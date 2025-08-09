สถาปัตยกรรมแห่งอนาคต จาก World Expo 2025 มรดกแห่งภูมิปัญญาและการเชื่อมโยง

หลังจากการเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยจากงาน Osaka World Expo 2025 ที่ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม อีกหนึ่งมิติที่สร้างความประทับใจและกระตุ้นความคิดอย่างลึกซึ้งคือ “การออกแบบสถาปัตยกรรม” โดยเฉพาะการผสานรวมระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยกับวัสดุธรรมชาติอย่าง “ไม้” และแนวคิดอันยิ่งใหญ่ของ “Grand Ring” ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของงาน สถาปัตยกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้าง แต่เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงปรัชญาและวิสัยทัศน์ของงานได้อย่างยอดเยี่ยม
World Expo 2025: การบรรจบของธรรมชาติและนวัตกรรม
งาน Osaka World Expo 2025 ตั้งอยู่บนเกาะเทียม Yumeshima ภายใต้แนวคิด “Designing Future Society for Our Lives” ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สังคมแห่งอนาคตที่มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติและเทคโนโลยีได้อย่างกลมกลืน สถาปัตยกรรมภายในงานสะท้อนแนวคิดนี้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการเลือกใช้วัสดุที่ยั่งยืนและการออกแบบที่เน้นการเชื่อมโยม สอดคล้องกับธีมหลักที่ให้ความสำคัญกับ “ชีวิต” และ “อนาคต”
1.หัวใจของ Expo: The Grand Ring-วงแหวนแห่งชีวิตและการเชื่อมโยง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดและเป็นหัวใจของงาน Expo ครั้งนี้คือ “The Grand Ring” ซึ่งเป็นโครงสร้างทางเดินยกระดับขนาดมหึมาที่โอบล้อมพื้นที่จัดแสดงหลักของงานไว้ทั้งหมดด้วยความยาวกว่า 2 กิโลเมตร และความสูงที่ให้ทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวโอซากาและท้องฟ้า Grand Ring ไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างทางกายภาพ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่เต็มไปด้วยความหมาย
-การเชื่อมโยง (Connection): Grand Ring ทำหน้าที่เชื่อมโยงพาวิลเลียนและพื้นที่จัดแสดงต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างราบรื่น ผู้เข้าชมสามารถเดินวนไปรอบๆ ได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงการเชื่อมโยงของผู้คน วัฒนธรรม และองค์ความรู้จากทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันในพื้นที่เดียว เป็นดั่งวงกลมที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด สะท้อนความไม่สิ้นสุดของการเรียนรู้และการพัฒนา
-การปกป้องและรวมศูนย์ (Shelter & Centralization): ด้วยหลังคาที่กว้างขวาง Grand Ring ทำหน้าที่เป็นร่มเงาให้กับผู้เข้าชม ปกป้องจากแสงแดดอันร้อนแรงและฝนที่อาจตกในช่วงฤดูร้อนของโอซากา นอกจากนี้ ยังเป็นจุดรวมศูนย์ที่ผู้คนสามารถพบปะ แลกเปลี่ยน และพักผ่อนหย่อนใจได้ เปรียบเสมือนศูนย์รวมแห่งองค์ความรู้และประสบการณ์
-สถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงมนุษย์ (Human-Centric Design): การออกแบบ Grand Ring คำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก มีทางลาดที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนและชมวิว รวมถึงการผสานพืชพรรณธรรมชาติเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง ทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติแม้จะอยู่ในโครงสร้างขนาดใหญ่
2.ภูมิปัญญาจากธรรมชาติ: การใช้ “ไม้” ในการออกแบบ สิ่งที่น่าประทับใจเป็นพิเศษคือการที่ Expo ให้ความสำคัญกับการใช้ “ไม้” เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างพาวิลเลียนและโครงสร้างหลายแห่ง รวมถึงส่วนหนึ่งของ Grand Ring ด้วย สิ่งนี้สะท้อนถึงปรัชญาที่ลึกซึ้ง
-ความยั่งยืนและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ: ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติมาอย่างยาวนาน การเลือกใช้ไม้ซึ่งเป็นวัสดุหมุนเวียนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
-ความงดงามทางสุนทรียะและสัมผัส: ไม้ให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเข้าถึงง่าย ด้วยลวดลายและพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ การใช้ไม้ช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นมิตร แตกต่างจากการ
ใช้วัสดุสังเคราะห์ที่มักให้ความรู้สึกเย็นชาและห่างเหิน
-ภูมิปัญญาการก่อสร้างดั้งเดิมผสานนวัตกรรม: พาวิลเลียนหลายแห่งใช้เทคนิคการก่อสร้างไม้แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น เช่น การเข้าไม้แบบไม่ใช้ตะปู (Joinery) ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีการออกแบบสมัยใหม่และวัสดุไม้อัดลามิเนต (Glued Laminated Timber-Glulam) ทำให้ได้โครงสร้างที่แข็งแรง ทันสมัย และยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรม
-ตัวอย่างพาวิลเลียนที่ใช้ไม้: เช่น Japan Pavilion ซึ่งอาจจะเน้นการใช้ไม้และเทคนิคงานไม้แบบดั้งเดิมที่สะท้อนถึงความประณีตและปรัชญาแบบญี่ปุ่น หรือพาวิลเลียนของบริษัทเอกชนบางแห่งที่นำเสนอโครงสร้างไม้โค้งมน หรือการใช้ไม้แปรรูปในรูปแบบใหม่ๆ ที่แสดงถึงศักยภาพของวัสดุ
3.พาวิลเลียนนานาชาติ: การตีความสถาปัตยกรรมแห่งอนาคต
นอกจาก Grand Ring และการใช้ไม้ที่โดดเด่นแล้ว พาวิลเลียนของประเทศต่างๆ ยังนำเสนอแนวคิดการออกแบบที่น่าสนใจและหลากหลาย
-พาวิลเลียนของประเทศไทย: ในฐานะคนไทย ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพาวิลเลียนของประเทศไทย ซึ่งได้นำเสนอ “เอกลักษณ์ความเป็นไทย” ผ่านการออกแบบที่ผสมผสานความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิมเข้ากับองค์ประกอบที่ทันสมัยและเทคโนโลยีดิจิทัล โครงสร้างอาจจะไม่ได้เน้นการใช้ไม้แบบญี่ปุ่นโดยตรง แต่ก็นำเสนอวัสดุและเส้นสายที่สื่อถึงความเป็นไทยได้อย่างน่าสนใจ อาจมีการใช้เส้นสายที่พลิ้วไหว หรือลวดลายที่สะท้อนศิลปะไทย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของประเทศและวิสัยทัศน์สำหรับอนาคต สื่อถึงการผสานวัฒนธรรมที่หยั่งรากลึกเข้ากับความก้าวหน้าทางนวัตกรรม
-พาวิลเลียนของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้): พาวิลเลียนของเกาหลีใต้มักจะโดดเด่นด้วยการออกแบบที่ล้ำยุค ทันสมัย และเน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำให้แก่ผู้เข้าชม อาจมีการใช้จอ LED ขนาดใหญ่ โครงสร้างที่แปลกตา หรือการจัดแสดงที่ใช้เทคโนโลยี Interactive เพื่อสื่อถึงพลังแห่งนวัตกรรมและความก้าวหน้าของประเทศเกาหลีใต้ สถาปัตยกรรมของเกาหลีใต้ที่ Expo มักจะเป็นตัวอย่างของการนำเสนอวิสัยทัศน์แห่งอนาคตผ่านรูปทรงและวัสดุที่
ดูล้ำสมัยและก้าวล้ำ
การเยี่ยมชมงาน Osaka World Expo 2025 ทำให้ผมตระหนักว่าสถาปัตยกรรมที่ดีไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสวยงามหรือความแข็งแรง แต่ต้องสามารถสื่อสารปรัชญา สร้างประสบการณ์ และสะท้อนวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตได้ Grand Ring และการเลือกใช้ไม้เป็นวัสดุหลักในการออกแบบ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการสร้างสรรค์สิ่งปลูกสร้างที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน และเชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ในฐานะ OKMD เราสามารถนำแนวคิดเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์ใหม่ในประเทศไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้ หรือพื้นที่
สาธารณะอื่นๆ ให้มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน คำนึงถึงความยั่งยืน และส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างผู้คนและองค์ความรู้ การออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Expo ครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์พื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกวัยอย่างแท้จริงครับ