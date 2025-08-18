จัดเทศกาลอาหารและดนตรี ‘เมจิก วินเทอร์ เฟสติวัล’ ปลายปีที่ริเวอร์เดล มารีน่า
บริษัท สมาร์ท เมจิก มีเดีย จำกัด โดย ชลชญา ทองเนื้อแท้ บริหารงานพร้อมเสิร์ฟความสนุกแบบจัดเต็ม มอบความบันเทิงครบทุกอารมณ์ในงาน “Magic Winter Festival” เทศกาลอาหารและดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16–20 ธันวาคม 2568 ที่ริเวอร์เดล มารีน่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการ Riverdale District ในเครือเอ็ม บี เค
โดยในวันที่ผ่านมามีการจัดแถลงข่าวเปิดตัวงานอย่างเป็นทางการ ณ ห้อง Meeting Point ชั้น G ศูนย์การค้า MBK Center กรุงเทพฯ โดยมี คุณสหัพย์ภัค โชควิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ บริษัท เอ็มบีเค เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ร่วมแสดงความยินดี พร้อมกันนี้ยังมีเหล่าศิลปินชื่อดังที่จะปรากฏตัวในคอนเสิร์ต ไม่ว่าจะเป็น ไหมไทย หัวใจศิลป์, ลำเพลิน วงศกร, ธีร์ ทีเร็กซ์, แฟ้ม บุญมา, ไอฟ์ ไหทองคำ, สลัดศรี ไหทองคำ, ฟิวส์ กิติกร ไหทองคำ, บ๋อม ไมค์ทองคำ และ อาร์ท อัศนัย ที่มาเรียกน้ำย่อยแฟนๆ ด้วยการเปิดมิมิคอนเสิร์ตในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย
ซึ่งงาน Magic Winter Festival ที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนั้น จัดแบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ดังนี้
โซนคอนเสิร์ตสุดมันส์ ที่ยกทัพศิลปินชื่อดังมามอบความสุขทุกค่ำคืน
16 ธ.ค. พบกับ ลำไย ไหทองคำ / วง L.ก.ฮ / แฟ้ม บุญมา / ฟิวส์ กิติกร ไหทองคำ
17 ธ.ค. Dance Reunion กับ นักร้องดังยุค 90’s เต๋า สมชาย / ลิฟต์-ออย / ดัง พันกร
18 ธ.ค. สนุกม่วนจอยกับ ก้อง ห้วยไร่ / ปรางค์ ปรางค์ทิพย์ / ปราย กนกพร
19 ธ.ค. พบกับเจ้าหญิงแห่งวงการหมอลำ แอน อรดี / บ๋อม ไมค์ทองคำ / บิว จิตรฉรีญา
20 ธ.ค. พบกับศิลปินระดับเทพอย่าง ไหมไทย หัวใจศิลป์ / ธีร์ ทีเร็กซ์ / ลำเพลิน วงศกร
โซน Magic Wonderland ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมและของรางวัลมากมาย สัมผัสเมื่องหิมะจำลองในบรรยากาศธีมคริสต์มาส และไฮไลท์เด็ดที่ห้ามพลาดกับ “มหกรรมสอยดาว” ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่แบบจุกๆ ที่ขนมาแจกแบบจัดเต็ม
โซนอาหาร/ฟรีคอนเสิร์ต ที่จะได้อิ่มอร่อยกับร้านเด็ดเจ้าดัง ที่รวบรวมมาไว้ที่งานนี้ พร้อมเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่สลับเปลี่ยนกันทุกคืน ไม่ว่าจะเป็น ปาร์ค ภัทรพงศ์ , สลัดศรี ไหทองคำ , เอ็ดดี้ ธันเดอร์ ,น้ำเพชร อุทุมพร , อาร์ท อัศนัย , ไอซ์ ไหทองคำ และยังไม่หมดเพียงเท่านี้! “สมาร์ท เมจิก มีเดีย” ได้ขยายความสุขไปยังภาคอีสาน กับงาน “เทศกาลอาหารและดนตรีภาคอีสาน” จัดที่ UD Town จ.อุดรธานี ในวันที่ 23-25 มกราคม 2569 โดยพี่น้องชาวอีสาน เตรียมพร้อมที่จะม่วนคักไปกับ ศิลปินชื่อดังระดับท็อปของวงการ ประเดิมวันแรก 23 ม.ค. โดย ไหมไทย หัวใจศิลป์ x ลำเพลิน วงศกร x ธีร์ ทีเร็กซ์ และวันที่ 24 ม.ค. พบกับคนสวย เสียงสวย มีนตรา อินทิรา ที่มาพร้อมกับ มนต์แคน แก่นคูณ และปิดท้ายแบบสนุกกันฉ่ำๆ กับ ก้อง ห้วยไร่ , บิว จิตรฉรีญา ในวันที่ 25 ม.ค.
ทั้งนี้ “ชลชญา ทองเนื้อแท้” ผู้จัดงานเผยว่า รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำไปสร้างโรงนอนให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ รวมถึงจะพาเด็กๆ จำนวน 32 คน ไปสัมผัสประสบการณ์เที่ยวทะเลเป็นครั้งแรกสานฝันน้องๆ ให่เป็นจริง ที่ หัวหิน อีกด้วย
ห้ามพลาด!! กับอภิมหาความบันเทิงแบบครบรส “Magic Winter Festival” เทศกาลอาหารและดนตรีสุดยิ่งใหญ่ เปิดขายบัตรวันแรก!! 1 กันยายน นี้!! เปิดให้จองผ่านทาง LINE Official Account :: ID @Magicwinter และสามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆ ของงาน เพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก Magic Winter :: https://www.facebook.com/share/1AvAZEFbyp/