ร้องสภาผู้บริโภคสอบ พิรงรอง รับค่าจ้างที่ปรึกษา ชี้เข้าข่ายลักษณะต้องห้าม

ร้องสภาผู้บริโภคสอบ พิรงรอง กรรมการ กสทช. ปมรับจ้างเป็นที่ปรึกษา มรภ.นครปฐม ชี้เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่สภาองค์กรของผู้บริโภค นายพรศักดิ์ สุวรรณ นักกฎหมาย ในฐานะผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีที่ปรากฏข้อมูลว่ามีการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาแผนงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)นครปฐม ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช.
ซึ่งหนังสือร้องเรียนระบุว่า กรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายฝ่าฝืน มาตรา 8 (2) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ซึ่งห้ามไม่ให้กรรมการ กสทช. เป็นลูกจ้างหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ และหากฝ่าฝืน ถือเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งตาม มาตรา 20 (5) อีกทั้งยังอาจขัดต่อ มาตรา 26 ซึ่งบัญญัติให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
นายพรศักดิ์ กล่าวว่า ตนได้นำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มาเทียบเคียงในกรณีที่ศาลเคยวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีสถานะเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ ซึ่งในคดีดังกล่าวศาลได้วางหลักวินิจฉัยโดยสรุปเอาไว้ว่าการเป็นลูกจ้างต้องตีความให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยเฉพาะกับกรณีที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการขัดกันของผลประโยชน์ แม้ที่ปรึกษาเปลี่ยนจากเงินเดือนมาเป็นค่าที่ปรึกษาค่าทำความเห็นเป็นรายครั้ง ก็ยังมีความผูกพันในเชิงผลประโยชน์กันอยู่ดี ซึ่งในกรณีการรับเป็นที่ปรึกษาแผนงานวิจัยในขณะที่ดำรงตำแหน่งที่มีกฎหมายเฉพาะขององค์กรห้ามไว้ ก็น่าจะต้องยึดถือแนวคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้ กับกรณีนี้ด้วยเช่นกัน
จึงขอให้สภาองค์กรของผู้บริโภคเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสานขอหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งต่อให้หน่วยงานผู้มีอำนาจดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และรักษาหลักธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลทรัพยากรคลื่นความถี่ ซึ่งเป็นทรัพยากรของประชาชน