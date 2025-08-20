โคนิเคิล ผนึกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดัน e-Learning สู่กฎหมายใหม่
สถานการณ์ปัจจุบันของแรงงานไทยอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จากข้อมูลของ KTB Research เผยว่า จากแรงงานไทย 40 ล้านคนทั่วประเทศ กว่า 20 ล้านคนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะเร่งด่วนภายในปี 2027 ขณะที่การดำเนินงานในปัจจุบันสามารถครอบคลุมได้เพียง 7 ล้านคนเท่านั้น หมายความว่ามีแรงงานไทยอีก 13 ล้านคนที่กำลังเผชิญความเสี่ยงสูงจากการเข้ามาของเทคโนโลยี AI และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล และที่น่าเป็นห่วงยิ่งขึ้นเมื่อรายงาน World Economic Forum 2024 จัดอันดับประเทศไทยอยู่ที่ลำดับที่ 40 ของโลกในด้านความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน อาทิ มาเลเซีย (อันดับ 27) เวียดนาม (อันดับ 34) และอินโดนีเซีย (อันดับ 36) ส่วนข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เผยว่าแรงงานไทย 60% มีทักษะต่ำกว่ามาตรฐานสากล และขาดทักษะดิจิทัลสูงถึง 45%
บริษัท โคนิเคิล จำกัด (Conicle) จึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Department of Skill Development – DSD) จัดงานสัมมนา Webinar “Conicle RE:D day: Skill Development Re:Defined – e-Learning for DSD’s New Standards” ณ สำนักงานใหญ่ Conicle เพื่อแนะนำกฎหมายใหม่ที่เปิดโอกาสให้สถานประกอบการสามารถจัดฝึกอบรมพนักงานผ่านระบบ e-Learning ได้อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทั้งรูปแบบ onsite และ online กว่า 1,500 คน
อุไรวรรณ หันตรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการรับรองสิทธิประโยชน์ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า “การปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความจำเป็นในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล โดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้รูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยหนึ่งในพันธกิจหลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ การส่งเสริมฝีมือแรงงาน ขณะที่ปัจจุบันแรงงานในระบบมีทั้งหมด 12 ล้านคน ซึ่งการพัฒนาทักษะโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากนายจ้างในการพัฒนาลูกจ้างด้วย”
ทั้งนี้ กฎหมายใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป รวมจำนวน 18,000 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมแรงงาน 6 ล้านคน และกฎหมายใหม่นี้ ไม่ได้เป็นเพียงข้อบังคับ แต่เป็น “โอกาส” ให้ทุกองค์กรได้ยกระดับศักยภาพคนและธุรกิจในเวลาเดียวกัน ด้วยการใช้ระบบการเรียนแบบออนไลน์ (e-Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการฝึกอบรมที่ยืดหยุ่น เข้าถึงง่าย และลดต้นทุนได้จริง ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าใจประเภทการฝึกอบรม เงื่อนไขการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี และการเลือกใช้แบบฟอร์มยื่นคำขอได้อย่างถูกต้อง (ยป.1 – ยป.4 รวมถึง ปก. และ รง.) ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ HR และผู้ประกอบการบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ CEO และ Co-founder บริษัท โคนิเคิล จำกัด วิเคราะห์ถึงโอกาสครั้งสำคัญนี้ว่า “ตลาดแรงงานไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายใหญ่ 3 ประการ คือ การปรับตัวตามเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจและแผนการพัฒนาบุคลากร การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเรียนรู้ที่เน้น ผลลัพธ์และการนำไปใช้งานได้จริง และนโยบายภาครัฐที่ได้ปรับตัวให้ทันสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จะช่วยเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสสำหรับทุกองค์กร”
ซึ่งในอีก 5 ปีข้างหน้า ครึ่งหนึ่งของความรู้และทักษะในวันนี้อาจจะไม่เพียงพอในการทำงานอีกต่อไป การ Upskill และ Reskill จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุด เพื่อให้มีความพร้อมในตลาดแรงงานและสามารถปรับตัวให้อยู่รอดในยุคปัจจุบัน โดยกลุ่มทักษะหลักที่เหมาะกับทุกสายอาชีพในตลาดแรงงานไทย คือ 4 ทักษะหลักนี้ ได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล (TECH, DATA, AI) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (Language) ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership) และทักษะ Soft Skills ครอบคลุมทั้งแนวคิด การสื่อสาร และการปรับตัวอย่างคล่องแคล่ว โดย Conicle ได้พัฒนาหลักสูตรครอบคลุมทั้ง 4 กลุ่มทักษะนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างครบถ้วน
วรพล แวววรวิทย์ COO บริษัท โคนิเคิล จำกัด เผยเบื้องหลังการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกฎหมายสำคัญนี้ว่า “ด้วยประสบการณ์ 11 ปีในการให้บริการด้านการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ เรามองเห็นถึงข้อจำกัดของการอบรมรูปแบบเดิมที่เป็นตัวกำหนดกระบวนการการฝึกอบรมเฉพาะการจัดกลุ่มอบรมแบบ onsite ในการที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ปรับรูปแบบการฝึกอบรมแบบออนไลน์ จะช่วยเพิ่มโอกาสการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานได้มากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของพนักงานในปัจจุบัน และเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และพนักงาน ช่วยให้การฝึกอบรมมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ลดต้นทุนจากการหยุดงาน และเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิม โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็กและกลาง รวมถึงองค์กรในพื้นที่ห่างไกล”
การฝึกอบรมผ่าน e-Learning ตามกฎหมายใหม่เข้ามาช่วยลดต้นทุนนายจ้าง และยังได้สิทธิประโยชน์ในการนับจำนวนพนักงาน โดยประเมินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนที่ประมาณหัวละ 1,200 บาท ไปจนถึงความยืดหยุ่นที่พนักงานสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องฝึกอบรมพร้อมกัน สามารถจัดสรรเวลาให้เหมาะกับการทำงานได้
ปัจจุบัน Conicle มีบริการหลักสูตรออนไลน์ที่รองรับกฎหมายใหม่ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว มากถึง 125 หลักสูตร ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในตลาด ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านภาษา และ soft skills เหมาะสำหรับทุกตำแหน่ง ทุกองค์กร ด้วยบริการ Conicle One ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย แม้องค์กรจะมีพนักงานเพียงคนเดียวก็สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายขยายจำนวนหลักสูตรเป็น 250 หลักสูตรในระยะใกล้ และ 500 หลักสูตรในอนาคต พร้อมทั้งพัฒนาระบบการยื่นฝึกอบรมอัตโนมัติ ในการขออนุมัติหลักสูตรกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อลดขั้นตอนและความยุ่งยากให้กับผู้ประกอบการ
การปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดย Conicle พร้อมที่จะมีส่วนในการผลักดันให้มีการปรับปรุงและพัฒนานโยบายเพิ่มเติม เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการพัฒนาทักษะแรงงาน 20 ล้านคนให้ทันกับยุคดิจิทัล และเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เมื่อประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภายในปี 2030
HR หรือสถานประกอบการที่สนใจฝึกอบรมแบบออนไลน์ฟรี สามารถติดต่อ Conicle ได้ที่ Line Official Account: https://lin.ee/ImpKL9tF หรือเข้าชมหลักสูตรได้ที่ https://conicle.com/verse/dsd และศึกษากฎหมายใหม่กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน https://www.dsd.go.th/ ซึ่งมีผลบังคับใช้กฎหมายใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
หรือรับชมวิดีโอความรู้กฎหมายใหม่และการฝึกอบรมผ่าน e-Learning ตามกฎหมายใหม่ ย้อนหลังจากงาน Conicle RE:D day ได้ที่ https://conicle.com/verse/video/41932/