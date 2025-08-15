อุทยานซ้อมแผนสำรวจประชากรนกกรงหัวจุกในธรรมชาติ เตรียมพร้อม ปลดจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ประชุมซักซ้อมแนวทางการสำรวจประชากรนกปรอดหัวโขนในธรรมชาติ เพื่อเตรียมข้อมูลเสนอคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
วันที่ 15 สิงหาคม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการสำรวจประชากรนกปรอดหัวโขนในธรรมชาติ พร้อมด้วยนายวีระ ขุนไชยรักษ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายเฉลิม พุ่มไม้ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นางสาวสมหญิง ทัฬหิกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าหน่วยงานที่จะเป็นชุดดำเนินการสำรวจนกปรอดหัวโขน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ชั้น 5 อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติฯ และการประชุมทางไกล (Video Conference)
นายอรรถพล กล่าวว่า การประชุมซักซ้อมแนวทางการสำรวจประชากรนกปรอดหัวโขนในธรรมชาติ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากมติเห็นชอบในหลักการ ของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ให้ปลดนกปรอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง เพื่อเร่งผลักดันให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ และมอบหมายให้กรมอุทยานฯ จัดทำข้อมูลและแนวทางป้องกันต่างๆ ซึ่งกรมอุทยานฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน 3 คณะ ได้แก่ 1. คณะทำงานด้านการสำรวจสถานภาพนกปรอดหัวโขนในธรรมชาติ 2. คณะทำงานกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันและปราบปรามการล่านกในธรรมชาติ 3. คณะทำงานกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันและควบคุมการปล่อยนกกรงสู่กรงเลี้ยงสู่ธรรมชาติ
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ทางสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ ได้มีการส่งเส้นข้อมูลกริดสำรวจจากการสุ่มอย่างเป็นระบบ ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคในพื้นที่ได้ทราบ ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ จำนวน 2 พันกริด เพื่อเป็นการสำรวจประชากรนกปรอดหัวโขนในธรรมชาติ ครอบคลุมทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลการสำรวจภาคสนามจากส่วนภูมิภาคแล้ว จะนำส่งมายังสำนักอนุรักษ์ป่า เพื่อทำการวิเคราะห์และเสนอคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อพิจารณาตามมติคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมในแต่ละพื้นที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ วิธีการเดินสำรวจ ช่วงเวลาสำรวจ ระยะเส้นทางสำรวจ จัดทำบันทึกแบบฟอร์มที่พบนก พร้อมทั้งกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจน ให้แล้วเสร็จและส่งข้อมูลกลับมาที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าก่อนวันที่ 10 กันยายน นี้