พาณิชย์จัดเต็ม ส่งเสริมสินค้ารักษ์โลก จับมือภาคเอกชนขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีกำหนดจะจัดงาน “Thailand Local SDGs Plus Expo 2025” ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2568 ที่ Hall 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจะเป็นครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กระทรวงพาณิชย์ในการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าให้เข้มแข็ง เป็นธรรม และเติบโตอย่างยั่งยืน”(eMpower and Optimize Commerce plus Sustainable Growth: MOC+)
สำหรับมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายสินค้า SDGs ให้สามารถขยายตลาดได้ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็สร้างความตระหนักในเรื่อง SDGs นี้ให้แก่ประชาชนทั่วไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเป้าหมาย SDGs นั้นมีทั้งหมด 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย 3 เสาหลักที่สำคัญ คือ มิติด้านสังคม (People) มิติด้านเศรษฐกิจ (Prosperity) และมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) งานในครั้งนี้จึงได้กำหนดแนวคิดหลัก “PLUS WITH POWER: ชีวิตดี โลกดี เศรษฐกิจดี” โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สินค้า SDGs ที่เข้าร่วมงานนี้ได้ผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด และกรมต่างๆ รวมกว่า 200 บูธ มากกว่า 1,000 รายการ แบ่งเป็น 6 กลุ่มสินค้า ได้แก่ (1) กลุ่มอาหาร เช่น อาหารแช่แข็ง ข้าว ผัก-ผลไม้แปรรูป (2) กลุ่มเครื่องดื่ม (3) กลุ่มเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ (4) กลุ่มของขวัญของชำร่วย (5) กลุ่มเครื่องใช้ภายในบ้านและของตกแต่งบ้าน ซึ่งใช้วัสดุจากธรรมชาติหรือ recycleธรรมชาติ (6) กลุ่มสินค้าสุขภาพและเครื่องสำอาง
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานนอกจากการขายสินค้าในงานแล้ว ยังได้ขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วย โดยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำ E-Catalog ส่งต่อไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศและเครือข่ายทูตพาณิชย์ทั่วโลก และได้เชิญผู้ประกอบการห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ห้างท้องถิ่น โรงแรม และผู้ค้าในต่างประเทศ มาร่วมงานด้วย เพื่อส่งเสริมให้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) รวมทั้งเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอสินค้าต่อผู้ซื้อ (Business Pitching) เพื่อสร้างความน่าสนใจในสินค้าของตนให้มากขึ้นหลังว่าหลังจบงานจะมียอดการเจรจาจับคู่ธุรกิจกว่า 600 ล้านบาท และอาจมี unicorn เกิดขึ้นอีกใหม่ๆ
ตลอด 3 วันของการจัดงาน “Thailand Local SDGs Plus Expo 2025” ผู้ที่มาร่วม ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไป จะได้เห็นถึงแนวโน้มของสินค้า รวมทั้งการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และการต่อยอดสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นมีผลต่อตัวสินค้าและรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆ
นอกจากนี้ หน่วยงานพันธมิตร 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กรมการพัฒนาชุมชน และกรุงเทพมหานคร มาร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และในบริเวณเวทีกลางมีการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้หลายหัวข้อ อาทิ หัวข้อ Think Global, Act Local: รุ่นใหม่ขยับโลกไปต่อโดยคุณทราย สก๊อต นักอนุรักษ์รุ่นใหม่ หัวข้อ Sensory & Wellness Lifestyle: ชีวิตดีๆ ดูแลสุขภาพกันอย่างไรดีโดยคุณกฤดิ์ชนา หุตะแพทย์ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ และหัวข้อ Climate Positive Product: โลกเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน รู้จักสินค้าถนอมโลก โดยคุณกรชนก หุตะแพทย์ นักอนุรักษ์ธรรมชาติ และมีกิจกรรม DIY Workshop เช่น ทำเทียนดอกไม้ พิมพ์ลายผ้า จากธรรมชาติ และปั้นมอสบอลของแต่งบ้านแนวอีโค เป็นต้น โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
“ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น สายรักสุขภาพ หรือคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังรักษ์โลกในงาน “Thailand Local SDGs Plus Expo 2025” ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2568 เพื่อร่วมกันสร้าง “ชีวิตดี โลกดี เศรษฐกิจดี” โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Local SDGs+ และ Facebook หรือเว็ปไซต์กระทรวงพาณิชย์ ในหัวข้อ MOC Event” รองปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าว