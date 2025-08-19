กนอ.ทำถึง!!

จบลงไปอย่างประทับใจ สำหรับคอนเสิร์ต “คุณชาย The Concert Song Lists by BOYd Kosiyapong” ในวันที่ 16-17 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
งานนี้ พี่เมธ สุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ กนอ. คือ พ่องานคนสำคัญ ที่ร่วมมือกับมูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดคอนเสิร์ต โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนที่ซื้อบัตร ได้ทั้งความประทับใจ และอิ่มบุญไปด้วยกัน
ทุกคนยืนยันประทับใจคอนเสิร์ต เพราะนำเสนอเรื่องราวอันอบอุ่นหัวใจในโรงพยาบาล ผ่านบทเพลงอมตะจาก Song Lists ของ บอย โกสิยพงษ์ ถ่ายทอดโดยทัพศิลปินและนักแสดงมากฝีมือ จำนวนมาก
“ความร่วมมือกับมูลนิธิรามาธิบดีฯในครั้งนี้ ไม่เพียงสอดคล้องกับนโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของ กนอ. แต่เป็นบทพิสูจน์ว่าภาคอุตสาหกรรมสามารถเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับระบบสาธารณสุขของชาติได้” พี่เมธย้ำ
เป็นคอนเสิร์ตที่ประทับใจ ทำถึงมากๆ คร้า