ตั้งมูลนิธิ จักรพันธ์ประจวบเหมาะ หญิงหมัดนั่งประธานใหญ่
จักรพันธ์ ประจวบเหมาะ นักธุรกิจชื่อดัง ร่วมกับกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจ จดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิ จักรพันธ์ประจวบเหมาะ เพื่อการกุศล โดยมีบุคคลมีชื่อเสียงร่วมก่อตั้งมากมาย เช่น หม่อมราชวงศ์ มาลินี จักรพันธุ์ หรือ “คุณหญิงหมัด” , ณัฐพงษ์ กิจนิจชีวะ ผบห.กลุ่มเดอะ มอลล์ , ภัทรายุส สังขศิริ (เจ้าของ รพ.เอกชน) , ฤทธี กิจพิพิท (CEO บมจ.SCN) , ชูชาติ ชาญเชิงศิลปกุล ผู้อำนวยการ บลจ.บียอนด์ และเจ้าของบริษัท – องค์กรใหญ่อีกมากมาย
โดยเน้นย้ำว่า มูลนิธิจะไม่มีการเรี่ยไรเงินใดๆ จากประชาชน เนื่องจากการก่อตั้งมูลนิธินี้ เป็นการร่วมมือ ร่วมใจกันภายในกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และต้องการทำประโยชน์ทางตรงให้กับสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในเรื่องการศึกษา , การแพทย์ และสังคม
ทั้งนี้มูลนิธิ จักรพันธ์ประจวบเหมาะ เพื่อการกุศล มีสำนักงานตั้งอยู่ จ.นครปฐม และระหว่างรอการอนุมัติ ทีมงานของคุณจักรพันธ์ ประจวบเหมาะ ยังคงเดินหน้าทำประโยชน์ให้กับสังคมตามปกติดังเช่นที่ทำมาก่อนหน้า