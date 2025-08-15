มื้อแห่งความประทับใจ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ชวนพี่ๆ น้องๆ สื่อมวลชน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในงานโครงการหลวง Royal Bistro ที่เซ็นทรัลเวิลด์
โดยมีเชฟเตย สหรัฐ แตงไทย ผู้ชนะ MasterChef The Professionals Thailand รังสรรค์เมนูคอร์สสุดพิเศษจากวัตถุดิบโครงการหลวง ให้ได้ชิม พร้อมดนตรีเพราะๆ ขับกล่อม
ทั้งอร่อย ทั้งประทับใจ
งานนี้ต้องเครดิตให้พี่ก้อย กลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บางจาก และทีมบางจากทุกคน ที่จัดงานนี้อย่างน่ารักมากๆ
ทำถึงสุดๆ เลยคร้า!!
ADVERTISMENT