขึ้นภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย และภายใต้การบริหารของบริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดย นางสาวหยาง หยวนหยวน (Caro) ประธานบริษัท และ นายรองนะรงค์ ศศิพงศ์พรรณ กรรมการบริษัท และ CEO และในงานพิธีจับรางวัลผู้โชคดีในแคมเปญ “มหาเฮงเปย์ใหญ่! อั่งเปาล้านแตกทองคำแจกจริง กับ ACU PAY” โดยในครั้งนี้ นายหยาง ธอร์ ยุน ประธานเครือ ACU Group, นางสาวหยาง หยวนหยวน (Caro) ประธานบริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ นายรองนะรงค์ ศศิพงศ์พรรณ กรรมการบริษัท / CEO บริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จับรางวัล และได้รับเกียรติจาก คุณกฤษฎิ์ณิชา ไชยเสนบดินทร์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
กลุ่มคนเจน Z ใช้งาน อี-วอลเล็ต มากที่สุด
“ACU PAY (Thailand) เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม ACU ที่มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง และมีเครื่องหมายการค้ากว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดย ACU PAY (Thailand) ให้บริการด้านการชำระเงินทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน อี-วอลเล็ต เพื่อให้เกิดการยกระดับระบบฟินเทคในไทย ตอบโจทย์ด้านความสะดวกในการใช้จ่าย และยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงสังคม ไร้เงินสดในบ้านเราได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกลุ่มที่เรามองไว้ ก็คงหนีไม่พ้น คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่มีความชัดเจนด้านพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อทำธุรกรรม แพลตฟอร์มของเราจึงออกแบบให้ใช้งานง่าย มีดีลและสิทธิพิเศษหลากหลาย ที่ผ่านมา เราร่วมมือกับร้านค้าพันธมิตรชั้นนำกว่า 7,600 จุดทั่วประเทศ ทำให้ฐานผู้ใช้งานของเราเติบโตต่อเนื่องในช่วงเวลาอันสั้น”
จ่ายเหมือนกัน แต่ได้ไม่เท่ากัน มีอยู่จริง
“แม้สถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนี้จะค่อนข้างท้าทายสำหรับผู้ประกอบการ แต่เรากลับมองเห็นเป็นโอกาสในการขยายบริการ เราได้ปรับกลยุทธ์ใหม่ มีแคมเปญกระตุ้นการใช้จ่ายอย่าง Friends Invite Friends ชวนเพื่อนมาดาวน์โหลดผ่านโค้ดเชิญ รับส่วนลดไปใช้ในแอปฯ มีแคมเปญพิเศษสำหรับผู้ใช้งานใหม่ มีดีลส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมายจากพันธมิตรทั้งรายใหญ่และรายย่อยที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ยิ่งระบบหลังบ้านใช้งานง่ายเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากเท่านั้น อย่าลืมว่า คนยุคใหม่ใช้สมาร์ตโฟน เพื่อทำทุกอย่าง ทั้งซื้อของ สั่งอาหาร ดูหนัง และแน่นอนคือ ใช้จ่าย เราจึงออกแบบแอปพลิเคชันให้เป็น All-in-One Wallet ที่ไม่ใช่แค่จ่ายเงิน แต่รวมถึง ความคุ้มค่า และให้ มากกว่า ที่เงินสดให้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นแต้มสะสม คูปอง ส่วนลด หรือดีลพิเศษในแต่ละวัน คำว่า จ่ายเหมือนกัน แต่ได้ไม่เท่ากัน กลายเป็นเรื่องจริงในยุคนี้”
ใช้งานง่าย ปลอดภัย คือ หัวใจของอี-วอลเล็ต
ในแง่ของการตลาดเราตั้งเป้าว่าภายใน 3 ปี ACU PAY จะขึ้นเป็นท็อป 2 ของผู้นำตลาดอี-วอลเล็ตในประเทศไทย ให้ได้ ทั้งในด้านจำนวนผู้ใช้งานและมูลค่าธุรกรรม และขยายสู่ภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ โดยในปี 2568 บริษัทตั้งเป้าเติบโตกว่า 100% และจะขยายฐานผู้ใช้งานให้ถึง 2,000,000 ราย พร้อมขยายเครือข่ายร้านค้าและพันธมิตรมากกว่า 20,000 จุดทั่วประเทศ รวมไปถึงในอีกไม่นาน ACU PAY มีแพลนที่จะร่วมมือกับพันธมิตรอีกมากมาย เพื่อขยาย Ecosystem ให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิน เที่ยว เดินทาง หรือชำระบิลด้วย
สำหรับแคมเปญ มหาเฮงเปย์ใหญ่! อั่งเปาล้านแตก ทองคำแจกจริง กับ ACU PAY ถือเป็นแคมเปญที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการใช้งานแอปพลิเคชัน ACU PAY อย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่าย เติมเงิน แลกคะแนน และรับสิทธิพิเศษต่างๆ ภายในแอป ผ่านการจับรางวัลลุ้นรับรางวัลใหญ่อย่าง ทองคำแท่งมูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลที่ 2 อย่าง iPhone 16 รุ่น Pro Max ขนาด 1TB มูลค่ารางวัลละ 64,900 บาท จำนวน 2 รางวัล และ รางวัลที่ 3 เป็น iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว Wi-Fi + Cellular ขนาด 512 GB มูลค่ารางวัลละ 51,900 บาท จำนวน 1 รางวัล นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์ ACU PAY ในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วประเทศ ซึ่งเราไม่ได้มองแค่เป็นแคมเปญจับรางวัลเท่านั้น แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แอปพลิเคชัน ACU PAY เป็นที่รู้จักและเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายของคนทุกกลุ่มในวงกว้างมากขึ้น
นอกจากกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกไม่ต้องเสียใจ เพราะ ACU PAY ยังมีการจับรางวัลอีก 2 รอบในปีนี้ โดยกิจกรรมรอบที่ 2 จะเริ่มตั้งแต่ 21 กรกฎาคม–29 พฤศจิกายน 2568 และรอบที่ 3 จะเริ่มตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2568–11 เมษายน 2569 โดยมีกิจกรรมลุ้นรางวัลแหวนและสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง iPhone 16 รุ่น Pro Max ขนาด 1TB และ iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว Wi-Fi + Cellular ขนาด 512 GB พร้อมคูปองส่วนลดในแอปอย่างต่อเนื่อง เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ACU PAY E-wallet ก็มีสิทธิ์ในการลุ้นเป็นผู้โชคดีในครั้งต่อไปได้ ใครที่อยากเป็นหนึ่งในผู้โชคดีในแคมเปญครั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://acuthai.com/acupaygoldcampaign2025/
ติดตามความเคลื่อนไหวและอัปเดตข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/acupaythailandewallet เว็บไซต์ www.acuthai.com และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line OA : @acupaythailand หรือ โทร. 02 114 3376 Contact Center