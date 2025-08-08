GAC ประเทศไทย จัดงานส่งมอบ AION UT ครบ 1,000 คัน กว่า 100 คน ร่วมงานอบอุ่น
GAC ประเทศไทย สร้างปรากฏการณ์อีกครั้ง จัดงานกิจกรรมส่งมอบรถ “AION UT : Play Day” เพื่อขอบคุณลูกค้าชาวไทย หลังส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าดีไซน์สุดล้ำรุ่น AION UT ครบ 1,000 คันเป็นที่เรียบร้อย โดยงานจัดขึ้นอย่างเอ็กซ์คลูซีฟ ที่โอบ ราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น
GAC ได้เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนแห่งความสุข ต้อนรับลูกค้าเจ้าของรถ AION UT กว่า 100 ชีวิต โดยมีกิจกรรมสนุกๆ มากมายให้ลูกค้าได้ร่วมสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งไฮไลต์สำคัญคือการที่คณะผู้บริหารของ GAC ได้ร่วมพูดคุยกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า
หลังจากที่ AION UT รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุดของ GAC ได้เผยโฉมต่อลูกค้าชาวไทยอย่างเป็นทางการ ในงาน Bangkok International Motor Show 2025 ที่ผ่านมา AION UT สามารถครองใจคนไทยจนสร้างยอดส่งมอบได้ถึง 1,000 คันในเวลาอันรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงกระแสความนิยมในรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับดีไซน์ที่สวยงามและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของตัวรถ ทำให้ AION UT กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆ ของคนรุ่นใหม่ รวมถึงคนที่กำลังเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
มร.แอนดริว หวัง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอออน ออโตโมบิล เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวกับแขกผู้มีเกียรติด้วยรอยยิ้มว่า “วันนี้เป็นวันที่พิเศษมากสำหรับพวกเราชาว GAC เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากลูกค้าชาวไทยทุกคน การส่งมอบรถครบ 1,000 คันคือเครื่องยืนยันว่าเรามาถูกทางแล้ว และเราขอให้คำมั่นสัญญาว่า GAC จะดูแลลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างดีด้วยบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ให้ทุกท่านขับขี่อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวล งานในวันนี้เปรียบเสมือนคำขอบคุณจากใจจริง และเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัว AION Community ที่เราจะดูแลกันต่อไปครับ”
นอกจากนี้ มร.แอนดริว หวัง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอออน ออโตโมบิล เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดยังได้กล่าวว่า ทาง GAC กำลังเร่งส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า AION UT ให้กับลูกค้าที่สั่งจองรถไว้ล่วงหน้า ก่อนการประกาศราคาอย่างเป็นทางการ (วันที่ 24 มิถุนายน) ให้ครบทุกท่านภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากอินฟลูเอนเซอร์ด้านรถยนต์ชื่อดัง นายปวรวัจน์ ภานุพัฒน์บวรชัย หรือ “คุณแชมป์ 300 Garagelife” ซึ่งได้ให้ความไว้วางใจตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า AION UT เป็นรถคู่ใจคันใหม่ โดยคุณแชมป์ยังเป็นลูกค้าคนสำคัญที่รับมอบรถ AION UT เป็นคันที่ 1,000 ของประเทศไทย ซึ่งได้ให้เกียรติขึ้นรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากคณะผู้บริหารบนเวที สร้างสีสันและตอกย้ำถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์ GAC ในกลุ่มผู้ที่รักและชื่นชอบรถยนต์ตัวจริง
บรรยากาศในช่วงเย็นเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง โดยลูกค้าได้รับประทานอาหารกับผู้บริหารระดับสูงของ GAC พร้อมฟังดนตรีสดและร่วมลุ้นของรางวัลใหญ่กลับบ้าน เรียกได้ว่า GAC ไม่ได้ส่งมอบแค่รถยนต์ แต่ยังมอบความสุขและความทรงจำที่ดีกลับไปอีกด้วย
การจัดงานครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจที่ GAC มีต่อลูกค้า และความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าชาวไทยอย่างแท้จริง โดยผู้ที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้า AION UT สามารถเข้าไปสัมผัสและทดลองขับได้ที่ตัวแทนจำหน่าย GAC ทั่วประเทศ