Life@Science : การส่งเสริมเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรมอาหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

ปัจจุบันการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น อาหารจากโปรตีนพืช ได้รับความนิยมมากขึ้น อุตสาหกรรมอาหารได้ให้ความสำคัญกับการวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยี โดยมีการเติบโตต่อเนื่องควบคู่ไปกับเทรนด์รักสุขภาพ ดูแลสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาหาร ทัศนคติของผู้บริโภคยุคใหม่ รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์ในภาพรวม
การบริโภคโปรตีนจากพืชเพื่อทดแทนโปรตีนจากสัตว์เป็นกลไกหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เอ็มเทค สวทช. มุ่งพัฒนาอาหารที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน โดยใช้ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างของอาหาร
ผลิตภัณฑ์หนึ่งจากฝีมือของทีมวิจัยฯ คือ เนื้อไก่แบบผงสำเร็จรูป (premix) ปราศจากกลูเตนซึ่งผลิตจากโปรตีนพืช ผลิตภัณฑ์นี้มีเนื้อสัมผัสและรสชาติใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริง ทั้งนี้ บริษัท ออโรเม็กซ์ จำกัด ได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดสู่การเข้าร่วมโครงการ “ยกระดับนวัตกรรมฐานวัสดุสู่ตลาดชั้นนำ เพื่อการเติบโตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” โดยได้รับทุนจาก บพข. แผนงานวิจัย แผนงานพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises: IDEs) ขนาดใหญ่
บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรม และมี Business Unit สำคัญเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุเจือปนอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร บริษัทมุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตอาหารในประเทศและต่างประเทศ อันเป็นที่มาของการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอ็มเทค
ผลิตภัณฑ์ผงปรับปรุงเนื้อสัมผัสข้าว ช่วยลดการสูญเสียน้ำ (Texture Improver) ที่เติมในขั้นตอนการหุงข้าว ทำให้ข้าวกล่องหรืออาหารพร้อมรับประทานซึ่งเมื่ออุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟแล้วมีคุณภาพเนื้อสัมผัสนุ่มชุ่มชื้นเป็นธรรมชาติ น่ารับประทาน
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร เอ็มเทค เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนบริษัท เพิ่มนวัตกรรมใหม่ ทั้งด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมตลาด และนวัตกรรมองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน และเพิ่มยอดขายแบบก้าวกระโดด ทีมงานของเอ็มเทคยังสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงเนื้อสัมผัส เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบของสังคมไทยและอีกหลายประเทศในเอเชีย
โครงการ “ยกระดับนวัตกรรมฐานวัสดุสู่ตลาดชั้นนำ เพื่อการเติบโตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจและแผนปฏิบัติการ และการกำหนดทิศทางเป้าหมายใน 5 ปีข้างหน้า รวมถึงการให้คำปรึกษาวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงเนื้อสัมผัส การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับลูกค้าทั้งแบบ B2B (Business to Business) และแบบ B2C (Business to Consumer) ภายใต้การดำเนินงานของโครงการในปี 2 เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เข้าสู่ธุรกิจพันล้านด้วยนวัตกรรม
สนใจติดต่อ คุณระพีพันธ์ ระหงษ์ งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โทรศัพท์ : 0-2564-6500 ต่อ 4789 อีเมล์ : [email protected]