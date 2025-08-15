Emma Clinic ให้คำมั่นสัญญาเสริมจมูก จอง จ่าย จบ ไม่บวกเพิ่ม ทำได้จริง
จากผลสำรวจ ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery : สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ) ระบุว่า ปี 2023 การศัลยกรรมและเสริมความงามช่วงใบหน้า ได้รับความนิยมมากที่สุดถึง 47% และการศัลยกรรมเสริมจมูก เป็นเทรนด์ศัลยกรรมอันดับ 1 ที่คนไทยตัดสินใจทำ
โครงสร้างจมูกของคนไทยโดยทั่วไป มักมีลักษณะที่ค่อนข้างแบน ช่วงจมูกสั้น ฐานจมูกกว้าง สันจมูกช่วงหัวตาต่ำ ปลายจมูกกลมและกว้าง ซึ่งลักษณะตามที่กล่าวมานี้ส่งผลให้ภาพรวมของใบหน้าขาดมิติ สัดส่วนของใบหน้าไม่สมส่วน ในบางรายส่งผลต่อความมั่นใจในการดำเนินชีวิต การเลือกเสริมจมูกจึงมีส่วนช่วยให้ภาพรวมของใบหน้าสมส่วนขึ้น หรือในบางรายอาจเปลี่ยนแปลงปรับภาพลักษณ์ บุคลิกให้ดูดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ทรงจมูกที่ดีและปลอดภัยนั้นจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมหลายอย่าง ทั้งลักษณะโครงสร้างเดิมของใบหน้า ลักษณะเนื้อจมูก เทคนิคการผ่าตัดที่ใช้ และความชอบส่วนตัว ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
การตัดสินใจรับการประเมินกับคุณหมอที่คลินิกหรือโรงพยาบาลศัลยกรรมที่เชี่ยวชาญโดยตรง จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่สนใจ แต่เมื่อเข้ารับคำปรึกษาตลอดจนถึงวันนัดหมายผ่าตัดแล้ว หลายคนมักเกิดปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หรือไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ โดยใช้คำอ้าง “เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวคุณเอง” อาจเกิดได้จากสาเหตุเหล่านี้ เช่น การปรับแก้โครงสร้างจมูกเพิ่มเติม, การเลือกใช้วัสดุเกรดดี, ค่าบริการทางการแพทย์, ค่าบริการของสถานพยาบาล หรือ ค่าติดตามผลหลังการผ่าตัด เป็นต้น ปัญหาลักษณะดังกล่าวนี้ มีผลให้ผู้เลือกใช้บริการรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งกายและใจ ด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นกว่างบประมาณที่ประเมินไว้ในตอนแรก นี่อาจเป็นความกังวลใจอันดับต้นๆ ของการศัลยกรรมความงามที่หลายคนไม่พร้อมเสี่ยง
พญ.ณัศรัตน์ กุลเกียรติประเสริฐ หรือ “คุณหมอน้ำ” ตำแหน่งประธานบริหาร ของเอมม่าคลินิก (Emma Clinic) ได้ให้ความเห็นว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา วงการศัลยกรรมความงามไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว ปี 2568 มูลค่าตลาดธุรกิจศัลยกรรมและเสริมความงามของไทย คาดว่าจะอยู่ที่ 76,500 ล้านบาท โต 2.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน (แหล่งที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568) เพราะความเปิดกว้างและกล้าทำศัลยกรรมมากขึ้น ทั้งยังใช้เวลาในการฟื้นตัวน้อย แต่ในขณะเดียวกันสัดส่วนของผู้ที่ไม่กล้าทำศัลยกรรมนั้นยังคงมีอยู่ ด้วยปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายที่ถูกบวกเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งไม่ตรงกับที่ระบุไว้เหมือนตอนโฆษณา ส่งผลให้เกิดความกังวลและไม่สบายใจกับความสวยที่ต้องแลกมา
คุณหมอน้ำ ยังกล่าวต่ออีกว่า เข้าใจดีถึงการตัดสินใจทำศัลยกรรมนั้นว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆ และอาจไม่คุ้มเสี่ยงเมื่อผลลัพธ์ออกมาไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ หรือในทางร้ายที่สุดอาจส่งผลเสียมากกว่าเดิม จะเห็นได้จากตามหน้าข่าวที่หลายๆคนทราบ Emma Clinic จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาวงการศัลยกรรมและเสริมความงามของไทย ให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และความปลอดภัย ที่มาพร้อมกับความสวย ทั้งยังอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงและเน้นย้ำถึงความชัดเจนนี้ให้เกิดขึ้นในวงการศัลยกรรมและเสริมความงาม เพื่อให้ผู้มาใช้บริการทุกท่านมีสิทธิ์ทราบถึงประเภทหัตถการ เทคนิคในการผ่าตัด รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ควรรู้ในทันที เพื่อทราบถึงผลลัพธ์และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
“เพราะความสวยต้องไม่เสี่ยงกับความไม่ชัดเจน” Emma Clinic จึงได้ออกแคมเปญเสริมจมูก “จอง จ่าย จบ ไม่มีบวกเพิ่ม” เพื่อตอกย้ำความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ เมื่อก้าวเข้ามาเป็นลูกค้าของ Emma Clinic แล้ว ราคาที่ทราบคือราคาที่คุณจ่ายจริง ไม่มีเซอร์ไพรส์ ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นแอบแฝง เพราะสำหรับ Emma Clinic การศัลยกรรมไม่ใช่แค่เรื่องของความสวย แต่ยึดถือเรื่องความมั่นใจ และต้องสัมผัสได้ถึงความปลอดภัยในทุกขั้นตอนด้วยตัวคุณเอง โดยทีมแพทย์มากประสบการณ์ พร้อมทั้งได้รับการดูแลจากทีมที่เคารพการตัดสินใจของคุณเป็นสำคัญมากกว่าสิ่งใด
Emma Clinic ได้รับความไว้วางใจมานานกว่า 8 ปี มีสาขามากถึง 11 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่สาขา พระราม 2, ลาดพร้าว, อโศก, MRT พระราม9, ชลบุรี, รังสิต, พิษณุโลก, แพรกษา, ขอนแก่น, โคราช และสาขาล่าสุดที่ภูเก็ต ด้วยกระแสตอบรับจาก ‘จมูกทรง TearDrop’ ที่เน้นสโลปหวาน ปลายพุ่ง ทิ้งหยดน้ำ ทำให้ลูกค้าหลายคนนึกถึง Emma Clinic เสมอมา เพราะคิดค้นและออกแบบมาให้รับกับใบหน้าและสัดส่วนหญิงไทยโดยเฉพาะ
Emma Clinic ถือได้ว่าเป็นคลินิกความงามชั้นนำของประเทศไทย โดดเด่นด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง สามารถตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ได้ ใช้เทคนิค FDLS (Facial Design Locked System) โดยการวางซิลิโคนใต้เยื่อหุ้มกระดูก ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงเบี้ยว เอียง ทะลุ หรือซิลิโคนลอย วิเคราะห์และออกแบบทรงจมูกให้เข้ากับใบหน้า เพื่อให้รับกับโครงสร้างจมูก เช่น ตะไบฮัมพ์ การรองปลายจมูกด้วยเนื้อเยื่อเทียม เกรดซิลิโคนที่เลือกใช้ เช่น Medical Grade, Implant Grade ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยลูกค้าเป็นหลัก โดยแพ็กเกจเสริมจมูกแบบปิด (Closed Rhinoplasty) #EMMAจองจ่ายจบไม่บวกเพิ่ม เป็นแพ็กเกจที่มีหลากหลายราคาให้เลือก เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 7,900 – 50,000 บาท พร้อมบริการฉายแสงลดบวม ตัดไหม ไม่บวกเพิ่ม และรับประกันนาน 1 ปี กรณีเบี้ยว เอียง ทะลุ และติดเชื้อ
คุณหมอน้ำพร้อมให้คำมั่นสัญญา เพื่อให้ Emma Clinic เป็นคลินิกที่พร้อมให้บริการด้านการศัลยกรรมความงาม และความสวยต้อง “ชัดเจน” ทุกกระบวนการ คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นที่สุด พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่า “จอง จ่าย แล้วต้อง ‘จบ’ ” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศเหมือนอย่างที่ผ่านมา