ผนึกพลังจัด THECA 2025 ปั้นไทยเป็นผู้นำฐานการผลิตด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของเอเชีย
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ สมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย และสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกง ประกาศยุทธศาสตร์ยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของประเทศไทย ผ่านเวทีแสดงสินค้าและบริการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย หรือ Thailand Electronics Circuit Asia (THECA 2025) โดยมีเป้าหมายผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ด้าน PCB และ Semiconductor แห่งภูมิภาคเอเชีย ประสานหน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัย และภาคอุตสาหกรรมดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
งาน THECA 2025 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–22 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ณ อาคาร EH99–100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ บนพื้นที่จัดแสดง 12,000 ตารางเมตร รวบรวมผู้ประกอบการจากทั้ง 3 กลุ่มหลักในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ไว้ครบถ้วนในเวทีเดียว พร้อมปูทางสู่การเป็นฐานการผลิตด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคเอเชีย
นายนฤชา ฤชุพันธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และเจ้าภาพการจัดงาน THECA 2025 เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 การลงทุนในประเทศไทยยังคงแข็งแกร่ง โดยคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากถึง 1,880 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่าการลงทุนกว่า 1,058,225 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 138 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีการลงทุนรวมกว่า 125,786 ล้านบาท จากจำนวน 268 โครงการ ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ FDI ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากนักลงทุนชั้นนำจากสิงคโปร์ ฮ่องกง และจีน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในประเทศไทยในฐานะ “จุดยุทธศาสตร์แห่งอาเซียน”
จุดแข็งของประเทศไทยในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการเป็นฐานการผลิตสำคัญของอุตสาหกรรม PCB และกลุ่มธุรกิจด้านการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EMS หากประเทศไทยสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในจุดนี้ให้มากยิ่งขึ้น โอกาสที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนา Advanced Electronics เช่น เซมิคอนดักเตอร์ก็จะง่ายขึ้น บีโอไอ เชื่อว่ากุญแจของการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การส่งเสริมเงินลงทุนเท่านั้น แต่ต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 1) การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้อง 2) การสนับสนุนทางด้านนโยบายจากภาครัฐ 3) การเร่งพัฒนาบุคลากรคุณภาพอย่างเป็นระบบ
เพื่อรวมพลังและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรม งาน THECA ปีนี้ จึงได้จัด BOI Forum ขึ้น ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เวลา 13.00-16.30 น. ภายใต้หัวข้อ “Building the Future: Investment Policies Shaping Thailand’s Advanced Electronics and Semiconductor Ecosystem” ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การแสวงหาพันธมิตร และการพัฒนาความเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจร รวมทั้งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย มีระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ และพร้อมที่จะก้าวข้ามจากการเป็นเพียงฐานการผลิต สู่การเป็นผู้นำระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรแห่งเอเชีย
นอกจากนี้ ภายในงาน ท่านจะได้พบกับการจัดสัมมนาวิชาการมากกว่า 50 หัวข้อ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลกมาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีล่าสุด ครอบคลุมตั้งแต่ เซมิคอนดักเตอร์ แผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) การประกอบแผงวงจร (PCBA) และระบบการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ (EMS) โดยเนื้อหาจะเจาะลึกถึงแนวโน้มเทคโนโลยี การยกระดับการผลิต และการปรับตัวเข้าสู่ระบบอัตโนมัติและการผลิตอัจฉริยะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานปีนี้ คือ กิจกรรม Job Fair ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา ผู้จบใหม่ รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์ ได้พบกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ทั้งในกลุ่ม PCB, PCBA และ EMS พบโอกาสที่ได้พูดคุยกับตัวแทนบริษัท เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการมีงานทำ และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
นายพิธาน องค์โฆษิต นายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย (THPCA) และประธานจัดงาน THECA 2025 กล่าวย้ำ บทบาทสำคัญของประเทศไทยในการเป็น “ศูนย์กลางการผลิตและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย” โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งเป็นหัวใจหลักของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ผ่านแนวทางยุทธศาสตร์ 3 มิติ เริ่มจาก
1) การสร้างห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่แข็งแกร่ง เชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำให้ครบวงจร เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์โลกที่ผันผวน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระยะยาว
2) ขณะเดียวกัน ได้เชิญชวนบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก ให้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า นวัตกรรมและเจรจาธุรกิจ ในงาน THECA 2025 โดยครอบคลุมมากถึง 11 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เยอรมัน อังกฤษ สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน จีน และไทย ตอกย้ำให้เห็นถึงความได้เปรียบของไทยทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม ต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ และแรงงานคุณภาพสูง ซึ่งล้วนสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของบีโอไอ
• กลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำ (Upstream) ร้อยละ 43 ของผู้ร่วมแสดงงาน ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตหรือจัดหาสารเคมี วัสดุตั้งต้น และส่วนประกอบพื้นฐาน เพื่อให้ได้วัตถุดิบคุณภาพสูง เช่น Auromex Co., Ltd และ Thai Laminate Manufacturing Co., Ltd
• กลุ่มอุตสาหกรรมกลางน้ำ (Midstream) ร้อยละ 46 ของผู้ร่วมแสดงงาน คือหัวใจของการผลิต PCB ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแปรรูปวัตถุดิบให้กลายเป็นแผงวงจรพิมพ์ (PCB และ FPC) รวมถึงบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในกระบวนการผลิต PCB เช่น KCE Electronics PLC และ Mektec Manufacturing Corp.(Thailand) Ltd
• กลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ำ (Downstream) ร้อยละ 11 ของผู้ร่วมแสดงงาน ครอบคลุมขั้นตอนหลังจากการผลิต PCB และการประกอบขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการประกอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และบริการสนับสนุนอื่นๆ เช่น Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd. และ Sci-Tech Thailand Co., Ltd.
3) นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังให้ความสำคัญกับการ “ยกระดับระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์ของไทย” ผ่านการสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างมีทิศทางและยั่งยืน รองรับความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีขั้นสูง หรือความคาดหวังของลูกค้าในยุคดิจิทัล
ทั้งนี้ แนวทางทั้ง 3 มิติ ไม่เพียงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ แต่ยังปักธงบทบาทของไทยในเวทีโลกอย่างมั่นคง
การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ออโรเม็กซ์ จำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นายลูเธอร์ หว่อง รองนายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกง (HKPCA) และผู้ร่วมจัดงาน THECA 2025 ได้เน้นย้ำว่า แนวทางการผลิตแบบคาร์บอนต่ำ การปฏิบัติตามหลัก ESG และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็น “เงื่อนไขสำคัญ” สำหรับผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์และ PCB ที่ต้องการอยู่รอดในเวทีโลก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานและสารเคมีสูง เขาแนะนำให้ผู้ประกอบการเร่งนำเครื่องมืออย่างโครงการ LCMP (Low Carbon Manufacturing Programme) ของ WWF และแนวทาง ESG จาก IPC มาใช้ เพื่อรองรับการประเมิน ESG ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญในการเข้าถึงเงินทุน ลูกค้า และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในยุคที่ตลาดโลกขับเคลื่อนด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต รองผู้อำนวยการ (Chief Operating Officer : COO) และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ผู้สนับสนุนการจัดงาน กล่าวสนับสนุนว่า งาน THECA 2025 สอดคล้องโดยตรงกับแผนยุทธศาสตร์ ที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีระดับภูมิภาค โดย THECA ถือเป็นต้นแบบของการใช้ Carbon Neutral Exhibition ผ่านนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดคาร์บอน ตอบโจทย์ Thailand 4.0 และปูทางสู่ Industry 5.0 ซึ่งเน้นความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงกับคุณภาพชีวิตมนุษย์ ทั้งนี้ ทีเส็บ พร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐาน ESG และการจัดงานที่ยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพและมีวิสัยทัศน์ระดับโลก
ดร.วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเสริมว่า“Advanced PCB ไม่ได้ต้องการแค่แรงงาน แต่อยากได้ ‘นักคิด-นักแก้ปัญหา’ ที่เข้าใจกระบวนการทั้งระบบ” หากประเทศไทยต้องการยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้แข่งขันในเวทีโลกได้จริง การพัฒนาบุคลากรต้อง “เปลี่ยน mindset จากแรงงานผลิต เป็นแรงงานเทคโนโลยี” โดยเฉพาะในสายการผลิต PCB ที่เชื่อมโยงกับการผลิต AI Server, 5G Satellite และระบบยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งต้องการบุคลากรที่สามารถควบคุมระบบอัตโนมัติ แก้ไข defect แบบ real-time และมี Soft Skill ด้านคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่แค่จบสายเทคนิคแล้วมาทำงานได้ทันที
ศูนย์ TMEC (Thailand Microelectronics Center) ในฐานะหน่วยงานวิจัยด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ระดับแนวหน้าของประเทศ ภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัย ทั้งด้านเซ็นเซอร์ ชิปวงจรรวม ระบบฝังตัว และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งนี้ การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรม Advanced PCB ทำให้เกิดความจำเป็นในการแปลงองค์ความรู้จากห้องวิจัยมาสู่สายการผลิตจริง และนั่นคือที่มาของ TECC (Thailand Electronics Circuit Center) ศูนย์ฝึกอบรมที่ TMEC มีบทบาทร่วมออกแบบหลักสูตร เครื่องจักร และแนวทางฝึกอบรมร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (TSPCA) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ Hands-on Training ที่เชื่อมตรงกับความต้องการของผู้ผลิต PCB และ Semiconductor
เพราะ “วันนี้เราไม่ขาดโรงงาน แต่เราขาดคนที่พร้อมทำงานในโรงงานเทคโนโลยีสูง” นายเสวก ประกิจฤทธานนท์ อุปนายกและเลขานุการสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย และประธานศูนย์แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไทย อธิบายว่า Thailand Electronics Circuit Center (TCC) หรือศูนย์แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไทย ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าแค่ศูนย์อบรมทั่วไป แต่คือ สนามฝึกจริง สำหรับแรงงานยุคใหม่ ที่ต้องเข้าใจทั้งเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ และมาตรฐานคุณภาพในระดับโลก เพื่อให้ไทยไม่เป็นเพียง ‘ทางผ่าน’ ของการลงทุน แต่เป็น ‘ฐานผลิตถาวร’ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง TECC คือ “สะพาน” ที่เชื่อมงานวิจัยจาก TMEC เข้ากับระบบการผลิตในโรงงานจริง และเป็น “กลไกหลัก” ที่จะปั้นบุคลากรไทยให้มีทักษะเฉพาะทาง พร้อมใช้จริงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ที่ https://thecaregistrations.jupinnothai.net/Registration/ChooseTypeRegis.aspx?codeInv=THECA6