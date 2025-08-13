รวบ 46 เขมร ลอบเข้าไทยผิดกม. สารภาพกลับกัมพูชาแล้วไม่มีงานทำตามที่รัฐบาลบอก

กปช.จต. จับกุมเขมร ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย สารภาพถูกรัฐบาลเขมรหลอกให้กลับประเทศ บอกว่ามีงานทำ อยู่มาหลายสัปดาห์ไม่มีเงินใช้ จึงเข้ามาหางานทำที่ไทย
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ รองโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า วานนี้ (12 สิงหาคม) เวลา 20.00 น. กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) จับกุมชาวกัมพูชาลักลอบกลับเข้าไทยเพื่อหางานทำ โดยชุดควบคุมทหารพรานที่ 2 กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 524 (ร้อย.บ้านแหลม) หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดจันทบุรี ประจำจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดงานสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบ้านแปลง ได้ทำการจับกุมผู้นำพาแรงงานต่างด้าวชาวไทย 1 คน และแรงงานต่างด้าว ชาวกัมพูชาจำนวน 46 คน ที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
บริเวณบ้านไม่มีเลขที่ในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านคลองบอน ตำบลหนองตาคง อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยได้ตัวผู้ต้องหาทั้งหมด ส่งดำเนินคดีที่ สถานีตำรวจภูธร บ้านแปลง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
รองโฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในขณะที่รัฐบาลกัมพูชาได้เรียกร้องให้ชาวกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเดินทางกลับประเทศ ช่วงที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย – กัมพูชา และมีแรงงานชาวกัมพูชาเดินทางกลับประเทศเป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้ทราบประกาศคำเชิญชวนของทางรัฐบาลกัมพูชาว่าหากกลับบ้านจะมีงานให้ทำ มีเงินใช้ จึงเดินทางกลับกัมพูชา
แต่ปรากฏว่าเมื่อเดินทางกลับพบว่าไม่เป็นอย่างที่รัฐบาลกัมพูชาได้แจ้งไว้ จึงได้ชักชวนกันลักลอบเดินทางกลับเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติต่างๆ ทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงได้เพิ่มมาตรการในการตรวจตราและอย่างเข้มงวด และขอฝากถึงประชาชนชาวไทยที่มีอาชีพในการนำคนงานต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย ขอให้คำนึงถึงสถานการณ์และความมั่นคงของประเทศ โดยเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากตรวจพบ จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุด
