ฟอร์มดีไม่มีตก สำหรับ ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP ผู้ดำเนินธุรกิจ 6 กลุ่ม ควบคุมสินค้าเพื่อสุขภาพ สำหรับคนและสัตว์
ล่าสุดโชว์ผลงานไตรมาส 2 กำไรสุทธิทะยาน 31 เท่า สะสม 6 เดือนกำไรพุ่งเกือบ 300% มั่นใจปี 2568 รายได้แตะ 2,400 ล้านบาท ย้ำลุยไม่หยุดก้าวสู่ “บริษัทนวัตกรรมขั้นสูง” เพื่อบรรลุรายได้โตทะลุ 5,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีจากนี้
ไม่นานมานี้ได้มีโอกาสเข้าชมโรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์กลางพัฒนานวัตกรรมยาตา พร้อมได้บรรยายถึงการพัฒนานวัตกรรมโปรไบโอติกและโภชนเภสัช ซึ่งให้ลองชิมอยู่หลายชนิด จนถึง LISA DHA Shot เครื่องดื่มบรรจุในกระป๋อง ในไลน์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
“กว่าจะวางตลาดได้ เหนื่อยพอควร ส่งไปจดชื่อการค้า กี่ชื่อๆ ตกหมด พอมีคำว่า Lisa ผ่านฉลุยเลย (555)”
ก็เพราะ เคป๊อปคนดัง ใครๆ ก็รู้จัก