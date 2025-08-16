พระองค์เจ้าเฉลิมศึกฯรับสั่ง “เขมร”ไม่เลิกโกหก กล่าวหาไทยใช้”อาวุธเคมี”
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล ที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์ ทรงชี้แจงว่า ตนได้รับการแต่งตั้งจากสหประชาชาติให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธเคมี ได้ผู้ตรวจอาวุธเคมี ณ ประเทศอิรัก ตั้งแต่ปี 2534 ถือเป็นประสบการณ์การทำงานในระดับโลก อาวุธเคมีเป็นหนึ่งในอาวุธที่สามารถทำลายสูง อาวุธเหล่านี้มีกฎหมายระหว่างประเทศควบคุมอยู่ มีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีควบคุมอยู่ กัมพูชาและไทยต่างเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้ สาระสำคัญคือห้ามผลิต ห้ามสะสมอาวุธเคมี และถ้ามีในครอบครองให้ทำลายอาวุธเหล่านี้ นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายระหว่างประเทศอีกฉบับคือ พิธีสารเจนีวา ค.ศ.1925 ว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธซึ่งอันนี้มีเคมี สหประชาชาติถือว่าชาติสมาชิกต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น ไทยเป็นสมาชิกมานานแล้ว เราปฏิบัติตามกฎระเบียบเคร่งครัด
“การกล่าวหาของกัมพูชาที่ว่าทหารไทยโจมตีด้วยอาวุธเคมี โดยมีภาพประกอบเป็นเครื่องบินไอพ่น 2 เครื่องยนต์ โปรยของเหลวสีแดง ถูกจับได้ว่าเป็นภาพที่นำมาจากต่างประเทศ เป็นการดับไฟป่าที่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เพราะใต้ภาพนั้นเป็นบ้านเรือนของชาวอเมริกัน ต่างกับบ้านเมืองของกัมพูชา ในที่สุดถูกจับได้ว่าเป็นความเท็จ เรื่องก็น่าจะจบ แต่ช่วง 1-2 วันนี้จะเห็นว่ามีทหารกัมพูชาใส่หน้ากากออกมาถ่ายรูป หรือถ่ายทำคอนเทนต์ อ้างว่ายังมีความกลัวอยู่ ถือเป็นการรื้อฟื้นเรื่องเก่าทั้งที่ถูกจับได้ว่าเป็นเรื่องเท็จ เพื่อมากล่าวหาเพิ่มเติม หรืออ้างว่าเขายังกลัวอยู่ ให้เวทีต่างประเทศรับทราบ ทำให้ไทยถูกรบกวนว่าเป็นผู้ใช้อาวุธเคมีจริงหรือไม่” พล.อ.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล รับสั่ง
พล.อ.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล รับสั่งอีกว่า หากมีการกล่าวหาว่ามีการใช้อาวุธเคมีจริง การดำเนินการในวิธีถูกต้อง กัมพูชาจะต้องร้องเรียนไปที่องค์การห้ามอาวุธเคมี (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons : OPCW) มีที่ตั้งอยู่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมนำหลักฐาน เช่น ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากอาวุธเคมีที่ไทยใช้ หรือผู้เสียชีวิต เป็นหลักฐานทางการแพทย์ต้องบันทึกว่ามีอาการป่วยอย่างไร หรือเก็บตัวอย่างโลหิต ปัสสาวะ ไปตรวจในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อพิสูจน์ยืนยัน นอกจากนี้ กัมพูชายังต้องเก็บหลักฐานสภาพแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ต้นไม้ ใบไม้ ปนเปื้อนในบริเวณนั้น ส่งไปตรวจห้องปฏิบัติการทางเคมีที่ได้รับการยอมรับ และองค์การห้ามอาวุธเคมีจะสอบถามมาที่ไทย หากมีคำชี้แจงที่เชื่อถือได้จะยุติการตรวจสอบ แต่ถ้ายังติดใจสงสัยจะส่งผู้ตรวจอาวุธมายังไทยเพื่อตรวจตามคำกล่าวหา แต่ที่ผ่านมากัมพูชาไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ได้แต่กล่าวหาไทยลอยๆ สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนไทย และกัมพูชาที่อยู่ตามแนวชายแดน
“ผมได้รับคำถามมากมายมาจากชายแดนว่าต้องทำตัวอย่างไร มีจริงหรือไม่ คำตอบก็คือไม่จริง เพราะเขาถูกจับได้แล้วว่านำภาพปลอมมาใช้ และไม่มีหลักฐานอื่นประกอบ ผมยืนยันหนักแน่นแน่นอน กัมพูชาได้แต่เผยแพร่คำกล่าวหาที่ไร้หลักฐานในเวทีต่างประเทศ และสถานทูตกัมพูชาในต่างประเทศ” พล.อ.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลมีรับสั่ง
พล.อ.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล รับสั่งให้กำลังใจทหารที่อยู่แนวหน้าว่า ขอให้ให้กำลังใจทั้งทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจตระเวนชายแดน และทหารพราน ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและความปลอดภัย ตนเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ฝากความหวังของประเทศไทยไว้กับพวกท่านด้วย
เมื่อถามว่า นานาชาติจะเข้าใจเหมือนที่ท่านอธิบายหรือไม่ หรือจะเชื่อในสิ่งที่กัมพูชาบิดเบือน พล.อ.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลรับสั่งว่า หลายประเทศไม่เชื่อ เพราะถูกจับเท็จได้ แต่มีบางประเทศ หรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ชัดเจน ซึ่งตนได้ข่าวมาว่าพยายามจะมาจิกไทย ด้วยสงสัย หรือได้รับการว่าจ้าง ตนไม่ทราบ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ต้องไปชี้แจงความเข้าใจ เพราะมีนักการทูต แต่ถ้านักการทูตไม่เก่งด้านเทคนิค ก็ต้องเรียกผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคไปช่วยชี้แจงก็ได้ ตนยินดีไป และได้แจ้งกับ กต.แล้ว
ถามว่า มีกลุ่มขบวนการที่พยายามบิดข้อมูลเพื่อให้เชื่อข้อมูลทางฝั่งกัมพูชามีจำนวนมากน้อยแค่ไหน พล.อ.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลรับสั่งว่า บอกไม่ได้ แต่ตอนนี้มีความพยายามจิกไทยอยู่ ยังไม่เลิก และพยายามขุดเรื่องย้อนหลังไป เราไม่เดือดร้อนอะไร เพราะเรามีประวัติสะอาด การมาพูดวันนี้เพื่ออธิบายขั้นตอนการดำเนินการ หากเห็นว่ามีการใช้อาวุธเคมี จะต้องทำอย่างไร ไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไปเรื่อยๆ ทรงรำคาญเสียงนกเสียงกา
เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่าการโฆษณาชวนเชื่อได้ผลกับต่างประเทศใช่หรือไม่ พล.อ.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล รับสั่งว่า ยอมรับว่าใช่ เพราะมี 2 ทางคือ คนเชื่อ และไม่เชื่อ ก็เป็นหน้าที่ของ กต.ที่จะดำเนินการต่อ ทั้งนี้ ตนอยู่เบื้องหลังหน่วยงานราชการหลายหน่วย แต่ไม่มีใครรู้ว่าช่วยใครบ้าง
เมื่อถามว่า เหตุใดวันนี้จึงออกมาเปิดตัว พล.อ.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล รับสั่งว่า เพราะรำคาญเสียงนกเสียงกา และกัมพูชาก็เล่นไม่เลิก จึงจำเป็นต้องออกมา เพื่อกระจายความน่าเชื่อถือออกไป ซึ่งข้อมูลฝ่ายไทยหนักแน่นอยู่แล้ว รู้กฎ รู้ระเบียบ
เมื่อถามว่า รำคาญ พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหม (กห.) กัมพูชา เพราะให้ข้อความเท็จบ่อยครั้ง พล.อ.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล รับสั่งว่า เขามีเจ้านาย เจ้านายสั่งอย่างไรก็ทำอย่างนั้น ไม่งั้นก็โดนไล่ออก
เมื่อถามว่า ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาคนที่มีอำนาจชี้ขาดคือสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชา และสมเด็จฯฮุน มาเนต ใช่หรือไม่ พล.อ.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลมีรับสั่งว่า ไม่รู้ ผมไม่ตอบนอกเรื่องอาวุธชีวภาพ เดี๋ยวไปแย่งงานคนอื่นเขา
