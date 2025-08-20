สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศผล EDC Pitching Season 3
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือพาร์ทเนอร์ ได้แก่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, กรมกิจการเด็กและเยาวชน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ศูนย์ ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท และองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จัดใหญ่ EDC Pitching Season 3 รอบชิงชนะเลิศ ใต้แนวคิด “Digital Space Connect” ที่ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 สยามพารากอน จากการแข่งขันสุดเข้มข้น ในที่สุด ทีมลิลลี่ยูว์จะบังพี่ทำไม? จากแคมเปญ “ONMII” แอปสำหรับผู้พิการทางสายตา ฟีเจอร์เสียงอัตโนมัติ แจ้งเตือนภัย แชทบอท และบทเรียนโต้ตอบ ลดช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม ชนะใจกรรมการ คว้ารางวัลชนะเลิศ รุ่นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา และทีม Green white cybersafe จากแคมเปญ “ดิจิทัลเซฟตี้ฮีโร่” เสริมทักษะป้องกันภัยออนไลน์ให้เยาวชน ผ่านกิจกรรม เกม และ Challenge รู้เท่าทันดิจิทัล คว้ารางวัลชนะเลิศ รุ่นวัยทำงานและบุคคลทั่วไป สุดยอดแคมเปญที่เชื่อมต่อพื้นที่การเรียนรู้สู่การพัฒนาพลเมืองดิจิทัล รับเงินรางวัล พร้อมโอกาสร่วมเป็นเครือข่ายต่อยอดผลงานสู่การใช้จริงไปกับ ETDA และ EDC
นายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปีที่ผ่านมา ETDA มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศดิจิทัล เร่งเครื่องส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการมุ่งพัฒนากำลังคนดิจิทัลที่มีคุณภาพและรู้เท่าทัน (Digital Workforce, Literacy and Protection) เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีศักยภาพและทักษะในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ เพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้งรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน ผ่านหลากหลายโครงการ หนึ่งในโครงการสำคัญที่ ETDA พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์เดินกน้ามาอย่างต่อเนื่อง นั้นก็คือ โครงการ ETDA Digital Citizen หรือ EDC ทั้งหมดก็เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายใหญ่ระดับชาติ “30:30” ทั้งการเพิ่มสัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัลให้แตะ 30% ของ GDP และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้อยู่ในอันดับที่ 30 ของโลก ภายในปี 2570
ETDA Digital Citizen (EDC) ถือเป็นโครงการที่มุ่งวางรากฐานทักษะดิจิทัลให้กับประชาชน ผ่านหลักสูตรแกนกลางอย่าง EDC Plus และ การพัฒนาเครือข่ายเทรนเนอร์ดิจิทัล (EDC Trainers) ทั่วประเทศ รวมไปถึงสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และ e-Learning ที่เผยแพร่ให้ประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ โดย EDC ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยปี 2568 ETDA จับมือพาร์ทเนอร์คนสำคัญ ลงพื้นที่อบรมประชาชนทุกกลุ่ม ภายใต้หลักสูตร EDC Plus ไปแล้ว 5,302 คน ผลิตเครือข่าย EDC Trainers ทั้งหมด 3,307 คน ที่พร้อมขยายและส่งต่อองค์ความรู้ไปยังคนในชุมชน ครอบคลุม 526 อำเภอ ครบทั้ง 77 จังหวัด และในปี 2569 เตรียมตั้งเป้าสร้าง EDC Trainer จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน ครอบคลุม 878 อำเภอทั่วประเทศ ผ่านการทำงานร่วมกับดิจิทัลจังหวัดและดิจิทัลอำเภอ และพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงพื้นที่เพื่อให้การส่งต่อองค์ความรู้เข้าถึงคนในทุกชุมชนอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 60,000 คน
สำหรับกิจกรรม EDC Pitching ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญ ที่สานต่อจากโครงการ EDC Trainer เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมและพัฒนาทักษะดิจิทัลภายใต้หลักสูตร EDC Plus และ ผ่านการฝึกเป็น EDC Trainer ได้มีเวทีในการต่อยอดและสร้างสรรค์ไอเดีย แคมเปญประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรม นวัตกรรม แนวทางใหม่ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และขยายผลเชิงบวกสู่สังคมเพื่อร่วมสร้างพลเมืองดิจิทัลคุณภาพได้จริง! โดย EDC Pitching Season 3 ปีนี้ จัดขึ้น ภายใต้ธีม “Digital Space Connect: เชื่อมต่อพื้นที่การเรียนรู้สู่การพัฒนาพลเมืองดิจิทัล” มีโจทย์หลัก 3 ด้านที่แต่ละทีมจะต้องเลือก ได้แก่ 1) สร้างสังคมที่เข้มแข็งเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (Stronger Community Against Digital Abuse) 2) เสริมทักษะการสื่อสารบนโลกดิจิทัล (Digital Communication Booster) และ 3) พักจอมาฮีลใจ ใช้แต่พอดี มีสมดุลชีวิต (Healthy Digital Life Balance)
โดยมีทีมเข้าร่วมสมัครแข่งขันรวมกว่า 50 ทีม ก่อนทำการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนเหลือ 10 ทีมสุดท้าย ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมลับคมไอเดียจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญ และไปต่อกับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นมัธยมศึกษา-อุดมศึกษา 5 ทีม ได้แก่ 1) Digital Angel, 2) ลิลลี่ยูว์จะบังพี่ทำไม ?, 3) Touch ใจ ไม่ Touch จอ อยากขอโอกาสได้ไปเที่ยวสยาม, 4) APB, 5) PP Shine Power และรุ่นวัยทำงาน-บุคคลทั่วไป 5 ทีม ได้แก่ 1) TruthVerse 3D, 2) Raid Boss LV44++, 3) Green white cybersafe, 4) Readvolution Team, 5) The Local People
ในวันนี้ (19 ส.ค.) สำหรับการแข่งขัน EDC Pitching Season 3 รอบชิงชนะเลิศ แต่ละทีมต่างฟาดฟันนำเสนอไอเดียกันอย่างดุเดือด ผ่านการแข่งขันในรูปแบบ Pitching นำเสนอแผนแคมเปญและไอเดียที่สอดคล้องกับ 3 โจทย์สำคัญ ต่อเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ ETDA, คุณพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ, คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส., คุณตฤณ ศรีวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน และคุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท
จากการพิจารณาตัดสินกันอย่างเข้มข้นของเหล่าคณะกรรมการ ในที่สุด ก็ได้ทีมที่คว้าสุดยอดแคมเปญ Digital Space Connect ที่จะเข้ามาช่วยสร้างพื้นที่ดิจิทัลที่ปลอดภัยและเชื่อมโยงชุมชน รุ่นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ทีมลิลลี่ยูว์จะบังพี่ทำไม? จากแคมเปญ “ONMII” แอปสำหรับผู้พิการทางสายตา ฟีเจอร์เสียงอัตโนมัติ แจ้งเตือนภัย แชทบอท และบทเรียนโต้ตอบ ลดช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม คว้าเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ส่วนทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Digital Angel จากแคมเปญ “Digital เฟรชชี่ ท้าเล่น เน้นพักใจ” เกมแนว Squid Game 3 ด่าน ฝึกทักษะรับมือข่าวปลอม การแชร์ข้อมูล และการเสพติดมือถือ พร้อมเนื้อหาหลักสูตร EDC Trainer ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม APB จากแคมเปญ “B-Life ปรับสมดุล เปลี่ยนชีวิต!” แอปเพื่อคนทำงานยุคดิจิทัล ลดติดจอ-ออฟฟิศซินโดรม ด้วยเกม ภารกิจรายวัน และชุมชนออนไลน์ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม PP Shine Power และทีม Touchใจ ไม่Touchจอฯ ได้รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
และรุ่นวัยทำงานและบุคคลทั่วไป ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ทีม Green white cybersafe จากแคมเปญ “ดิจิทัลเซฟตี้ฮีโร่” เสริมทักษะป้องกันภัยออนไลน์ให้เยาวชน ผ่านกิจกรรม เกม และ Challenge รู้เท่าทันดิจิทัล คว้าเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ส่วนทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม The Local People จากแคมเปญ “ลดจอ-ปรับตัว-ปรุงใจ” ชวนผู้สูงอายุลดการใช้มือถือ หันมาทำกิจกรรมกลางแจ้ง-สุขภาพ และเสริมใจผ่านพอดแคสต์และกิจกรรมสะสมแต้ม ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Raidboss lv44+ จากแคมเปญ “Roblox V School” พื้นที่เรียนรู้ทักษะดิจิทัลบน Roblox รับมือภัยออนไลน์ ในรูปแบบ Gamification ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม TruthVerse 3D และทีม Readvolution ได้รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกทีมยังได้รับโอกาสร่วมทำงานกับ ETDA และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อพัฒนาทักษะสู่การทำงานจริงในอนาคต
“EDC Pitching Season 3 ไม่เพียงเป็นเวทีแข่งขันเพื่อเฟ้นหาไอเดียที่ตอบโจทย์ความท้าทายในยุคดิจิทัล แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการสร้างนิยามใหม่ของพื้นที่ดิจิทัลที่ปลอดภัยให้กับสังคมและชุมชน สู่การร่วมสร้างพลเมืองดิจิทัลคุณภาพ ผ่านการทำงานร่วมกันของคนรุ่นใหม่ บุคลากร และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อขยายผลไอเดียจากเวทีสู่การใช้งานจริงในพื้นที่ และต่อยอดเป็นสื่อการอบรมในโครงการ EDC เพื่อสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลที่เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับสังคมไทย สำหรับปี 2569 ETDA จะเดินหน้าสนับสนุน EDC Trainer ที่มีศักยภาพให้ถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรม “Trainer อาสา” พร้อมเปิดหลักสูตรระดับสูง “Master Trainer” เพื่อเสริมศักยภาพสู่เส้นทางวิชาชีพด้านการพัฒนาดิจิทัล ควบคู่ไปกับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สำคัญ อาทิ AI Literacy ตามแผน AI แห่งชาติ, Digital Use, Digital Security, Digital Communication และหลักสูตร “Digital Identity” ว่าด้วยการสร้างอัตลักษณ์ดิจิทัลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ เพื่อปูรากฐานความมั่นคงและความมั่นใจในการใช้บริการดิจิทัลของคนไทยทุกคน” นายมีธรรม กล่าวทิ้งท้าย