วุฒิสภา ลงพื้นที่สุรินทร์ มอบเงินเยียวยาครอบครัวผู้บาดเจ็บ เร่งผลักดันงบจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
“วุฒิสภา” ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ มอบเงินเยียวยาครอบครัวผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะชายแดน เผยพร้อมเร่งผลักดันงบฯ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.สุรินทร์ หลังทราบปัญหาขาดแคลนงบประมาณ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ จ.สุรินทร์ วุฒิสภา นำโดย พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย เดินทางไปยังโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินเยียวยาแก่ นายอภิสิทธิ์ บุญแต่ง และบุตรสาว ที่ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดในพื้นที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568
นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินเยียวยากรณีที่ “น้องน้ำโขง” บุตรชายวัย 8 ขวบของนายอภิสิทธิ์เสียชีวิต และกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง อีกทั้งได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่ทหารอีก 3 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์อธิปไตยของชาติ พร้อมมอบเงินเยียวยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่
โอกาสนี้ ทางคณะ ส.ว.ยังได้หารือกับ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ และผู้บริหาร เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ซึ่งทางคณะ ส.ว.ได้รับปากว่าจะนำข้อมูลที่ได้รับไปพิจารณา และดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้มีความพร้อมและครอบคลุมความต้องการของประชาชนในพื้นที่