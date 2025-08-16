แรงงานไทยแห่สมัครเก็บลำไย รายได้สูงสุดวันละ1,500บาท

แรงงานไทยแห่สมัครเก็บลำไย รายได้สูงสุดวันละ 1,500 บาท
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ จ.จันทบุรี จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ตึงเครียดในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้แรงงานกัมพูชากว่า 30,000 คน เดินทางกลับประเทศอย่างต่อเนื่อง กระทบโดยตรงต่อสวนลำไยในจันทบุรี ที่กำลังเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว จนผู้ประกอบการต้องเร่งหาทางออก ดึงแรงงานไทยและแรงงานชาติอื่นเข้ามาทดแทน จึงมีการประกาศรับสมัครแรงงานไทยกว่า 30,000 อัตรา เพื่อทำงานเก็บลำไยในจันทบุรี มีที่พักฟรี ทำงานต่อเนื่อง 9 เดือน ตั้งแต่สิงหาคม 2568-เมษายน 2569 รายได้เฉลี่ยวันละ 700-1,300 บาท ขึ้นอยู่กับฝีมือและความขยัน
ที่สวนลำไย อ.โป่งน้ำร้อน นายณรงค์เวทย์ มหเศรษฐพงษ์ ฝ่ายจัดซื้อลำไยเพื่อการส่งออก เปิดเผยว่า ก่อนหน้ามีแรงงานเก็บลำไย 500 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชา แต่หลังเหตุปะทะชายแดน จึงประสานเครือข่ายและรับความช่วยเหลือจาก ส.ส. ในการประชาสัมพันธ์รับสมัครแรงงาน ทำให้ตอนนี้มีแรงงานไทยกว่า 300 คนจากทั่วประเทศเข้ามาทำงาน และยังต้องการเพิ่มอีก 100-200 คน การจ้างเป็นแบบเหมารายตะกร้า 45 บาทต่อใบ
นางชุติมา งบสูงเนิน เจ้าของสวนลำไย ต.ปะตง กล่าวว่า ยอมรับว่าช่วงแรกกังวลอย่างมากว่าจะไม่มีแรงงานเก็บเกี่ยว แต่เมื่อแรงงานไทยเริ่มเข้ามา ทำให้การเก็บลำไยดำเนินต่อได้ แม้ยังต้องฝึกฝนทักษะ พร้อมเสนอให้รัฐเปิดทางนำแรงงานจากหลายประเทศเข้ามาเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งแรงงานเพียงชาติเดียว
นางอัจฉรา วรรณกิจ แรงงานเก็บลำไยจากนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เก็บลำไยไม่ยากแต่ต้องตั้งใจ รายได้ขึ้นอยู่กับความขยัน ยิ่งทำมากยิ่งได้มาก แม้ต้องเดินทางไกลก็ไม่กังวล เพราะพื้นที่บ้านเกิดไม่มีงานทำ
นายอโนชา ชูกลิ่น แรงงานจากศรีสะเกษ มากับเพื่อน 17 คน กล่าวว่า เพราะรายได้ขั้นต่ำวันละ 700 บาท ช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าว จึงมาทำงาน และพบว่าการเก็บลำไยไม่หนักอย่างที่คิด