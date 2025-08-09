เรียลิตี้โชว์

ช่ วงร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทย “Siam Serenity: Wellness Beyond Borders” ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
อีกกิจกรรมที่รองรับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตและดูแลด้านสุขภาพ หนึ่งแขนงในโครงการซอฟต์พาวเวอร์ ที่รัฐบาลกำลังผลักดัน
ครั้งนี้จึงเต็มอิ่มการเข้าชมขั้นตอนการผลิต “สรรพคุณยาเทศและยาไทย” ที่ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์และแบรนด์สินค้าที่รู้จักแพร่หลาย!!
แต่ยังมีคนที่ไม่น้อย ยังไม่ตระหนักรู้ “พอมาดูกิจการและพูดคุยกับผู้บริหาร รู้เลยว่ามีอีกหลายเรื่องต้องเสริม ทั้งคนนอกไม่รู้จักเรา และเราเองรู้บางเรื่องไม่ลึกพอ…”
แถมเปรยว่า รัฐมนตรีกำชับกรม แนะนำให้จัดเรียลิตี้โชว์ (Reality show) เชื่อว่า DITP จะดังเปรี้ยง ก็คราวนี้ (อิอิ)